Rojas: Importante donación de equipamiento médico para el Hospital Saturnino Unzué
Maximiliano Pansú realizó una donación de 17 equipos y bultos que serán destinados a distintas áreas del Hospital Saturnino Unzué.
El Hospital Saturnino Unzué de la ciudad de Rojas recibió una importante donación de equipamiento médico realizada por Maximiliano Pansú. El aporte incluye 17 equipos y bultos destinados a diferentes servicios, entre ellos Gastroenterología, Kinesiología, Cardiología, Ginecología, Diagnóstico por Imágenes y Radiología.
Equipamiento para fortalecer distintas áreas del hospital
La donación representa una colaboración significativa para el hospital local, ya que contempla equipos que pueden ser destinados a servicios de atención, diagnóstico y rehabilitación. El material fue relevado y clasificado de acuerdo con sus características y estado de conservación.
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Uno de los grupos más destacados corresponde al área de Endoscopía Digestiva. Se trata de cuatro fibroscopios flexibles marca Pentax, acompañados por sus respectivos maletines de transporte y distintos accesorios.
Tres de estos equipos se encuentran en buen estado general y cuentan con sello de inspección, mientras que una de las unidades presenta un estado más comprometido y podría ser utilizada para servicio técnico o como fuente de repuestos.
De todos modos, antes de ser puestos en funcionamiento será necesario realizar las correspondientes pruebas de fuga y controles de las fibras ópticas, a fin de verificar que los equipos cumplan con las condiciones necesarias para su utilización.
Equipos para kinesiología, fisiatría y rehabilitación
Otro de los grupos más numerosos está compuesto por siete equipos destinados principalmente a Kinesiología y Fisiatría. Entre ellos se encuentran dos unidades de magnetoterapia, utilizadas para tratamientos mediante campos magnéticos terapéuticos.
También fueron donados dos equipos de onda corta Weros F 29, destinados a tratamientos de diatermia, y un equipo de laserterapia Lasermed Plus IR 25, con fibra óptica y panel de control.
El conjunto se completa con dos bicicletas fijas o cicloergómetros, que podrán ser evaluados para su utilización en tareas vinculadas con rehabilitación cardíaca y ergometría. Ambas unidades presentan signos de óxido superficial, aunque fueron relevadas como funcionales.
La incorporación de este tipo de elementos puede resultar de utilidad para ampliar o complementar las herramientas disponibles para los tratamientos de recuperación y rehabilitación de pacientes.
También llegaron equipos de cardiología, ginecología e imágenes
La donación incluye además distintos elementos destinados a áreas de Cardiología, Diagnóstico, Ginecología y Diagnóstico por Imágenes. Entre ellos se encuentra un electrocardiógrafo Cardimax FX-121, de la firma Fukuda Denshi, que fue relevado en buen estado y podría ser destinado a Cardiología o la Guardia.
También se incorporó un monitor médico Sony Trinitron, que deberá ser probado y acondicionado antes de determinar su destino definitivo. El equipo cuenta con conexiones para imagen endoscópica y podría funcionar como monitor secundario.
Dentro del material donado figura además un equipo Rhinomicron, asociado a estudios de rinomanometría, medición de resistencia nasal o determinadas evaluaciones electromiográficas. Su estado general fue considerado bueno.
Para el área de Ginecología se recibió un colposcopio Newton, equipado con brazo articulado y base rodante. En tanto, para Diagnóstico por Imágenes fueron entregados dos transductores ecográficos Toshiba, que deberán ser sometidos a una verificación de compatibilidad con el ecógrafo disponible en la institución.
Finalmente, el listado contempla un colimador o diafragma para equipos de Rayos X, destinado a Radiología y cuya función es delimitar el campo de exposición.
Desde el Hospital Saturnino Unzué destacaron la importancia de este tipo de gestos solidarios, que permiten incorporar recursos y equipamiento para distintas áreas de la institución. En este caso, el material será evaluado técnicamente antes de definir su utilización efectiva y su incorporación a los servicios correspondientes.
La donación constituye así un aporte concreto al sistema de salud de Rojas y pone nuevamente en valor el acompañamiento de particulares e instituciones a las necesidades de los establecimientos sanitarios de la comunidad.