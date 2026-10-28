> San Nicolás: Operaron de ambos brazos a Yoseli Elgueda, la joven atropellada durante una persecución policial

San Nicolás

La joven de 28 años permanece en terapia intensiva en La Plata, donde le colocaron cuatro placas para tratar sus fracturas. Aún debe someterse a una cirugía maxilofacial y afrontar una extensa rehabilitación.

Yoseli Elgueda, la joven nicoleña de 28 años que fue atropellada por un motociclista que escapaba de la Policía en San Nicolás, fue operada de ambos brazos y continúa internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano de La Plata. La intervención se realizó el martes 27 de octubre y permitió estabilizar varias de las fracturas que sufrió en el accidente del pasado 18 de octubre.

Cómo fue la operación de ambos brazos de Yoseli Elgueda La intervención quirúrgica se realizó luego de que IOMA enviara las prótesis necesarias para avanzar con el tratamiento. Según confirmó su madre, Alicia Villarreal, a EL NORTE, la joven ingresó al quirófano alrededor de las 18:00 y salió cerca de las 20:00, tras dos horas de cirugía.

Los profesionales colocaron cuatro placas para estabilizar las fracturas. El brazo izquierdo es el que presenta las lesiones más complejas: allí le colocaron dos placas en los huesos del antebrazo y otra en la muñeca. En el brazo derecho también fue necesaria la colocación de una placa.

Además de las fracturas, los médicos detectaron lesiones que comprometen nervios en ambas extremidades. Esta situación requiere un seguimiento especial, ya que la evolución determinará si será necesario realizar nuevas intervenciones.

“Si no se desplaza, no hay que volver a realizar la cirugía, y depende de la rehabilitación que haga también”, explicó Villarreal al transmitir las indicaciones que recibió del equipo médico.

La recuperación demandará meses y todavía espera una cirugía maxilofacial El proceso de recuperación de Yoseli será prolongado. De acuerdo con lo informado por su madre, deberá permanecer aproximadamente dos meses con los brazos enyesados antes de comenzar la rehabilitación, cuya duración dependerá de la evolución de las fracturas y del compromiso nervioso.

“Más o menos dos meses con yeso va a estar, sin poder hacer nada. Y después de eso, rehabilitación. Muy largo el camino”, expresó Alicia Villarreal, quien acompaña a su hija durante la internación en La Plata.

A las dificultades que implica la recuperación de sus brazos se suma otra intervención pendiente. La familia todavía espera que IOMA envíe los materiales necesarios para realizar una cirugía maxilofacial. Por el momento, no hay una fecha confirmada para ese procedimiento.

Mientras los médicos siguen de cerca su evolución, la joven permanece bajo cuidados intensivos. Su entorno atraviesa días de incertidumbre ante la complejidad de las lesiones y el tratamiento que deberá afrontar en los próximos meses.

Otro aspecto doloroso para la familia es que Yoseli todavía no conoce las circunstancias del episodio que le provocó las graves heridas. “Ella todavía no sabe qué le pasó”, contó su madre, al describir el delicado momento que atraviesan.

Cómo fue el accidente en San Nicolás durante la fuga del motociclista El siniestro ocurrió el domingo 18 de octubre, cuando un motociclista de 21 años escapaba de un control policial en la zona de Ponce de León y Balcarce, en San Nicolás. Según el parte policial, el conductor circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles de barrio Belgrano y del centro de la ciudad.

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La fuga terminó en la intersección de Bolívar y Nación. Allí, el motociclista avanzó en contramano por calle Bolívar y chocó de frente contra Yoseli, que circulaba en bicicleta. Como consecuencia del impacto, ambos sufrieron lesiones y debieron recibir atención médica.

El joven, que conducía una motocicleta prestada, fue asistido en el Hospital San Felipe. Tras el accidente, tanto él como Yoseli permanecieron internados en terapia intensiva en ese establecimiento durante los primeros días posteriores al hecho. Debido a la complejidad de sus lesiones y a la necesidad de nuevas intervenciones, la joven fue trasladada posteriormente al Hospital Italiano de La Plata.