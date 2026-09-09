Rojas: Importante donación de equipamiento médico para el Hospital Saturnino Unzué

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Maximiliano Pansú realizó una donación de 17 equipos y bultos que serán destinados a distintas áreas del Hospital Saturnino Unzué.

09 de septiembre de 2026 a las 10:21 a. m.

09 de septiembre de 2026 a las 10:21 a. m.

El Hospital Saturnino Unzué de la ciudad de Rojas recibió una importante donación de equipamiento médico realizada por Maximiliano Pansú. El aporte incluye 17 equipos y bultos destinados a diferentes servicios, entre ellos Gastroenterología, Kinesiología, Cardiología, Ginecología, Diagnóstico por Imágenes y Radiología.

Equipamiento para fortalecer distintas áreas del hospital La donación representa una colaboración significativa para el hospital local, ya que contempla equipos que pueden ser destinados a servicios de atención, diagnóstico y rehabilitación. El material fue relevado y clasificado de acuerdo con sus características y estado de conservación.

Uno de los grupos más destacados corresponde al área de Endoscopía Digestiva. Se trata de cuatro fibroscopios flexibles marca Pentax, acompañados por sus respectivos maletines de transporte y distintos accesorios.

Tres de estos equipos se encuentran en buen estado general y cuentan con sello de inspección, mientras que una de las unidades presenta un estado más comprometido y podría ser utilizada para servicio técnico o como fuente de repuestos.

De todos modos, antes de ser puestos en funcionamiento será necesario realizar las correspondientes pruebas de fuga y controles de las fibras ópticas, a fin de verificar que los equipos cumplan con las condiciones necesarias para su utilización.

Equipos para kinesiología, fisiatría y rehabilitación Otro de los grupos más numerosos está compuesto por siete equipos destinados principalmente a Kinesiología y Fisiatría. Entre ellos se encuentran dos unidades de magnetoterapia, utilizadas para tratamientos mediante campos magnéticos terapéuticos.

También fueron donados dos equipos de onda corta Weros F 29, destinados a tratamientos de diatermia, y un equipo de laserterapia Lasermed Plus IR 25, con fibra óptica y panel de control.

El conjunto se completa con dos bicicletas fijas o cicloergómetros, que podrán ser evaluados para su utilización en tareas vinculadas con rehabilitación cardíaca y ergometría. Ambas unidades presentan signos de óxido superficial, aunque fueron relevadas como funcionales.

La incorporación de este tipo de elementos puede resultar de utilidad para ampliar o complementar las herramientas disponibles para los tratamientos de recuperación y rehabilitación de pacientes.

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También llegaron equipos de cardiología, ginecología e imágenes La donación incluye además distintos elementos destinados a áreas de Cardiología, Diagnóstico, Ginecología y Diagnóstico por Imágenes. Entre ellos se encuentra un electrocardiógrafo Cardimax FX-121, de la firma Fukuda Denshi, que fue relevado en buen estado y podría ser destinado a Cardiología o la Guardia.

También se incorporó un monitor médico Sony Trinitron, que deberá ser probado y acondicionado antes de determinar su destino definitivo. El equipo cuenta con conexiones para imagen endoscópica y podría funcionar como monitor secundario.

Dentro del material donado figura además un equipo Rhinomicron, asociado a estudios de rinomanometría, medición de resistencia nasal o determinadas evaluaciones electromiográficas. Su estado general fue considerado bueno.

Para el área de Ginecología se recibió un colposcopio Newton, equipado con brazo articulado y base rodante. En tanto, para Diagnóstico por Imágenes fueron entregados dos transductores ecográficos Toshiba, que deberán ser sometidos a una verificación de compatibilidad con el ecógrafo disponible en la institución.

Finalmente, el listado contempla un colimador o diafragma para equipos de Rayos X, destinado a Radiología y cuya función es delimitar el campo de exposición.

Desde el Hospital Saturnino Unzué destacaron la importancia de este tipo de gestos solidarios, que permiten incorporar recursos y equipamiento para distintas áreas de la institución. En este caso, el material será evaluado técnicamente antes de definir su utilización efectiva y su incorporación a los servicios correspondientes.