Ramallo: evoluciona favorablemente el alumno al que debieron extirparle el bazo tras una agresión en la escuela

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El adolescente de 15 años continúa internado en terapia intensiva del Hospital Gomendio, luego de una cirugía de urgencia. La Justicia investiga cómo ocurrió el episodio.

03 de noviembre de 2026 a las 09:10 a. m.

03 de noviembre de 2026 a las 09:10 a. m.

El estudiante de 15 años que sufrió una grave lesión abdominal tras recibir un golpe de un compañero en una escuela técnica de Ramallo presenta una evolución favorable. Permanece internado en terapia intensiva del Hospital José María Gomendio, donde continúa bajo observación médica y con controles permanentes después de una intervención quirúrgica en la que debieron extirparle el bazo.

Cómo ocurrió la agresión en la escuela técnica de Ramallo El episodio tuvo lugar durante el recreo de la mañana en la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Bonifacio Velázquez” de Ramallo. De acuerdo con la información conocida, un grupo de estudiantes de tercer año se encontraba dentro de un aula arrojándose tizas cuando, en esas circunstancias, uno de los adolescentes habría golpeado con el puño a otro compañero.

En un primer momento, el joven no manifestó síntomas que permitieran advertir la gravedad de lo sucedido. Sin embargo, pasado el mediodía comenzó a sentirse mal y decidió contarles a sus docentes lo ocurrido.

Ante esta situación, las autoridades del establecimiento se comunicaron con sus padres, quienes lo trasladaron para recibir atención médica.

Los estudios realizados posteriormente detectaron una importante lesión en el bazo y una considerable pérdida de sangre. Frente a la gravedad del cuadro, los profesionales resolvieron realizar una intervención quirúrgica de urgencia el viernes 30 de octubre, durante la cual debieron extirparle el órgano.

Tras la operación, el adolescente quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gomendio. Aunque su evolución es favorable, continúa bajo seguimiento médico mientras avanza su recuperación.

El comunicado de la Jefatura Distrital de Educación de Ramallo Luego de conocerse el episodio, la Jefatura Distrital de Educación de Ramallo difundió un comunicado en el que hizo referencia al abordaje institucional de lo sucedido y a los procedimientos que deben aplicarse ante situaciones de conflicto dentro de los establecimientos educativos.

El organismo señaló que las actuaciones se desarrollan de acuerdo con los lineamientos establecidos para garantizar los derechos y la integridad de los estudiantes involucrados.

Además, remarcó la importancia de priorizar la atención de la salud, mantener la articulación con las áreas de Salud y Justicia y brindar acompañamiento tanto a las familias como a la comunidad educativa de la institución.

En el mismo sentido, la Jefatura Distrital aclaró que, por tratarse de menores de edad, corresponde preservar sus identidades y evitar la difusión de información particular que pueda afectar sus derechos.

La Justicia investiga la agresión y toma declaraciones a estudiantes En paralelo al abordaje educativo, la Justicia avanza con una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.

Según trascendió, la Policía intervino de oficio y la Unidad Funcional de Instrucción del Joven inició actuaciones judiciales bajo la carátula de “Lesiones Graves”.

Como parte de las primeras medidas, se tomaron declaraciones a estudiantes del curso y a autoridades de la escuela técnica. El adolescente que resultó lesionado todavía no pudo prestar testimonio debido a que permanece en recuperación después de la intervención quirúrgica.