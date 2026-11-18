Cultura

La novela publicada por la editorial Jackpot tendrá una presentación especial este jueves, a las 19:30, con lecturas dramáticas, intervenciones sonoras y una charla sobre el proceso de producción, diseño y edición de la obra.

Este jueves, a las 19:30, en el Centro Cultural Registrarte (Sarratea 221) será la presentación de la tercera edición de "El Territorio", la novela publicada por la editorial Jackpot, en un encuentro que reunirá distintas expresiones artísticas y propuestas vinculadas con el universo de la obra.

La actividad contará con la participación de Mariano Abrate, responsable de la edición sonora; Jimena Lantella, gestora de "El Territorio" en la Feria del Libro Contado, y Dana Meucci, quien ofrecerá una lectura dramática de algunos fragmentos de la novela. Además, María Florencia Allenda y Sofía Mir dialogarán junto con Tomás Fernández sobre los distintos aspectos que hicieron posible esta publicación, desde su producción y diseño hasta el proceso de edición, en una oportunidad para conocer el trabajo colectivo que hay detrás del libro.

Durante la jornada, los asistentes podrán adquirir ejemplares, conversar con sus editores y acercarse a las particularidades de esta propuesta literaria, que llega a su tercera edición.

La actividad será gratuita y contará con servicio de bufet.

Sobre los libros Desde 2023 Jackpot viene publicando una misteriosa novela titulada "El Territorio", firmada por un tal Aaron James.

La historia comienza en Pergamino, aunque no se trata exactamente del Pergamino que conocemos. En esta ficción, la Argentina ha sido dividida entre tres potencias extranjeras y una de sus antiguas provincias tiene una peculiaridad: allí no existe ninguna ley.

Antay, el protagonista, debe emprender un viaje en busca de un corazón para su hermano, que necesita un trasplante con urgencia. En la segunda temporada, el recorrido lo enfrenta, en primera persona, con la pérdida de la libertad en una tenebrosa ciudad de la frontera interna.

En esta tercera entrega, que se presenta en Registrarte, Antay recorre El territorio profundo acompañado por una banda de compinches, enemigos y figuras argentinas de todos los tiempos. En ese laberinto buscará a su padre, un jugador impenitente que, aparentemente, tiene justo lo que él necesita.

Las ilustraciones que forman parte del libro son del artista y muralista Fede Calabia.

Las cinco temporadas de “El Territorio” están disponibles en Wattpad: