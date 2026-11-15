Alejandro Sánchez Piazza: un médico, una voz y un proyecto para impulsar el arte en Pergamino

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Cultura

Del Teatro El Círculo a nuevos proyectos culturales en Pergamino. El diabetólogo pergaminense participó de la ópera Macbeth, de Giuseppe Verdi, en Rosario, y se prepara para asumir el rol de solista en la Misa Criolla. Además, impulsa un espacio para promover la música y el arte.

La medicina y el canto lírico son dos pasiones que conviven en la vida de Alejandro Sánchez Piazza. Reconocido médico especialista en diabetología de Pergamino, encontró en la música un espacio de expresión que, con el paso de los años, se transformó en un desafío artístico cada vez más exigente. Actualmente integra el elenco del Coro Estable del Teatro El Círculo de Rosario, donde participó recientemente de las tres funciones de Macbeth, la ópera de Giuseppe Verdi que se presentó durante octubre y que tuvo un significado especial para la historia lírica de esa ciudad.

“El Teatro El Círculo de Rosario tiene su coro estable. Cuando se producen óperas que requieren de una mayor cantidad de gente en escena, abren las puertas para audicionar para cantantes que están preparados para ese tipo de obras”, explicó Sánchez Piazza. Y agregó que, pese a la distancia y a las obligaciones de su actividad profesional, procura sumarse a las propuestas del teatro: «Audiciono para las obras y, si quedo seleccionado, me comprometo con la obra, participo de los ensayos y después de las presentaciones”.

Junto a Andrés Cofré, el tenor que cantó recientemente en la misa del Papa León XIV en la Basílica de Luján. — @ALEJANDROSANCHEZPIAZZA En esta oportunidad, el desafío fue Macbeth, una producción particularmente significativa porque, según contó, nunca se había presentado en la historia del teatro lírico de Rosario. Se trata de una composición de cierta complejidad vocal, que exige preparación y entrenamiento para abordar los diferentes matices interpretativos.

«Si bien no tiene agudos extremos, sí exige un entrenamiento vocal, porque mezcla los forte-fortísimos con los pian-pianísimos dentro de las distintas arias que tiene», señaló.

La experiencia también tuvo el atractivo de compartir escenario con artistas de reconocida trayectoria. Sánchez Piazza destacó la participación de integrantes del Teatro Colón, entre ellos el régisseur Marcelo Perusso, y valoró especialmente la calidad de la puesta.

«Fue interesante, muy bonita la presentación. Al menos la crítica publicada destacó la calidad de los solistas, del coro, la preparación del coro y los vestuarios. Fue muy buena la experiencia», resumió.

La Misa Criolla y un espacio para la cultura en Pergamino Mientras continúa desarrollando su actividad artística en escenarios de Rosario y Buenos Aires, Sánchez también trabaja en una propuesta cultural que busca consolidarse en Pergamino. Se trata de una nueva etapa de Teatro Cristal Eventos, el emprendimiento familiar que nació en 1996 vinculado a la gastronomía y a la realización de celebraciones.

El espacio atravesó distintas transformaciones a lo largo de su historia. En una etapa anterior llegó a contar con 340 butacas, pero recientemente se decidió retirarlas para ganar versatilidad y permitir diferentes formatos de utilización, desde cenas show hasta espectáculos con público sentado o de pie.

La intención, sin embargo, va más allá de las modificaciones edilicias. El objetivo es convertir al lugar también en un punto de encuentro para las expresiones artísticas y culturales.

«La propuesta es darle también al lugar un espacio de cultura y arte. Así fuimos convocando a algunos de los referentes de Pergamino para ir dándole forma. Es un proyecto que recién está surgiendo, para ir matizando con la música, la pintura, la poesía, todo lo que tiene que ver con el crecimiento del ser humano», explicó.

En ese camino, uno de los proyectos centrales es la preparación de la Misa Criolla, la emblemática obra de Ariel Ramírez, que combina elementos de la música folclórica argentina con una composición de carácter religioso y requiere de solistas, coro y acompañamiento instrumental.

Para llevarla adelante, convocaron a coreutas y a personas interesadas en cantar, sin exigir necesariamente formación profesional.

La propuesta está liderada por Martín Aguilar y próximamente se sumará Roberto Lanzillotta con nuevas iniciativas. Entre los objetivos a mediano plazo figura la conformación de un coro, con la perspectiva de desarrollar también agrupaciones infantiles e infantojuveniles.

«Lo más firme que tenemos hoy es el espacio para generar un coro, con la mirada puesta en tener un coro infantil y otro infantojuvenil, para difundir el arte y también permitir que se expresen los que gustan de cantar», indicó.

