San Pedro: Román Solsona publicó su primera novela, inspirada en las historias de un pueblo a la vera del Paraná

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“Todos los huesos de un río” es la primera novela del escritor sampedrino, que fue finalista del Premio Luis Chitarroni en 2024 y acaba de publicar su obra con el sello Contramar.

El escritor, librero, docente y comunicador de la ciudad de San Pedro, Román Solsona, presentó “Todos los huesos de un río”, su primera novela, una historia ambientada en un pueblo a la vera del Paraná, donde dos pescadores, una muerte y los silencios compartidos por sus habitantes construyen un relato atravesado por los vínculos, la memoria y la identidad ribereña.

“Todos los huesos de un río”, una historia nacida a la vera del Paraná “A la vera del río nacen, crecen y mueren los pueblos”, sostiene Solsona, una idea que funciona como punto de partida para la novela. En ese paisaje de barro, agua y memoria, el autor construye un universo literario en el que las historias individuales se entrelazan con la vida colectiva de una comunidad.

La trama tiene como protagonistas a Sandalio Vargas, un pescador que escapó del Pavón y encontró su lugar en el pueblo, y Benjamín Medina, quien llegó desde la otra orilla del río. Un disparo al mediodía del 20 de noviembre desencadena el conflicto central de la obra y deja al descubierto una trama de enfrentamientos, secretos y verdades que los habitantes conocen, aunque no siempre estén dispuestos a expresar.

La muerte y sus consecuencias atraviesan el relato, pero también lo hacen las voces de quienes forman parte de ese mundo. En la novela, los personajes están construidos a partir de experiencias, recuerdos y formas de hablar que remiten a la identidad de las comunidades ribereñas.

El reconocimiento literario y el trabajo detrás de la primera novela La obra tuvo un importante reconocimiento antes de su publicación. En 2024, el manuscrito de Solsona quedó entre los finalistas del Premio Luis Chitarroni, en una convocatoria que reunió alrededor de 900 trabajos.

Sin embargo, la llegada del libro a las librerías requirió tiempo y un proceso de maduración. Con la tutoría de la escritora Fernanda García Curten, el autor trabajó durante dos años en la versión definitiva de la novela, que finalmente fue publicada por el sello editorial Contramar.

Ese recorrido refleja una de las particularidades del trabajo literario: la distancia entre la escritura inicial y la publicación puede convertirse en una etapa fundamental para revisar, ajustar y encontrar la forma definitiva de una historia.

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En el caso de Solsona, ese tiempo permitió consolidar una narración que busca sostenerse en la precisión de las palabras y en la fuerza de los personajes, sin recurrir a adornos innecesarios.

La oralidad y los silencios, claves del universo de Román Solsona Además de su trabajo como escritor, Solsona es librero, docente y comunicador. Su vínculo con las personas y la escucha de las conversaciones cotidianas aparecen como elementos centrales en la construcción de la novela.

El autor encontró en las charlas de los boliches orilleros parte de la inspiración para dar vida a personajes que parecen contener las experiencias de muchas personas. Esa observación de la vida cotidiana se traslada a la literatura mediante diálogos que buscan conservar la naturalidad de las voces que los inspiraron.

“Los personajes tienen que hablar como las personas que conocí. Con lo que tienen para contar y lo que tienen para callar”, explica Solsona, al describir una de las decisiones que orientaron su escritura.

La obra también cuenta con un aporte visual significativo: el diseño de tapa reproduce “Río y soledad”, una obra de Jorge “Coqui” López, cuya imagen acompaña el clima de la historia.