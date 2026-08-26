Martínez anticipó proyectos para la gestión: circunvalación y nuevos accesos a Pergamino

Pergamino

El intendente hizo referencia a importantes planificaciones que están en análisis y con posibilidades concretadas de ejecutar.

El intendente Javier Martínez adelantó algunos de los proyectos que el Municipio analiza para el desarrollo de su gestión y que, de concretarse, podrían generar modificaciones importantes en la circulación vehicular y en la fisonomía de los principales ingresos a Pergamino.

Entre las iniciativas mencionadas aparece la posibilidad de avanzar en el programa de tareas para una circunvalación en la ciudad, vinculada al denominado Camino de la Cruz, con el objetivo central de generar una alternativa para el tránsito pesado y evitar que los vehículos de gran porte deban atravesar determinados sectores del ejido urbano, fundamentalmente avenidas Florencio Sánchez y Barrancas del Paraná.

La propuesta se encuentra todavía en una etapa de análisis y uno de los principales obstáculos identificados por el jefe comunal es, precisamente, el financiamiento que demandaría una obra de estas características. Se trata de un proyecto de infraestructura de gran magnitud, que requeriría una inversión importante y, eventualmente, la articulación con otros niveles del Estado para poder llevarlo adelante.

Martínez planteó la iniciativa como una alternativa para ordenar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad vial, especialmente en aquellos sectores donde actualmente confluyen vehículos particulares, transporte de cargas y tránsito urbano. La posibilidad de contar con un recorrido que permita desviar parte del tránsito pesado permitiría, además, reducir el impacto que genera el paso de camiones por determinadas calles y avenidas de la ciudad.

La idea de una circunvalación también se relaciona con una problemática que Pergamino viene afrontando desde hace años: el crecimiento del tránsito y la necesidad de contar con una planificación que contemple no solamente las demandas actuales, sino también la expansión futura de la ciudad. En ese sentido, una vía perimetral podría convertirse en una herramienta para reorganizar los flujos vehiculares y, al mismo tiempo, favorecer una mejor conexión entre los distintos accesos.

Una mirada puesta en los accesos Además de la posible circunvalación, el intendente hizo referencia a otro de los objetivos que podrían formar parte de la agenda de los próximos años: mejorar los accesos a Pergamino.

La intención es intervenir progresivamente en los principales puntos de ingreso a la ciudad, particularmente en los accesos vinculados con las rutas nacionales Nº 8, 188 y 178, además de la avenida Juan Manuel de Rosas. El propósito no sería solamente mejorar las condiciones de circulación, sino también darle una identidad urbana común a los distintos ingresos.

En este punto, Martínez tomó como referencia el trabajo realizado sobre avenida Pellegrini, donde las obras permitieron transformar la imagen de uno de los accesos mediante la incorporación de canteros centrales, iluminación y tareas de parquización.

La idea es trasladar ese concepto a otros sectores estratégicos de la ciudad, de manera que quienes ingresen a Pergamino encuentren una infraestructura más ordenada, cuidada y homogénea. Se trata de combinar las necesidades vinculadas al tránsito con una intervención sobre el espacio público que permita jerarquizar las puertas de entrada a la ciudad.

Los accesos cumplen, además, un papel que excede lo estrictamente vial. Son la primera imagen que reciben quienes llegan a Pergamino y, por ese motivo, su puesta en valor también forma parte de una estrategia vinculada con el desarrollo urbano y la identidad de la ciudad.

En el caso de las rutas Nº 8, 188 y 178, las intervenciones deberán contemplar las características particulares de cada corredor y el volumen de tránsito que circula diariamente por ellos. A esto se suma el acceso por avenida Juan Manuel de Rosas, otro de los puntos de conexión con el entramado urbano que concentra un movimiento significativo.

Obras que buscan ordenar el crecimiento Los proyectos mencionados por Martínez forman parte de una mirada más amplia sobre la infraestructura que Pergamino necesitará en los próximos años. Por un lado, aparece la necesidad de resolver cuestiones concretas vinculadas con el tránsito pesado y la seguridad vial; por otro, el desafío de acompañar el crecimiento de la ciudad con espacios públicos y accesos acordes a ese desarrollo.

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En ese contexto, la eventual circunvalación aparece como una obra de mayor escala y complejidad, mientras que la mejora de los accesos permitiría avanzar con intervenciones más focalizadas y de impacto directo sobre la imagen urbana.

De todos modos, el propio intendente dejó en claro que se trata de proyectos que deberán atravesar distintas etapas antes de transformarse en obras concretas. La disponibilidad de recursos será determinante, especialmente en el caso de la circunvalación, mientras que las mejoras en los accesos también requerirán definir prioridades, proyectos técnicos y las posibles fuentes de financiamiento.