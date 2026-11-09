Phil Collins no descarta volver a los escenarios y deja abierta la posibilidad de lanzar nueva música

Cultura

A pocos días de recibir su reconocimiento en el Salón de la Fama del Rock and Roll, Phil Collins sorprendió al dejar abierta la posibilidad de volver a los escenarios y publicar nueva música, pese a los problemas de salud que lo mantienen alejado de las presentaciones en vivo.

El legendario músico británico Phil Collins volvió a despertar la ilusión de sus seguidores al revelar que está considerando la posibilidad de regresar a los escenarios con una nueva gira, a pesar de los problemas de salud que en los últimos años lo han obligado a mantenerse alejado de las presentaciones en vivo.

Durante una conversación con el Salón de la Fama del Rock and Roll, el histórico exlíder de Génesis reconoció que extraña la conexión con el público y la experiencia de tocar frente a miles de personas. Sin embargo, también fue cauto al referirse a un eventual regreso, al señalar que poner en marcha una gira supone importantes desafíos, tanto desde el punto de vista logístico como económico.

Pero las novedades no terminan allí. Collins también dejó entrever que su actividad musical podría no estar completamente terminada. Según reveló, cuenta con algunas canciones ya finalizadas y otras que todavía se encuentran en proceso de composición y producción. Una noticia que abre la puerta a un posible regreso al estudio y a la publicación de nuevo material discográfico.

Estas declaraciones adquieren un significado especial a pocos días de su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll, cuya ceremonia está programada para el próximo 14 de noviembre en Los Ángeles. Se trata de un reconocimiento a su extensa trayectoria artística, tanto al frente de Génesis como durante su exitosa carrera solista. El propio músico también contempla este homenaje como un posible cierre para una etapa fundamental de su vida profesional.

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Por el momento, no existe ningún anuncio oficial sobre una nueva gira ni fechas confirmadas para volver a los escenarios. Sin embargo, sus palabras dejan una señal de esperanza para quienes siguen esperando volver a disfrutar de su música en directo.

A sus 75 años, el intérprete de clásicos inolvidables como In the Air Tonight, Against All Odds y Another Day in Paradise parece mantener abierta una puerta que muchos creían definitivamente cerrada. Aunque el futuro todavía es incierto, Phil Collins demuestra que, al menos en lo musical, todavía tiene historias por contar.