San Nicolás: Convocan a pedir justicia por Jesús González frente a Fiscalía

San Nicolás

Familiares y allegados del adolescente de 16 años convocaron a una concentración este martes frente a Fiscalía de San Nicolás para reclamar justicia y avances en la investigación por la violenta agresión que sufrió durante la madrugada del domingo.

Familiares, amigos y allegados de Jesús González, el adolescente de 16 años que permanece internado tras sufrir una grave agresión en la ciudad de San Nicolás, convocaron a una concentración para este martes 8 de septiembre a las 10 frente a la sede de Fiscalía. El reclamo apunta al esclarecimiento del hecho y al avance de la investigación judicial.

Convocan a una concentración frente a Fiscalía La convocatoria comenzó a difundirse durante las últimas horas a través de familiares y personas cercanas al joven, quienes invitaron a vecinos y conocidos a acompañar el pedido de justicia.

La concentración está prevista para las 10 de este martes 8 de septiembre frente a Fiscalía, en San Nicolás. Allí, familiares y allegados buscarán visibilizar la situación de Jesús y reclamar que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El episodio se produjo alrededor de las 6 del domingo, en inmediaciones de avenida Savio y Pringles. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el adolescente circulaba como acompañante en una motocicleta cuando se encontró con un grupo de personas.

El adolescente permanece internado tras la agresión Según trascendió luego del hecho, Jesús cayó de la motocicleta y posteriormente habría sido golpeado. El adolescente habría intentado alejarse del lugar, aunque las agresiones habrían continuado.

Tras el episodio, fue trasladado inicialmente al Hospital San Felipe, donde permaneció internado en el área de Terapia Intensiva debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con la información difundida tras conocerse el ataque, el joven sufrió un traumatismo de cráneo y una grave lesión pulmonar. Debido a la complejidad de su cuadro, posteriormente fue derivado a La Plata para continuar con su atención médica en un centro de mayor complejidad.

Familiares y allegados sostienen que el adolescente continúa atravesando un delicado cuadro de salud. No obstante, al no contar con un parte médico oficial actualizado, no se incorporan mayores precisiones sobre su evolución.

Buscan esclarecer cómo ocurrió el ataque en San Nicolás Uno de los principales reclamos de la convocatoria está relacionado con el avance de la investigación para determinar qué ocurrió durante la madrugada del domingo y establecer las responsabilidades correspondientes.

En el mensaje difundido por familiares y allegados se señala que en la agresión habría participado un grupo de jóvenes. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron oficialmente datos que permitan confirmar la cantidad de personas involucradas, sus identidades, edades o eventuales imputaciones y detenciones.