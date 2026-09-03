Un fin de semana en Pergamino con una agenda cultural para todos los gustos

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Cultura

Pergamino y la región ofrecen una nutrida agenda cultural para este fin de semana, con la Feria del Libro Pergamino, inauguraciones de muestras, propuestas cinematográficas, encuentros de música, espectáculos teatrales, microteatro, performances y noches de música y baile.

La cuarta Feria del Libro, muestras de arte, cine, música en vivo, teatro, performances, danza, encuentros instrumentales y propuestas para recorrer los museos de la ciudad y la región integran una nutrida agenda cultural que se desplegará desde este viernes y durante todo el fin de semana en Pergamino. Las actividades incluyen opciones con entrada libre y gratuita y otras con reservas o entradas anticipadas, en salas, galerías, clubes y espacios culturales de distintos puntos de la ciudad.

ArteMás “Tramas que hablan” Este viernes en la galería ArteMás se habilitará “Tramas que hablan”, la primera muestra individual de la artista Laura Aguilá, una propuesta que invita a descubrir las posibilidades expresivas del papel artesanal y el universo natural que lo rodea.

Echevarría 555, a las 19:00. Entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse de miércoles a viernes, de 17:30 a 19:30.

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez Ciclo de Cine Arabe Este viernes, en la sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, comenzará el Ciclo de Cine Árabe, bajo el lema “un recorrido por la cultura de nuestras raíces”, organizado por el Club Sirio Libanés. El ciclo comenzará el viernes 4 con Mahlbas —“Solitario”—, una comedia dramática de 93 minutos dirigida por Sophie Boutros.

Avenida Colón 635, a las 19:00. Entrada libre y gratuita.

Cinema Pergamino Un estreno En Cinema Pergamino se estrena este viernes la película “La guerra de los últimos”. Permanecen en cartel: “La noche del demonio 6”, “Coyote vs. Acme”, “Spiderman” y “Yo, Narciso”. Solo el sábado 5 y el domingo 6 se proyectará “Paw Patrol”. Por otra parte, en el marco del ciclo Cinema Club Pergamino, el martes 8 se proyectará “La chica de Colonia”.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Teatro Unión Ferroviaria Encuentro de Agrupaciones Instrumentales Este fin de semana en el Teatro Unión Ferroviaria cierra el Encuentro de Agrupaciones Instrumentales que organiza por la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy”. El sábado se presentan: tres agrupaciones que son parte de Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz”: Ensamble de guitarras “Los Taitas” y la Orquesta Típica “El Desbande”, ambas a cargo de Carlos de La Iglesia, y ensamble de Música Latinoamericana, dirigido por Víctor Rotela. El domingo: Ensamble “Clave de Dos”, que dirige Aldana López; y como cierre estará la Banda Municipal, dirigida por Ignacio Katz. Como protagonista y organizadora de las cuatro noches tocará la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy”.

San Martín 621, sábado a las 20:30 y domingo a las 19:30. Entrada a colaboración. También se podrá transferir al alias orquestapergamino.

Florentino Teatro Bar Tributo a Sabina y el taller de Cora Tulliani Este viernes y sábado se podrá disfrutar de dos espectáculos de jerarquía en la sala de Florentino Teatro Bar. Este viernes se presentan nuevamente Para Táljame, Chelo Arce y Diego Casafú con un tributo a Joaquín Sabina. El sábado Cora Tulliani hará un Encuentro de Voces de su Taller de Canto, con músicos en vivo.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al WhatsApp: 2477 554459.

Centro Cultural Bellas Artes Feria del Libro Pergamino Este sábado y domingo se desarrollará en el Centro Cultural Bellas Artes la cuarta edición de la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) con una programación que reunirá literatura, pensamiento, arte, teatro y propuestas para todas las edades.

Avenida Alsina y Moreno, el sábado, de 14:00 a 21:00; el domingo, de 15:00 a 20:00. Entrada libre y gratuita.

