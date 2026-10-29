El Niño en San Pedro: el Paraná crecerá durante noviembre y podría alcanzar niveles de alerta en la región

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El INA anticipa una suba gradual del río Paraná durante noviembre. San Pedro y las localidades ribereñas siguen de cerca la evolución de la creciente.

La llegada de una importante masa de agua desde la cuenca superior del río Paraná anticipa un noviembre con niveles en ascenso en la ciudad de San Pedro y todo el norte bonaerense. Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), la creciente avanzará de manera gradual hacia el Delta y podría aproximarse a las marcas de alerta, en un escenario condicionado también por el comportamiento del Río de la Plata.

El Paraná comenzará a subir durante noviembre Juan Borus, integrante del Sistema de Información y Alerta Hidrológica del INA, explicó que el frente de la onda de crecida comenzará a ingresar al Delta durante los próximos días. El avance elevará progresivamente los niveles del río y podría llevarlos hasta las marcas de alerta a lo largo de noviembre.

El especialista señaló que la evolución dependerá del volumen de agua que descienda desde el norte y de las condiciones hidrológicas en el tramo inferior del Paraná. En ese contexto, las localidades ribereñas del norte de la provincia de Buenos Aires, entre ellas San Pedro, mantienen la atención puesta en los próximos informes.

De acuerdo con las estimaciones, en Rosario se espera un repunte de aproximadamente 60 centímetros para el 3 de noviembre. Ese incremento marcaría una de las primeras señales del avance de la creciente hacia el sur, aunque no necesariamente representará el punto máximo del fenómeno.

La creciente del Iguazú podría incrementar el caudal Uno de los factores que genera preocupación es la nueva creciente del río Iguazú, cuyo caudal podría aproximarse a los 20 millones de litros por segundo. El volumen de agua desembocará en el Paraná y podría contribuir al aumento de los niveles en los próximos días.

En este escenario, la represa hidroeléctrica de Itaipú cerró completamente su vertedero el domingo 25 de octubre, luego de 26 días de funcionamiento. La medida buscó reducir, en la medida de lo posible, el impacto del volumen de agua que llegará a la región desde la zona de la Triple Frontera.

A esto se suman las precipitaciones superiores a los valores normales registradas en el noreste argentino, Paraguay y el sur de Brasil. Estas condiciones mantienen elevados los niveles de atención de los especialistas, que siguen la evolución de los distintos aportes de agua a la cuenca.

Borus indicó que la onda de crecida ingresaría por la cabecera del Delta, a través del Paraná inferior, a la altura de Rosario, y luego avanzaría por el brazo Diamante-Victoria. De esa manera, el fenómeno alcanzaría progresivamente los distintos sectores del Delta.

San Pedro sigue atento a la evolución del río Paraná Para San Pedro y las demás localidades ribereñas bonaerenses, uno de los interrogantes centrales es qué altura alcanzará finalmente el río frente a sus costas. Por el momento, los pronósticos no permiten establecer una cifra precisa, aunque sí anticipan una tendencia ascendente durante noviembre.

El comportamiento del Río de la Plata también tendrá un papel importante. Según Borus, este sistema atraviesa un año récord de crecidas, una situación que puede influir de manera significativa sobre los niveles del Paraná en el sector del Delta.

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El último informe del INA prevé un incremento gradual de los niveles de base, con una suba más notoria durante noviembre. Además, las estimaciones ubican hacia la última semana del mes el paso de una onda de crecida más importante, que podría no ser la única.