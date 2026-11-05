Mucho para ver, escuchar y disfrutar este fin de semana largo en la ciudad

> Mucho para ver, escuchar y disfrutar este fin de semana largo en la ciudad

Cultura

Habrá espectáculos teatrales, recitales, música en vivo, fiestas y bailes populares, propuestas cinematográficas, exposiciones artísticas, talleres y recorridos por los museos de la ciudad y la región.

05 de noviembre de 2026 a las 12:05 p. m.

05 de noviembre de 2026 a las 12:05 p. m.

La agenda cultural de Pergamino ofrece una amplia variedad de actividades para disfrutar durante los próximos días. Habrá espectáculos teatrales, recitales, música en vivo, fiestas y bailes populares, propuestas cinematográficas, exposiciones artísticas, talleres y recorridos por los museos de la ciudad y la región.

ArteMas Juan Meoz Este viernes se habilita en galería ArteMás la muestra “Ensambles” del arquitecto Juan Meoz, con trabajo curatorial de Daniel Oberti y diseño de exposición a cargo de Paulo Scarlato.

Echevarría 555, a las 20:00. Entrada libre y gratuita.

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez El secreto de la soledad Este viernes en la sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez será presentado el libro El secreto de la soledad, de Cyntia Sabrina Sarniguet. La autora estará acompañada de invitadas especiales.

Avenida Colón y Mitre, a las 18:00. Entrada libre y gratuita.

Bellas Artes Comic Fest Este sábado y domingo en Bellas Artes se desarrollará la 11ª edición de Comic Fest “Fans Attack!”, que ofrecerá cosplay, talleres, gaming, historietas, artistas en vivo, stands, tatuajes y propuestas para toda la familia, en una celebración que ya lleva más de una década y convoca visitantes de distintos puntos del país.

Avenida Alsina y Moreno, desde las 14:00. Entrada libre y gratuita.

Teatro Unión Ferroviaria Talleres de Teatro de Tercera Edad Este viernes en el Teatro Unión Ferroviaria se llevará a cabo la muestra anual del los Talleres de Teatro de Tercera Edad. "Una noche para compartir, emocionarnos y celebrar todo lo aprendido y construido durante el año", invitan.

Avenida Alsina 530, a las 20:00.

Museo Municipal Muestra colectiva En el SUM del Museo Municipal se habilitó la muestra colectiva Somos agua que fluye, Tierra que sostiene, Aire que sueña, Fuego que transforma, de las alumnas del taller de acuarelas de Mónica Dagma, que brinda una serie de obras en acuarelas.

Avenida Alsina 405. Entrada libre y gratuita. Visitas de martes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábados y domingos, de 10:00 a 13:00.

Biblioteca Menéndez Taller de títeres En el marco del 126º aniversario de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, este viernes y el viernes 13 continuará el Taller de Títeres a cargo de Paula Schenone.

Avenida Colón y Mitre, de 17:00 a 19:00. Inscripciones al 2477 632353.

Centro Cultural Registrarte Cine Club Este domingo el Centro Cultural Registrarte continúa con el Cine Club, a cargo de Sebastián Basiluk. “Miramos la peli y luego charlamos” es la propuesta.

Sarratea 221. A las 19:00. Reservas al 2477 672158. Entrada: $8000. @centrocultural.registrarte

Florentino Teatro Bar Stand Up y solidaridad Este domingo vuelve al escenario de Florentino Teatro Bar la humorista Nora Damianovich con su espectáculo de Stand Up. En esta oportunidad a total beneficio de Romi Aranda.

Lorenzo Moreno 982, a las 20:30. Entrada $12000. Reservas al 2477 591244.

Cinema Pergamino Festival de cine En Cinema Pergamino continúa el Festival de cine. A solo $ 5000 la entrada general se proyectarán en la segunda semana las películas: Se proyectan: Yo, Narciso, Toy Story 5, La Odisea, Spider-Man: Un nuevo día, Scary Movie 6, Minions & monstruos, Madre siniestra, Moana Live Action y Obsesión.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Don Pedro con Espinas Etiqueta Negra Club Este sábado se desarrollará en Don Pedro con Espinas la fiesta redonda y fundamentalista Etiqueta Negra Club. “Los esperamos para compartir otra noche inolvidable, con mucho rock y la pasión de siempre”

Alvear y el arroyo, a las 23:00. Anticipadas generales limitadas a $15000.

