San Pedro: Paro municipal de 72 horas, el STM profundiza el reclamo salarial

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El Sindicato de Trabajadores Municipales realizará un paro miércoles, jueves y viernes, en reclamo de mejoras salariales y laborales.

08 de septiembre de 2026 a las 10:26 a. m.

08 de septiembre de 2026 a las 10:26 a. m.

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de la ciudad de San Pedro convocó a un paro de 72 horas para esta semana, en continuidad con las medidas de fuerza que lleva adelante en reclamo de mejoras salariales y laborales. La protesta comenzará el miércoles y se extenderá hasta el viernes, inclusive.

El paro municipal será miércoles, jueves y viernes La medida de fuerza fue anunciada por el secretario general del STM, Juan Cruz Acosta, quien confirmó que los trabajadores municipales adheridos al sindicato no prestarán tareas durante las tres jornadas.

El paro se produce luego del asueto dispuesto para este martes en la administración pública municipal con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Señora del Socorro. De esta manera, quienes adhieran a la medida retomarán sus actividades recién el próximo lunes.

La organización sindical sostiene que el conflicto continúa ante la falta de respuestas del Ejecutivo municipal a los reclamos vinculados con los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores.

ATE realizará un paro de 48 horas La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), por su parte, definió una modalidad diferente para esta semana. La medida de fuerza de sus afiliados se llevará adelante durante el jueves y viernes, por lo que el miércoles habrá actividad normal para quienes pertenecen a esa organización.

Las diferencias en los cronogramas hacen que el conflicto gremial tenga una extensión distinta según el sindicato al que pertenezcan los empleados municipales, aunque ambos mantienen reclamos relacionados con la situación salarial del sector.

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Juan Cruz Acosta: “Vamos a seguir en la lucha por un salario digno” Acosta cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo municipal y aseguró que el sindicato presentó numerosos reclamos sin obtener una respuesta satisfactoria. “Vamos a seguir en la lucha, por un salario digno”, expresó el dirigente a través de las redes sociales del gremio.

El secretario general del STM sostuvo que “la Municipalidad sigue sin dar respuestas a las necesidades de los trabajadores municipales” y afirmó que fueron enviadas “muchísimas notas” sin obtener respuestas.

En ese sentido, llamó a los trabajadores a mantener la unidad y anticipó que la organización evaluará nuevas acciones la próxima semana. “Esta semana vamos a hacer 72 horas de paro, miércoles, jueves y viernes y analizaremos la semana que viene qué medidas vamos a tomar”, señaló.

El dirigente también describió la situación económica que atraviesan los trabajadores y planteó que los salarios actuales resultan insuficientes para afrontar los gastos cotidianos. “No puede ser que un trabajador trabaje y tenga que pedir préstamos para comer”, manifestó.