San Nicolás: El Hospital San Felipe suma 21 nuevos residentes en distintas especialidades

San Nicolás

El nosocomio provincial incorporará este jueves a 21 profesionales que se sumarán a distintas áreas de atención. La medida permitirá reforzar servicios estratégicos y elevar la cobertura de las residencias, mientras aún quedan cupos disponibles para futuras adjudicaciones.

El Hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás incorporará este jueves a 21 nuevos residentes en distintas especialidades médicas y no médicas. Los profesionales ya adjudicaron sus cargos y comenzarán a desempeñarse en el nosocomio provincial, como parte del proceso de incorporación de residentes impulsado por el Ministerio de Salud bonaerense.

El Hospital San Felipe incorpora 21 nuevos residentes La incorporación forma parte del Examen de Residencias del Equipo de Salud Bonaerense (ERES), mediante el cual el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires incorporó a 1.793 profesionales al sistema sanitario público, alcanzando la cobertura del 76% de los cargos disponibles.

En el caso del Hospital San Felipe, se habían dispuesto 31 cupos para residencias médicas y no médicas. Entre las especialidades contempladas se encuentran Anestesiología, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Tocoginecología, Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Terapia Intensiva, Obstetricia, Kinesiología y distintas áreas de Enfermería.

También estaban incluidos cargos para Derecho y Salud, Economía y Administración Hospitalaria y Nutrición en Salud Pública y Comunitaria, entre otras propuestas de formación dentro del sistema sanitario.

Qué especialidades se refuerzan en el sistema de salud Con la llegada de los nuevos residentes, cuya distribución por especialidad se conocerá una vez que efectivamente tomen sus cargos, el Hospital San Felipe alcanzará una cobertura cercana al 68% de los puestos destinados a residencias.

De los 31 cupos disponibles originalmente, cinco ya se encontraban ocupados por prerresidentes. De esta manera, luego de la nueva incorporación permanecerán 10 cargos vacantes, que podrán ser ofrecidos en futuras instancias de adjudicación.

A nivel provincial, la estrategia apunta especialmente a fortalecer áreas consideradas prioritarias para la atención de la población. Entre los cargos adjudicados se destacan 173 para Clínica Médica, 144 para Pediatría, 74 para Psiquiatría de adultos e infantil, 69 para Medicina General, 57 para Neonatología y 44 para Terapia Intensiva.

Desde la cartera sanitaria bonaerense señalaron además que en esta primera etapa se logró cubrir la totalidad de los cupos correspondientes a especialidades consideradas estratégicas, entre ellas Psiquiatría, Neurología, Tocoginecología, Gastroenterología, Cirugía General, Cirugía Infantil, Derecho y Salud y Educación para la Salud.

Nuevas condiciones para las residencias médicas bonaerenses El proceso de incorporación se desarrolla bajo el reglamento actualizado de residencias y el marco establecido por la Ley N.º 15.434, que introdujo modificaciones en las condiciones laborales de quienes realizan su formación dentro del sistema público provincial.

Entre los cambios se encuentran jornadas sin actividad los sábados, guardias de hasta 12 horas, incentivos destinados a profesionales que se desempeñen en zonas con baja cobertura y la exención del pago de matrícula, seguro médico y aportes previsionales.

Además, los residentes que elijan especialidades consideradas estratégicas accederán a un adicional salarial del 15%, instancias de capacitación sin costo y la posibilidad de ingresar de manera directa a la carrera hospitalaria una vez finalizada su residencia.