Arroyo Dulce Gran baile familiar Este sábado en el Círculo Amigos Unidos de la localidad de Arroyo Dulce se desarrollará un gran baile familiar con la presentación de Sergio Cejas y Los Alpes, Chelo La Bestia, El Tigre Goro, Otra Nora y Apasionados. Organiza Bomberos Voluntarios de Arroyo Dulce.

A las 22:00. Anticipadas a $10000 en Arroyo Dulce o en Conserjería del Club Centenario al whatsapp 2477 597446.

Club Centenario Música y baile Este domingo (víspera de feriado) habrá música y baile en el salón del Club de Fomento Barrio Centenario. Se presentan por primera vez Los Herrera.

Avenida Juan B. Justo 2150. En conserjería a $18000, por whatsapp: 2477 597446, a $20000.

Teatro San Martín Gabriel Rolón Este sábado en dos horarios Gabriel Rolón presenta el espectáculo “Palabra Plena” en el Teatro San Martín. “Un encuentro para reflexionar sobre el amor, los deseos y las emociones a través de la palabra, en la despedida de este exitoso espectáculo”.

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San Martín 541, a las 19:00 y a las 21:30. Entradas en boletería o a través de passline.com

Habemus Theatrum “La denuncia” Este sábado se estrena en la sala Habemus Theatrum la obra “La denuncia”, de Rafael Bruzza, basada en un hecho real ocurrido en Las Flores en 1909. Actúan: Marita Cittadini, Luis Furlano, Lorena Clavelino, Ernesto Carenzo, Nacho Nime y Julia Benedettini. La dirección es de Neme Carenzo y Fabricio Sceglio.

Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al 02477 451467. La obra vuelve a escena el lunes 9 y los domingos 15, 22 y 29 a las 20:00.

El Yerta Club Cultural Teatro y música Este jueves, viernes y sábado habrá propuestas musicales en El Yerta Club Cultural. Este jueves vuelve Popurrí, una comedia de Juan Chapur y Charly Velasco ($15000). El viernes Orquesta Compay celebra sus 5 años con un concierto con invitados. Participarán Santiago Crespi y Fernando Vallejo. El sábado Manzanilla & The Drink presenta El Cumbión Itinerante volumen IV (anticipadas $10000).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

La Madrileña Emilio Cantelmi y Fer Vila Este domingo en La Madrileña habrá espectáculo musical. Se presenta el cantante local Emilio Cantelmi junto al pianista y cantante Fernando Vila.

Avenida de Mayo e Italia, a las 22:00. Entrada libre y gratuita. Reservas al 2474 521574.

Parrilla El Fogón Tributo a Los Palmeras Este sábado se presenta en Parrilla El Fogón la agrupación Simón El Vikingo con un tributo a Los Palmeras.

Avenida Rocha y Pinto, a las 21:00. Derecho de espectáculo. Reservas al 2477 364858.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes y sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta Apasionados y Marcos Alonso ($10000 hasta las 13:00). El sábado llega Jorge La Máquina ($8000 hasta las 13:00). En ambas jornadas animará el DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30. Reservas al 2477 454321.

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Ritmo Club Resto Bar Música Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: Este viernes se presentan Mauricio y Valentina Castro con una propuesta musical ($10000). El sábado el rock será protagonista con The Rock Experience ($15000). El domingo la noche será dedicada al folklore con Darío el Pequeño Gigante ($8000).

Avenida Alsina 950, las tres jornadas a las 21:00. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

Teatro San Martín Héroe Lírico & Pop Este domingo llega al Teatro San Martín el trío Héroe Lírico Pop con Cinema Lírico, un espectáculo que fusiona la potencia de las voces líricas con la música de grandes películas.

San Martín 541, a las 20:00. Entradas en boletería o por passline.com

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse este viernes de 16:30 a 20:00.

Avenida Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas este domingo, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda está ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse este domingo de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Este domingo de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.