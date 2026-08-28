De la música al teatro, un fin de semana con mucho para elegir en Pergamino

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Cultura

Teatro, música, cine, muestras de arte, peñas, espectáculos bailables y visitas a museos forman parte de la variada agenda cultural de Pergamino y la región para este fin de semana. Hay opciones para disfrutar en familia, con amigos o para quienes buscan acercarse a las distintas expresiones.

28 de agosto de 2026 a las 09:00 a. m.

28 de agosto de 2026 a las 09:00 a. m.

El último fin de semana de agosto llega con una amplia y diversa programación cultural en Pergamino. La cartelera incluye obras de teatro, experiencias de microteatro, conciertos, talleres de música, peñas, propuestas de baile, espectáculos de rock y metal, muestras de arte y nuevas películas en Cinema Pergamino.

Entre las principales actividades se destaca el inicio del Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, organizado por la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy”, que durante este sábado y domingo reunirá en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria a agrupaciones de Pergamino y la región. También habrá propuestas teatrales en Microteatro Pergamino y Habemus Theatrum, mientras que distintos espacios culturales y gastronómicos ofrecerán música en vivo durante las noches del viernes y sábado.

La agenda suma además actividades vinculadas con la literatura y el pensamiento, como la charla “Las palabras y las cosas”, a cargo de Diego Singer, en la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, y una variada programación musical que incluye desde salsa y folklore hasta propuestas de música popular, rock y metal extremo.

Microteatro Pergamino Micro experiencias Este viernes en Microteatro Pergamino, subirán a escena tres obras consecutivas en formato breve con localidades limitadas. Estas son: “El patio de la chusma”, de Rafa Rivas, actúan: Marcela Vera y Selva Francesse; “Amigas maduras”, de Carlos Cazila, actúan: Sonia Canet y Mariela Martínez; “No entiendo el método”, de Rafa Rivas, actúa Benjamín Godoy.

Dirección: Chile 798, sala 1 y 2. A las 21:00. Anticipadas $20.000; general (en puerta): $25.000. Teléfono: 2477464683 (WhatsApp).

Conservatorio de Música Orquesta Compay Este viernes, en el marco del cierre de la XII edición del Encuentro de Música Popular, Orquesta Compay brindará un taller a las 16:00 sobre los principales estilos de la tradición musical cubana y a las 21:00, un show para bailar salsa.

San Martín 621, a las 16:00 (taller), y a las 21:00 (show). Entradas para el show: alumnos del Conservatorio: $8000; anticipadas general: $10000, en puerta: $15000

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez Las palabras y las cosas Este viernes en la sala auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, se desarrollará la charla “Las palabras y las cosas”, a cargo del filósofo Diego Singer. La actividad será en el marco del Día del Lector y tendrá además como eje el recuerdo de Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento.

Avenida Colón y Mitre, a las 19:00. Entrada libre.

Cinema Pergamino Dos estrenos En Cinema Pergamino se estrenan este viernes las películas “El final de la calle Oak” y “Coyote vs. Acme”. También continúan “La noche del demonio 6”, “Spider-Man” y “Yo, Narciso”, mientras que “Paw Patrol” y “Minions y Monstruos” tendrán funciones durante el fin de semana. La agenda cinematográfica también tendrá una propuesta especial en Cinema Club Pergamino. El martes 1º de septiembre será el turno de la película argentina “Canelones”.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Teatro Unión Ferroviaria Encuentro de Agrupaciones Instrumentales Este fin de semana en el Teatro Unión Ferroviaria comienza una nueva del Encuentro de Agrupaciones Instrumentales que organiza por la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy”. El sábado se presentan: Orquesta “Retocando La Vida” y Orquesta Municipal “Entre Soles y Bemoles”, de San Andrés de Giles. El domingo se presentan: VibraSuzuki, Tamboreras “Mujeres que suenan” y Tamboreros de la ciudad de Arrecifes; y el ensamble de folklore “Los San Pedro”.

San Martín 621, sábado a las 20:30 y domingo a las 19:30. Entrada a colaboración. También se podrá transferir al alias orquestapergamino.

Club Centenario Música y baile Este sábado y domingo habrá música y baile en el salón del Club de Fomento Barrio Centenario. El sábado actuarán: Matías y los elegidos, La Kuppe, El Tigre Goro y La Inigualable (anticipadas $10000). El domingo se presentan: Matías Pochi, Chelo La Bestia y Marcos Alonso (caballeros $7000, damas $5000).

Avenida Juan B. Justo 2100 – 2198. Sábado, anticipadas por whatsApp a $12000 al 2477 597446.

Habemus Theatrum Rojos, Globos, Rojos Este sábado se despide en la sala Habemus Theatrum la obra Rojos, Globos, Rojos, de Eduardo "Tato" Pavlovsky, con dirección de Fabricio Scegllio y las actuaciones de Neme Carenzo y Lorena Clavellino.

Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al 02477 451467.

El Yerta Club Cultural Peña La Itinerante Este sábado en El Yerta Club Cultural se presentará la peña La Itinerante con Rya e Isa Cullen.

Estrada 1953, a las 21:00. Preventa anticipada con valor promocional a $15000. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes, sábado y lunes habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta la banda Bataclana y Tito El parrandero ($7000). El sábado animará la velada Epsilon ($6000). El lunes se presentará El Tigre Goro ($7000). En las tres jornadas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30; lunes a las 20:00. Reservas al 2477 454321.

Artemás Caminos a la abstracción En la galería ArteMás se habilitó la muestra titulada Caminos a la abstracción. Exponen: Mimosa Barbará, Sara Charre, Viviana Dinardo, Olga Otermin y Adriana Rocco.

Echevarría 555. Entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes de 17.30 a 19:30.

Ritmo Club Resto Bar Bruno Buxman y alumnos Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes se presenta el joven músico Bruno Buxman. El sábado los alumnos del taller de Música de José Librandi harán su muestra (entrada al sobre).

Avenida Alsina 950, a las 21:00. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

Don Pedro con Espinas Metal extremo Este sábado en Don Pero con Espinas, llega una edición de Metal extremo con la participación de las bandas Resistir, Maleficio y Shitspawn

Alvear 1545, desde las 22:00. Entrada a $8000.

Escuela de Bellas Artes Tertulia para adultos mayores Este domingo se desarrollará en la Escuela Municipal de Bellas Artes una nueva tertulia para adultos mayores, organizada por la Dirección de Tercera Edad. Durante la jornada se presentará Leo Álvarez, con un show de folclore. Además, la locutora Nora Damianovich ofrecerá un espectáculo de stand up.

Avenida Alsina y Moreno, desde las 14:00. Entrada libre y gratuita.

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.