> Baradero: Un polvo amarillo cubrió viviendas y vehículos en la zona lindera a Ingrear

Región

El material amarillento apareció durante la mañana del martes sobre techos, autos, veredas y cordones de calle Passo al 100. Los vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre un episodio similar y la empresa envió personal para realizar tareas de limpieza.

Un llamativo polvo de color amarillo cubrió durante la mañana del martes distintos sectores de las viviendas ubicadas en inmediaciones de la planta de Ingrear, ubicada en la ciudad de Baradero. El material quedó depositado sobre techos, vehículos, veredas y cordones, generando preocupación entre los vecinos de la zona, que advirtieron sobre un episodio que, según señalaron, ya habría ocurrido anteriormente.

Polvo amarillo sobre viviendas, vehículos y veredas El hallazgo se produjo durante las primeras horas del martes, cuando los vecinos comenzaron a observar una importante cantidad de polvo amarillento acumulado en diferentes superficies de las propiedades linderas a la empresa.

El material podía verse sobre los techos de las viviendas, los automóviles estacionados en la vía pública y también sobre las veredas y los cordones. La presencia del polvo llamó especialmente la atención por su color y por la extensión que alcanzó en el sector.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el móvil de #TuRadio, los residentes manifestaron su preocupación ante la situación y remarcaron que no sería un hecho aislado. “No es la primera vez que pasa”, señalaron los vecinos al referirse a la aparición de material proveniente del establecimiento industrial.

Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas que provocaron la presencia del polvo en el exterior de la planta ni se estableció qué tipo de material fue el que terminó depositándose sobre las propiedades.

Los vecinos volvieron a expresar su preocupación La aparición del polvo generó inquietud entre las personas que viven en las inmediaciones de la empresa, principalmente por tratarse de un material que terminó sobre espacios de uso cotidiano y elementos que se encontraban al aire libre.

Los vecinos consultados remarcaron que la situación ya habría tenido antecedentes. La afirmación de que “no es la primera vez que pasa” vuelve a poner el foco sobre los episodios vinculados con la actividad de la planta y sobre la necesidad de conocer qué origina este tipo de situaciones.

Por ahora, no trascendieron precisiones acerca de la composición del polvo ni se informó si el episodio representó algún tipo de riesgo para las personas. Tampoco se conocieron detalles sobre las circunstancias concretas que provocaron que el material abandonara el predio y alcanzara las viviendas ubicadas sobre Passo.

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La situación quedó registrada durante la mañana y permitió observar cómo una fina capa de polvo amarillento había quedado adherida a distintas superficies. Los vehículos estacionados y las veredas fueron algunos de los lugares donde los restos resultaron más visibles.

La empresa realizó tareas de limpieza en el sector Luego de que los vecinos advirtieran sobre la presencia del polvo, la compañía dispuso el envío de personal para realizar tareas de limpieza en los sectores afectados.

Los trabajadores se encargaron de levantar los restos que habían quedado depositados y de limpiar especialmente los cordones de la calle, donde también se había acumulado material.

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La intervención permitió retirar parte de los residuos visibles que habían quedado como consecuencia del episodio. Sin embargo, al cierre de la información todavía no se habían dado a conocer las razones por las cuales se produjo la dispersión del polvo amarillo.

El episodio vuelve a generar interrogantes entre los vecinos de la zona lindera a la planta, que esperan conocer qué originó la presencia del material y si se adoptarán medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.