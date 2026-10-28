Los hermanos Passaglia anunciaron que competirán por la Presidencia en 2027: “No venimos a caminar por el medio”

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San Nicolás

Santiago y Manuel definirán más adelante cuál encabezará la fórmula de Hechos. El espacio también presentará candidatos en los 135 municipios bonaerenses.

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia anunciaron este miércoles que uno de los dos será candidato a presidente en 2027 por Hechos, el espacio político que fundaron en San Nicolás. El lanzamiento se difundió mediante un video en redes sociales, con críticas al gobierno de Javier Milei y un rechazo explícito a una vuelta del kirchnerismo.

La definición sobre cuál de los dos encabezará la fórmula presidencial quedó pendiente. Según indicaron, la prioridad será instalar sus nombres y propuestas en el plano nacional antes de resolver esa cuestión.

Un armado que excede la Presidencia El anuncio no se limita al cargo nacional. El espacio confirmó que presentará candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires y postulantes a intendente en los 135 municipios bonaerenses, una estructura que implica un despliegue territorial de escala provincial.

Santiago Passaglia es el actual intendente de San Nicolás, con mandato hasta 2027, mientras que Manuel Passaglia se desempeña como diputado bonaerense por la Segunda Sección Electoral, tras haber ocupado la intendencia nicoleña.

El mensaje: críticas a Milei sin volver atrás El spot se estructuró sobre un doble rechazo. Respecto del oficialismo nacional, los dirigentes reconocieron su capacidad para impulsar cambios, pero objetaron las consecuencias del programa económico: “La motosierra fue cruel y pasó justo por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos”.

Sobre una eventual alternativa kirchnerista, fueron categóricos: “No tienen chance. Fueron lo peor que le pasó a la Argentina. Los argentinos no vamos a volver atrás y perder todo”.

El planteo apuntó a los sectores trabajadores y a las familias afectadas por la situación económica. “Hace años que los gobiernos vienen estando muy lejos de tu realidad y de la de todos los argentinos”, sostuvieron, y agregaron: “Cambiaron de color, de excusas, de banderas, pero el que se sigue deslomando para sobrevivir sos vos”.

El posicionamiento: “Nos vamos a parar enfrente” Uno de los ejes del mensaje fue el rechazo a ubicarse en una posición intermedia entre los dos espacios que cuestionan. “No venimos a caminar por el medio ni a correrlos de atrás. Nos vamos a parar enfrente”, señalaron.

En esa línea, plantearon que las opciones no deben reducirse a dos: “Ni a vos ni a nosotros nos van a hacer creer que las únicas opciones para la Argentina son dos modelos que fracasaron”.

El eje de campaña que adelantaron apunta al poder adquisitivo: “Que tu laburo valga y que las familias que se esfuercen lleguen a fin de mes con plata en el bolsillo”.

San Nicolás como carta de presentación El argumento central del lanzamiento remite a la gestión local. “Venimos de San Nicolás y logramos algo que a ningún otro gobierno le importó: que las familias vivan mejor”, expresaron, y definieron a Hechos como “la única fuerza que no discute ideología”, sino que “trae soluciones”.

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El video cerró con la proyección de cara a los comicios: “Vamos a llegar a la Presidencia para resolver los problemas que tiene la Argentina”.

El antecedente: la ruptura de 2025 Hechos nació el año pasado, en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses. Los Passaglia habían integrado Juntos por el Cambio sin afiliarse al Pro, y la ruptura se produjo cuando Cristian Ritondo cerró el acuerdo electoral con La Libertad Avanza: los dirigentes nicoleños se negaron a integrar esa boleta y lanzaron el sello por fuera, con lista propia en los comicios del 7 de septiembre de 2025.