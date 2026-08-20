El frío polar vuelve a Pergamino y la zona: un fin de semana con amaneceres bajo cero

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Pergamino

Después de una jornada marcada por el regreso del sol y temperaturas agradables, el ingreso de aire de origen polar modificará nuevamente el escenario climático en Pergamino y el norte bonaerense.

El cielo pergaminense vuelve a cambiar de humor. Después de varias jornadas dominadas por la nubosidad y el ambiente gris, este jueves el sol recupera protagonismo y ofrece una postal más luminosa sobre Pergamino y buena parte de la región. El ascenso de la temperatura también se hace notar: se espera una máxima cercana a los 20 °C, acompañada por el ingreso de aire más húmedo y templado. Sin embargo, la tregua será breve. Mientras la jornada avance, el viento comenzará a ganar intensidad desde el sector sur como consecuencia del ingreso de una masa de aire frío de origen polar que alcanzará al centro del país.

Para Pergamino no se prevén precipitaciones durante este jueves, aunque hacia la noche aumentará la intensidad del viento del sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 28 kilómetros por hora. Será la señal anticipada de un cambio de escenario que se hará mucho más evidente durante las próximas horas.

Viernes: el viento será protagonista El viernes marcará el comienzo de un descenso térmico más pronunciado. El aire frío se instalará sobre Pergamino y el norte bonaerense y, aunque durante las primeras horas del día las temperaturas todavía no reflejarán completamente su presencia, el descenso se sentirá con mayor fuerza durante la tarde.

La jornada tendrá una mínima estimada en 4 °C y una máxima de apenas 13 °C, con una amplitud térmica considerablemente menor que la de los últimos días.

El viento del sur soplará de manera regular y por momentos con ráfagas, especialmente durante la mañana y hasta comienzos de la tarde. Luego perderá intensidad hacia el cierre de la jornada.

El cielo se presentará parcialmente nublado, aunque con buenos momentos de sol, una combinación que permitirá disfrutar de una jornada luminosa pero claramente más invernal.

Un fin de semana para volver a sacar los abrigos El verdadero pulso del aire polar se sentirá durante el fin de semana. El descenso térmico alcanzará su punto más marcado durante los amaneceres del sábado y el domingo, cuando las temperaturas podrían ubicarse por debajo de los 4 °C.

El sábado será una de las jornadas más frías. Se espera un amanecer gélido, con una mínima cercana a 0 °C. El viento del sudoeste soplará de manera moderada durante las primeras horas, reforzando la sensación de frío y dejando un comienzo de día típicamente invernal.

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Con el correr de las horas, el panorama mejorará. El sol volverá a ganar terreno y la tarde ofrecerá un ambiente fresco y agradable, aunque lejos de las temperaturas de este jueves. La máxima se ubicará alrededor de los 13 °C.

El domingo mantendrá características similares. El amanecer será nuevamente muy frío, con registros cercanos a 1 °C, mientras que durante el día el viento irá rotando lentamente hacia el sector este.

El cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura apenas conseguirá recuperarse durante la tarde, con una máxima estimada también en torno a los 13 °C.

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Agosto vuelve a mostrar su cara más invernal El escenario previsto para los próximos días vuelve a recordar que agosto todavía tiene reservadas algunas postales de invierno. El sol será un aliado durante el fin de semana, pero no alcanzará para neutralizar el marcado descenso térmico que dejará el ingreso de aire polar.

La nueva semana comenzará con condiciones de buen tiempo y una recuperación lenta y progresiva de las temperaturas. De esta manera, el frío intenso irá quedando atrás para dar paso nuevamente a un período de jornadas frescas a templadas.