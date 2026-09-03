Crece la convocatoria para la Peregrinación Pergamino–San Nicolás: ya son más de 400 los inscriptos

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Pergamino

A pocos días de la partida, ya son más de 400 las personas inscriptas, una cifra que supera la registrada en 2025. El sábado 12 de septiembre, los peregrinos partirán a las 5 de la mañana desde la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y San Carlos.

Hay caminos que se miden en kilómetros y otros que se miden en historias. En promesas cumplidas, en personas a las que se lleva en el corazón, en pedidos que se confían a una oración y en agradecimientos que encuentran en cada paso una forma de expresarse.

Con ese espíritu, la Peregrinación Diocesana Pergamino–San Nicolás volverá a unir a cientos de fieles en una nueva edición que, además, tendrá un significado especial: se cumplen 40 años de esta expresión de fe, bajo el lema “40 años respondiendo al llamado de María”. Y la respuesta, una vez más, parece hacerse sentir. Ya son más de 400 los peregrinos inscriptos, superando el número alcanzado en la edición de 2025.

Itinerario La concentración y salida están previstas para el sábado 12 de septiembre, a las 5:00, desde la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y San Carlos, ubicada en J. J. Valle 1113.

Desde allí comenzará una extensa jornada de caminata que tendrá distintos puntos de descanso y acompañamiento a lo largo del recorrido.

El primer tramo tendrá paradas en Peña y Acevedo. Luego, los peregrinos continuarán hacia Guerrico, donde está prevista la celebración de una misa, uno de los momentos centrales de la primera jornada.

El camino seguirá posteriormente hasta Conesa, para finalmente arribar a Erezcano, localidad en la que se realizará el descanso durante la noche.

Erezcano, el lugar para recuperar fuerzas Una de las novedades de esta edición tiene que ver justamente con el descanso. Este año se modificó el lugar de alojamiento y los peregrinos pasarán la noche en Erezcano, bajo techo y con capacidad limitada.

Por ese motivo, desde la organización solicitan que quienes participen informen previamente si se quedarán a dormir, llevarán carpa o regresarán a sus hogares. La información permitirá organizar con anticipación la recepción de los peregrinos y garantizar mejores condiciones durante el recorrido.

Después de una primera jornada extensa, Erezcano será entonces mucho más que un punto en el mapa: será el lugar donde los peregrinos podrán recuperar energías para afrontar el último tramo hacia San Nicolás.

El domingo, los últimos kilómetros La segunda jornada comenzará temprano. El domingo 13 de septiembre, a las 6:00, los peregrinos retomarán la marcha desde Erezcano.

Durante el recorrido hacia San Nicolás habrá nuevos puntos de descanso en General Rojo y Campo Salles. Ya dentro de la ciudad de San Nicolás se realizará además una parada previa a la llegada al Santuario, antes de afrontar el tramo final.

La culminación de la peregrinación tendrá lugar en el Santuario de San Nicolás, donde por la tarde el obispo monseñor Hugo Santiago celebrará la misa.

Será el momento de encuentro después de dos jornadas de camino: el punto en el que confluirán el cansancio, las emociones y, especialmente, todas aquellas intenciones que cada peregrino haya decidido llevar consigo.

La peregrinación no está pensada solamente para quienes pueden caminar.

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Este año, quienes no tengan la posibilidad de participar también pueden confiar su intención a María. A través del formulario difundido por la organización, se puede dejar un pedido, un agradecimiento o aquello que cada persona desee encomendar.

Las intenciones serán llevadas durante la peregrinación, acompañando simbólicamente el camino hasta los pies de María.

Porque detrás de cada peregrino habrá seguramente muchas otras historias: alguien que espera una respuesta, una familia que atraviesa un momento difícil, una persona ausente, un sueño largamente pedido o simplemente la necesidad de agradecer.

Cómo inscribirse Ante la importante cantidad de personas que ya confirmaron su participación, la organización continúa recibiendo inscripciones.

Quienes quieran sumarse pueden hacerlo de manera digital, enviando un mensaje de WhatsApp al 2477-385051.

También existe la posibilidad de realizar la inscripción de manera presencial en la Gomería El Colo, ubicada en avenida Alsina y Sarmiento, en el horario de 8:00 a 18:00.

Además, habrá una instancia especial de inscripción presencial en la parroquia ubicada en J. J. Valle 1113, desde el lunes 7 hasta el jueves 10 de septiembre, de 18:00 a 20:00.

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El valor de la inscripción es de $6.000 y, de acuerdo con la información difundida, el plazo general se extiende hasta el 10 de septiembre.

Más de 400 historias que ya comenzaron a caminar A pocos días de la partida, los números hablan de una convocatoria que vuelve a crecer. Más de 400 personas ya se inscribieron, superando la cantidad de peregrinos de la edición 2025. Pero detrás de esa cifra hay algo que ningún registro puede contabilizar por completo.

Hay familias, amigos, promesas, ausencias, agradecimientos y pedidos. Hay quienes caminarán por primera vez y quienes regresan año tras año. Hay quienes llegarán con fuerza y quienes deberán administrar cada paso. Y hay también quienes, sin poder estar físicamente, acompañarán desde sus casas a través de una intención confiada a María.

A 40 años del comienzo de esta tradición, Pergamino volverá a ponerse en camino hacia San Nicolás. Serán kilómetros compartidos, momentos de descanso, una noche en Erezcano, una misa en Guerrico y el esperado encuentro final frente al Santuario.