La dinámica del emprendimiento seguirá contemplando, al mismo tiempo, las celebraciones sociales y familiares que forman parte de su identidad desde sus comienzos.

Alejandro Sánchez Piazza integró el elenco del Coro Estable del Teatro El Círculo de Rosario en las tres funciones de Macbeth. — @ALEJANDROSANCHEZPIAZZA Un camino artístico que comenzó antes de los escenarios líricos La relación de Alejandro Sánchez Piazza con la música no surgió de manera repentina. Sus primeros pasos se remontan a la adolescencia, cuando cantaba en el Coro del Cholo Manzoni del Colegio Nacional. Más tarde, durante su formación como Profesor de Folklore con María Delia Pujol, recorrió distintas provincias del norte argentino junto al Ballet El Triunfo, llevando la danza y la música a diferentes escenarios.

Aquella etapa también le permitió acercarse a la guitarra, aunque de una manera autodidacta. «Aprendí a tocar la guitarra nunca por música, siempre por oído. En las reuniones tocábamos y cantábamos y así se fue desarrollando la cultura del canto», recordó.

Con el ingreso a la carrera de Medicina, su actividad artística quedó en un segundo plano, aunque nunca desapareció por completo. La guitarra continuó acompañándolo en los encuentros con amigos y la música siguió siendo parte de su vida.

El reencuentro con el canto lírico llegó de una manera inesperada, durante un viaje profesional a Viena. En una reunión en un restaurante temático, un músico comenzó a interpretar O sole mio y Sánchez se animó a cantar. Aunque necesitó la ayuda de una persona que le dictara la letra, la respuesta del público lo sorprendió.

«Era un restaurante como para 150 personas, se escuchaban los ruidos de los platos y las conversaciones, pero en un momento se hizo un silencio total. Venía el agudo final y lo ejecuté, salió bien, a tal punto que toda la gente de la cocina salió al salón. Fue una experiencia que no esperaba en cuanto al resultado», relató.

Dos años después, durante otro viaje a Europa, esta vez a Alemania, volvió a probarse con el género lírico. En Munich interpretó Nessun Dorma, una de las arias más reconocidas del repertorio operístico, y aquella experiencia terminó de instalarle una pregunta sobre el lugar que podía ocupar el canto en su vida.

«Cuando salgo de ese lugar, algunas de las personas que estaban conmigo en ese viaje me preguntaron qué iba a hacer con el canto, y la primera respuesta que me salió fue: “Y si me va bien, ¿qué hago?”. Porque para mí la medicina es una pasión y meterme en otra carrera... Es como decir: yo suturo muy bien, pero no soy cirujano. Yo puedo cantar o puedo llegar a un agudo de manera natural, pero no soy cantante», explicó.

De regreso en Pergamino decidió buscar formación específica y se contactó con una compañía para averiguar quién podía enseñarle en Rosario. Así comenzó un recorrido que lo llevaría a presentarse en el Teatro El Círculo. Su primera experiencia importante fue con Carmina Burana, una obra que recuerda por su belleza y por la exigencia que representa para las voces de tenor primero.

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A partir de allí continuó formándose con distintos maestros y repertoristas, incluso durante la pandemia, cuando las clases pasaron a la modalidad virtual. En ese proceso también tuvo que incorporar el estudio de idiomas, especialmente italiano y francés, fundamentales para comprender e interpretar correctamente las obras.

“Si estás cantando algo y no sabés lo que están diciendo, tampoco sabés cómo frasearlo», sostuvo.

Sánchez Piazza reconoce que ese aprendizaje continúa y que cada nueva experiencia supone una oportunidad para seguir creciendo vocal y artísticamente.

Alejandro Sánchez Piazza, presente en los actos oficiales del Municipio de Pergamino. — @ALEJANDROSANCHEZPIAZZA Nuevos desafíos y proyectos para 2027 Su participación en compañías líricas independientes de Buenos Aires y Rosario alimenta también el deseo de acercar ese universo artístico al público pergaminense. En ese sentido, anticipó que tiene proyectado para 2027 presentar en el Salón Cristal algún espectáculo de zarzuela, un conjunto de arias o un recorte de ópera.

La iniciativa se inscribe en una búsqueda personal que combina su actividad profesional, su historia familiar y su vocación artística.

«El salón tiene el by Alejandro Sánchez Piazza. Es como decir: yo tengo mi parte artística y eso me completa y me complementa, porque me permite sumar proyectos que me gusten, que atraigan y que sirvan. Y en ese viaje invitar a personas a compartir el espacio, soñar y expresarse», expresó.