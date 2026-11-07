> Nuevo libro de Carlos Barbarito: “Otra insistencia que no será la última”

Cultura

El poeta y ensayista pergaminense acaba de publicar Sala de espera, un nuevo libro digital de poesías que integra la Colección Libros Imposibles.

El poeta pergaminense Carlos Barbarito suma un nuevo título a su extensa y reconocida trayectoria literaria. Se trata de Sala de espera, un libro digital de poesías publicado bajo el sello de la Colección Libros Imposibles, iniciativa editorial impulsada por los poetas Floriano Martins, de Brasil, y Juana M. Ramos, de El Salvador.

La obra reúne poemas escritos entre mediados del año pasado y los primeros meses de este año, además de una segunda parte en la que el autor recupera textos de períodos anteriores. Fiel a una búsqueda poética que reconoce una continuidad, pero también transformaciones y rupturas, Barbarito encuentra en esta publicación otra oportunidad para profundizar su universo literario.

El título, por otra parte, adquirió una particular resonancia a partir de circunstancias personales que el escritor no había previsto cuando comenzó a trabajar en los poemas. Sobre estos aspectos, el sentido de la publicación y su relación con la escritura, dialogó con LA OPINION.

-¿Qué representa para vos la publicación de Sala de espera dentro de tu recorrido como poeta?

-Una continuidad de lo que vengo haciendo desde al menos veinte años. Fue en los ochenta cuando mi trayectoria sufrió una ruptura necesaria ante el callejón sin salida en el que se encontraba mi poética. No fue una ruptura violenta, más bien gradual durante meses de aquella década. Ya desde entonces mi poesía adoptó un carácter bifronte: prosa poética bien diferenciada de mis poemas; no alcanzo a ver si ambos mundos se conectan en alguna parte.

Ahora, el título del libro es algo peculiar. Los poemas fueron escritos entre mediados del año pasado y primeros meses de este año. Lo que no sospechaba es que hace más de un mes frecuentaría varias salas de espera por cuestiones de salud e, incluso, sufriría una internación por cuatro días. No es la primera vez que me pasa. No creo en el poeta como vate, un vaticinador, pero…

-¿De dónde surgió el título del libro y qué significado tiene esa idea de una sala de espera?

-Los títulos de mis libros me vienen a la mente de improviso. Lo mismo con mis poemas: una voz me dicta el primer verso y luego me deja con la tarea de completar el poema. Una sala de espera es algo como mi Esperando a Godot, algo espero, sentado o andando nervioso de punta a punta del salón. Pero, al igual que Estragón y Pozzo, no sé qué espero si hay algo que esperar. ¿Hay algo que esperar? Ahora recuerdo un poema de Jacques Prévert: una muchacha espera con un ramo de flores al vencedor. Seguirá esperando en la esquina. Por mi parte si algo no espero es al vencedor.

-¿Hay alguna continuidad o algún cambio respecto de tus libros anteriores?

-Es una continuidad, tal vez más rica en detalles. Lo quise demostrar en una segunda parte donde rescato poemas de años anteriores.

-¿Qué significó publicar con la editorial Libros Imposibles?

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-Una nueva oportunidad para fortalecer la amistad con Floriano Martins, poeta, artista visual, editor de Brasil. Borges se sentía orgulloso de los libros que había leído. Yo de las personas que conocí en tantos años como escritor. Ahora me vienen a la mente Dawn Ades, Amy Dempsey, Víctor Chab, Roberto Aizenberg, Gabriela Aberastury, Mónica Goldstein, Carlos M. Luis, Julio Silva, Mirta Kupferminc, entre tantos otros.

-¿Sentís que este libro expresa algo de tu presente personal y literario que necesitabas poner en palabras?

-Se trata de un libro virtual, no físico. Si fuese en papel sería lo mismo. Otra insistencia que no será la última.

Una propuesta editorial diferente La Colección Libros Imposibles fue creada por los poetas Floriano Martins, de Brasil, y Juana M. Ramos, de El Salvador. Su propuesta parte de una concepción amplia de lo que significa un libro imposible: no solamente una obra que no pudo concretarse en términos editoriales, sino también un objeto extraordinario que, por distintas razones, no encontró el espacio de difusión que merecía.

El catálogo reúne distintos géneros literarios, entre ellos poesía, prosa, novelas, ensayos, entrevistas y antologías, además de libros escritos en colaboración. También contempla la diversidad lingüística, con publicaciones en portugués, español, inglés y francés.

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Uno de los aspectos distintivos de la iniciativa es que sus publicaciones no se comercializan. Por decisión de sus creadores, todos los libros tienen acceso gratuito para cualquier lector. La propuesta está vinculada con la posibilidad de compartir ideales, conocimientos y acervos culturales, una tarea que consideran fundamental en el papel de los poetas a lo largo de la historia.

Una trayectoria consolidada Carlos Barbarito es poeta y ensayista. Desde mediados de la década de 1980 desarrolló una extensa y sostenida obra poética, publicada en Argentina y en el exterior. Entre sus libros se destacan Poesía quebrada, Éxodos y trenes, Bestiario de amor, Viga bajo el agua, La luz y alguna cosa, Piedra encerrada en piedra, Un fuego bajo un cielo que huye, Cenizas del mediodía, Falla en el instante puro, Radiación de fondo y Materia desnuda, entre otros.

Su poesía fue editada y traducida en distintos países de América y Europa, y también dio lugar a libros de artista y proyectos interdisciplinarios en colaboración con artistas visuales como Sergio Bonzón, Víctor Chab y Gabriela Aberastury.

Paralelamente, desarrolló una importante labor ensayística vinculada con las artes plásticas, con estudios sobre las vanguardias y monografías dedicadas a artistas como Roberto Aizenberg y Norma Bessouet. Su obra y trayectoria figuran en diccionarios y repertorios de referencia de la literatura y el arte argentinos.