> El Instituto San Nicolás de Bari realizará una nueva campaña de donación de sangre

San Nicolás

La quinta campaña se realizará el jueves 17 de septiembre, de 8 a 11, junto a la Fundación Nuestra Señora del Rosario.

El Instituto Superior San Nicolás de Bari realizará el jueves 17 de septiembre su quinta campaña de donación de sangre, una iniciativa solidaria que busca promover la participación voluntaria de la comunidad. La jornada se desarrollará de 8 a 11 en la sede ubicada en 25 de Mayo 146, San Nicolás.

Donación de sangre en San Nicolás: cuándo y dónde será La jornada estará organizada por el Instituto Superior San Nicolás de Bari junto a la Fundación Nuestra Señora del Rosario y se llevará adelante bajo el lema “Donar sangre nos conecta”.

La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que quieran acercarse voluntariamente para realizar una donación y contribuir con el sistema de salud. Desde la organización remarcaron la importancia de sostener una participación activa de donantes durante todo el año.

La actividad tendrá lugar el jueves 17 de septiembre, de 8 a 11, en 25 de Mayo 146. La propuesta forma parte de una campaña que ya alcanzó su quinta edición.

Requisitos para donar sangre De acuerdo con los requisitos generales establecidos por el Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, pueden donar sangre las personas de entre 16 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y se encuentren en buen estado de salud.

Al momento de concurrir, se debe presentar el DNI u otro documento que permita acreditar la identidad. Antes de la extracción, un equipo profesional realizará la evaluación correspondiente para determinar si la persona se encuentra en condiciones de donar.

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Uno de los aspectos que suele generar dudas es la alimentación previa. Para donar sangre no es necesario concurrir en ayunas. Por el contrario, se recomienda desayunar previamente y llegar en buenas condiciones generales.

La importancia de mantener donantes voluntarios Desde el Instituto San Nicolás de Bari destacaron el valor de esta iniciativa y convocaron a la comunidad a sumarse a la quinta campaña. Una donación puede beneficiar a distintas personas a partir de la utilización de los componentes de la sangre.

La sangre no puede producirse de manera artificial, por lo que la disponibilidad para transfusiones depende de la solidaridad de los donantes. Las reservas son necesarias para atender a pacientes que atraviesan diferentes situaciones clínicas y requieren este recurso.