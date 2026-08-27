¿Esta vez será? Kicillof volvió a anunciar la licitación de la presa de Pergamino

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Pergamino

El gobernador bonaerense lo hizo en el marco de la presentación de un esquema de contingencia ante el fenómeno de El Niño y consecuentemente la posibilidad de lluvias superiores a lo normal durante octubre, noviembre y diciembre.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo hizo una vez más y anunció la licitación de la presa de regulación de Pergamino, que tendría lugar en los próximos días; ante tantos anuncios fallidos cuesta creer que esta planificación finalmente se desarrolle en nuestra ciudad. El mandatario lo hizo este miércoles en el anunció un refuerzo del plan de contingencia de la Provincia frente a la posibilidad de que El Niño alcance una intensidad elevada durante los próximos meses y genere precipitaciones muy superiores a los registros habituales en la Región Pampeana.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, en La Plata, el mandatario estuvo acompañado por integrantes de su gabinete y planteó la necesidad de prepararse ante distintos escenarios. En ese marco, dispuso mediante decreto la creación de una mesa interministerial destinada a coordinar las acciones de las diferentes áreas provinciales y fortalecer la articulación con los municipios.

“Hay que estar preparados para el peor escenario”, sostuvo Kicillof, quien remarcó la importancia de planificar, coordinar las respuestas y comunicar adecuadamente los riesgos.

Según explicó, los pronósticos actuales señalan una alta probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad significativa y tenga impacto durante los próximos meses.

Tres niveles para prevenir y responder El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, presentó los principales lineamientos del esquema provincial, que se organiza en tres niveles de acción: monitoreo e información, prevención y obras estructurales.

La estrategia apunta tanto a anticipar posibles episodios de lluvias intensas como a contar con capacidad de respuesta frente a anegamientos, inundaciones y otras situaciones derivadas de la acumulación de agua.

Más información para anticipar los riesgos El primer nivel estará concentrado en mejorar el monitoreo meteorológico e hídrico. Para eso, la Provincia proyecta un visor único que reunirá en tiempo real la información de las estaciones disponibles.

Actualmente, el Ministerio de Infraestructura cuenta con 42 estaciones y existen otras 208 que se encuentran licitadas o planificadas. La intención es integrar esos datos y facilitar el acceso de los intendentes a información vinculada con el estado de las cuencas y las condiciones meteorológicas.

La situación de los suelos también genera preocupación. De acuerdo con un informe de la Autoridad del Agua citado por Katopodis, sectores del centro, este y noroeste bonaerense presentan niveles de saturación muy críticos. Además, siete municipios ya superaron el 50 por ciento de la media anual de precipitaciones.

El funcionario señaló que una eventual prolongación del fenómeno podría permitir que los suelos recuperen progresivamente parte de su capacidad de absorción, aunque insistió en la necesidad de adoptar medidas preventivas, especialmente en las cuencas relacionadas con el Río de la Plata, el Paraná y el Río V.

Máquinas, limpieza y servicios preparados El segundo nivel del plan contempla acciones concretas de prevención y respuesta.

Según informó Katopodis, la Provincia ya contrató más de 33 mil horas de máquinas, con una inversión de alrededor de 5.700 millones de pesos, destinadas a tareas de mantenimiento y atención ante posibles emergencias.

También se prevé avanzar con la limpieza de arroyos mediante cooperativas y sostener las tareas de mantenimiento de caminos y accesos a través de Vialidad.

El esquema incluye, además, protocolos para garantizar la continuidad de los servicios públicos ante eventuales contingencias, en coordinación con cooperativas, junto con la incorporación de sistemas móviles de almacenamiento de energía.

Obras hidráulicas y la presa de Pergamino El tercer nivel está relacionado con las obras estructurales destinadas a reducir el impacto de las lluvias y mejorar la capacidad de respuesta hídrica.

De acuerdo con lo anunciado, actualmente existen 139 obras y proyectos hidráulicos en desarrollo en territorio bonaerense. Entre ellos figuran intervenciones en Bahía Blanca, la obra del Canal Maldonado y el Plan del Río Salado.

Dentro de ese listado también aparece una obra de particular interés para la región: la presa de Pergamino, que se encuentra próxima a ser licitada.

La inclusión del proyecto dentro del esquema provincial vuelve a poner el foco en una infraestructura considerada estratégica para la prevención y el manejo de los excedentes hídricos en el distrito.

Seguridad y asistencia ante posibles emergencias El Ministerio de Seguridad también forma parte del operativo. Su titular, Javier Alonso, explicó que el área trabajará sobre cuatro ejes: alerta temprana, coordinación, fortalecimiento logístico y articulación con agencias y organizaciones de la sociedad civil.

El dispositivo estará organizado en 12 zonas y contempla el acompañamiento a los municipios, el monitoreo permanente y la coordinación de las fuerzas y equipos que intervienen frente a emergencias, entre ellos Policía, Bomberos, Defensa Civil y grupos de rescate.