Microteatro Pergamino Micro experiencias Este sábado y el domingo en Microteatro Pergamino, subirán a escena tres obras consecutivas en formato breve con localidades limitadas. Estas son: “El patio de las chusmas”, de Rafa Rivas, actúan: Marcela Vera y Selva Francesse; “Amigas maduras”, de Carlos Cazila, actúan: Sonia Canet y Mariela Martínez; “No entiendo el método”, de Rafa Rivas, actúa Benjamín Godoy.

Dirección: Chile 798, sala 1 y 2. Sábado a las 21:00; domingo a las 20:30. Anticipadas $20.000; general (en puerta): $25.000. Teléfono: 2477464683 (WhatsApp).

Centro Cultural Registrarte “Imágenes disparadas” Este sábado, en el Centro Cultural Registrarte, ubicado en Sarratea 221, se habilitará “Imágenes disparadas”, una muestra que reúne la mirada y el talento de reconocidos historietistas e ilustradores argentinos para homenajear al fotoperiodista Pablo Grillo, víctima de la violencia policial mientras se encontraba realizando su trabajo.

Sarratea 221, a las 20:30. Entrada libre y gratuita.

Galería AMEN “Recorrido de rescate” Este sábado, en el marco de la exposición “Intervalo. Entre lo efímero y lo permanente” que se presenta en Galería AMEN, la artista visual y performer Roma Vaquero Díaz realizará una performance titulada “Recorrido de rescate”. La acción se extenderá desde Galería AMEN (Pueyrredón 1281) hasta el Centro Cultural Registrarte (Sarratea 221), atravesando las calles de Pergamino.

Pueyrredón 1291, a las 20:00. Entrada libre y gratuita.

Club Centenario Música y baile Este sábado y domingo habrá música y baile en el salón del Club de Fomento Barrio Centenario. El sábado, el show aniversario por los 25 años, actuará La 2001, con grabación y filmación en vivo. También actuarán Grupo Trinidad, Chelo La Bestia y Banda Mambos. Anticipadas en conserjería: $13000; por whatsapp al 2477 597446, a $15000. El domingo animarán la noche El Tigre Goro y Chelo La Bestia; damas $5000, caballeros $7000.

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Avenida Juan B. Justo 2100 – 2198.

Habemus Theatrum Rojos, Globos, Rojos Este domingo se despide en la sala Habemus Theatrum la obra Rojos, Globos, Rojos, de Eduardo "Tato" Pavlovsky, con dirección de Fabricio Scegllio y las actuaciones de Neme Carenzo y Lorena Clavellino.

Jujuy 227, a las 19:30. Reservas al 02477 451467.

El Yerta Club Cultural Música y teatro Este fin de semana habrá espectáculos en El Yerta Club Cultural. Este viernes llega Euge Ortega, músico de San Nicolás, uno de los precursores en la enseñanza de percusión con señas. En ésta ocasión compartirá canciones propias y música latinoamericana de la mano de Mike Tiseyra y León Pedrouzo. El sábado vuelve Rompela, la banda de Arrecifes, con un tributo a Charly García. El domingo habrá teatro con la propuesta del grupo de teatro Ambulante Deaquidealla, que reestrena la obra "Mate Amargo", la historia de un gaucho de la Nor Pampa perseguido por sustraer una gallina del campo de Zenón Morgan.

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo, a las 20:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes, sábado y lunes habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presentan Apasionados y Epsilon ($8000; mesas por orden de llegada); el sábado animará la noche la banda La Adictiva de Rafael Obligado ($6000). En las dos jornadas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30. Reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar Mister Pop Rock Nacional y Show para Delfi Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes se presentan Keke Conte, Gonzalo Loza y Claudio Fernández con el espectáculo Mister Pop Rock Nacional ($10000). El sábado será el show a beneficio de Delfi, con micrófono abierto a todo artista que quiera colaborar.

Avenida Alsina 950, sábado a las 21:30, el domingo a las 21:00. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

Don Pedro con Espinas Filt Fest Este sábado en Don Pero con Espinas, llega otra edición de Filt Fest, con las presentaciones de Madeleine (cumbia), Parissiene (rock) y la banda Uddu (reggae).

Alvear 1545, desde las 21:00. Entrada a $5000.

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.