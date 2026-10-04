> De Ronscione a la Casa Rosada: Pergamino y Samolaco ya son ciudades amigas

Pergamino

Con la firma del Pacto de Amistad en el norte de Italia, las dos comunidades formalizaron un vínculo que nació hace más de un siglo, cuando el padre de Arturo Illia cruzó el océano. LA OPINION emitirá un mini documental sobre esta historia.

Hay historias que empiezan mucho antes de que alguien las cuente. La que une a Pergamino con Samolaco empezó en Ronscione, un paraje de montaña en la Valchiavenna, provincia de Sondrio, en la Lombardía. De allí partió Martino Illia rumbo a la Argentina. En Pergamino, el 4 de agosto de 1900, nació su hijo Arturo Umberto, que sería médico, dirigente radical y presidente de la Nación entre 1963 y 1966.

Ayer, esa historia tuvo su acto formal. En la explanada de la Biblioteca Comunal de Samolaco se firmó el Pacto de Amistad entre las dos ciudades, en el marco del "Illia Festival", una jornada de cultura, música, tradiciones y sabores ítalo-argentinos organizada en memoria del expresidente.

La delegación Por Pergamino firmó Guillermo Illia, en representación del intendente Javier Martínez. Lo acompañaron las autoridades de la Fundación Arturo Illia encabezadas por su presidente, Enrique Illia. Entre otros representantes locales estaban empresarios Juano Motta y Lidia Piatti. La delegación había llegado antes y el viernes mantuvo las primeras reuniones con las autoridades locales.

Dos mitades de un mismo relato Las afinidades entre ambas comunidades exceden el apellido. Samolaco es tierra de emigrantes; Pergamino, ciudad hecha por inmigrantes. Lo que allá se recuerda como partida, acá se vivió como llegada.

En Samolaco esa memoria está a la vista. Una calle lleva el nombre de Arturo Umberto Illia, también el edificio escolar, y un mural narra la historia del trabajo y la emigración samolaquesa en el siglo XX. Los encargados de contarla a los visitantes fueron los chicos del Concejo Comunal de los Jóvenes, que además participaron de la ceremonia.

La figura de Illia hace el resto. Su recuerdo, asociado a la austeridad y a la honestidad en la función pública, es reivindicado en los dos lados del Atlántico.

Dos jornadas intensas La actividad comenzó a las 14:00 del viernes 2 de octubre en la biblioteca municipal, en Piazza Elmo Falcinella, con la bienvenida institucional. Allí mismo, Enrique Illia, presidente de la Fundación Arturo Illia, presentó el libro "Arturo Illia, mi padre", de Leandro Hipólito Illia, hijo del expresidente. Luego, el profesor Sergio Scuffi expuso las actividades que viene realizando de la Asociación Cultural de Samolaco; que por ejemplo entre ellas se encuentran varias investigaciones de emigrantes de Samolaco a Australia, Estados Unidos y por supuesto Argentina.

Por la tarde, los visitantes recorrieron los sitios culturales del pueblo: la Torre del Culumbée, con la guía del propio Scuffi, y la iglesia de Sant'Andrea al Colle, a cargo de Maria Chiara Fois. El itinerario siguió en la vecina Piuro, con una visita guiada al Palazzo Vertemate Franchi organizada por el Consorcio Turístico Valchiavenna.

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El cierre fue en el Sacellum, sobre la Via Arturo Umberto Illia, con una representacion teatral en italiano y castellano sobre la emigración de la Valtellina y la Valchiavenna a la Argentina: la historia que explica por qué un presidente argentino tiene su apellido en una calle de montaña italiana.

El sábado 3 comenzó el Illa festival, con una feria y talleres ítalo-argentinos, productos artesanales, música folklórica argentina y muestras fotográficas. En la biblioteca, el profesor Sergio Scuffi, presidente de la Asociación Cultural de Samolaco, repasó la vida de Illia, y luego se entregaron becas a estudiantes locales. Poste Italiane aplicó un matasellos especial sobre una postal conmemorativa.

A las 16 fue la ceremonia institucional: himnos nacionales e izamiento de banderas, con la banda de Samolaco y el Grupo Alpini. Siguieron la visita al mural, un concierto del Alter Echo String Quartet y la cena de cierre en los Crotti de San Pietro, con tango y danzas folklóricas.

El acto central comenzó en la plaza principal de Samolaco. El alcalde local, Livio Scaramella, abrió los discursos con un agradecimiento al intendente Javier Martínez por la voluntad de avanzar con el hermanamiento. "Esta es la primera página de una historia que hoy comienza con Pergamino", afirmó.

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Luego habló Guillermo Illia, en representación del jefe comunal pergaminense. Visiblemente emocionado por estar en el pueblo de su abuelo, sostuvo que el pacto se apoya en cuatro pilares. Los dos primeros, dijo, son la decisión de cada una de las ciudades de avanzar en el acuerdo. El tercero, la figura del presidente Arturo Illia. El cuarto, concluyó, es Martino Illia, quien "emigró de la Lombardía a la pampa argentina para trabajar y educar al mejor presidente de la historia argentina".

Tras los discursos, se firmó el Pacto de Amistad.