San Nicolás: Trasladaron al Sanatorio Británico al trabajador nicoleño herido en una explosión

San Nicolás

Tras sufrir graves quemaduras en la explosión de una planta industrial en Puerto General San Martín, el trabajador fue trasladado al Sanatorio Británico y comenzará sesiones de kinesiología.

Gianfranco Carabajal, el trabajador de 35 años oriundo de la ciudad de San Nicolás que resultó gravemente herido en la explosión de la planta Albardón Bio, en Puerto General San Martín, presenta una evolución favorable. Su familia confirmó que fue trasladado al Sanatorio Británico de Rosario, donde comenzará una nueva etapa del tratamiento, con sesiones de kinesiología y la posibilidad de retirarle la traqueotomía en los próximos días.

Gianfranco Carabajal fue trasladado al Sanatorio Británico de Rosario Después de permanecer internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), Carabajal fue derivado al Sanatorio Británico, donde continuará con la atención especializada por las graves quemaduras que sufrió durante el accidente laboral.

La noticia fue comunicada por sus familiares, quienes manifestaron su alivio ante los avances registrados durante las últimas jornadas. Según explicaron a EL NORTE, el trabajador se encuentra lúcido y comenzó una nueva fase de recuperación en el establecimiento sanitario.

“Su recuperación es muy buena y ya mañana comienza a trabajar con la kinesiología y en un par de días ya le van a quitar la traqueotomía”, expresaron sus allegados al dar detalles sobre su estado de salud y los próximos pasos del tratamiento.

Además, indicaron que Carabajal intenta comunicarse mediante movimientos de los labios. La posibilidad de visitarlo también representa un alivio para su entorno, que durante las semanas anteriores siguió de cerca su evolución mientras permanecía internado.

Cómo evoluciona el trabajador nicoleño tras sufrir graves quemaduras El ingreso al Sanatorio Británico marca una nueva etapa en la recuperación del trabajador, que sufrió lesiones de consideración como consecuencia de la explosión. De acuerdo con la información difundida por su familia, el equipo médico prevé avanzar con la rehabilitación y evaluar la posibilidad de retirarle la traqueotomía en los próximos días.

El establecimiento cuenta con atención especializada para pacientes con quemaduras, con un equipo interdisciplinario que incluye profesionales de cirugía plástica, terapia intensiva, infectología, kinesiología y nutrición.

En estos casos, la recuperación puede requerir distintas intervenciones médicas y un proceso de rehabilitación adaptado a la evolución de cada paciente. La kinesiología cumple un papel importante en la recuperación funcional, especialmente después de internaciones prolongadas y cuadros que requieren asistencia respiratoria.

Por el momento, las novedades comunicadas por sus allegados son alentadoras. La familia continúa acompañándolo durante la internación y sigue de cerca cada avance en el tratamiento.

La explosión en Albardón Bio dejó dos trabajadores muertos y cuatro heridos El accidente ocurrió en la planta industrial Albardón Bio, ubicada en Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe. La explosión provocó la muerte de dos trabajadores y dejó a otros cuatro heridos, entre ellos Carabajal, quien debió ser trasladado de urgencia en un helicóptero sanitario hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario debido a la gravedad de sus lesiones.

El operario ingresó al centro de salud con quemaduras que afectaban entre el 45 y el 50 por ciento de la superficie corporal, además de compromiso de la vía aérea. Durante la primera etapa de la internación permaneció en terapia intensiva, sedado y con asistencia mecánica ventilatoria.

Aunque actualmente vive en Rosario, Carabajal es oriundo de San Nicolás de los Arroyos. Desde que se conoció la gravedad del accidente, familiares, amigos y conocidos se movilizaron para acompañarlo y expresar sus deseos de recuperación.