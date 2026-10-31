Greta Jacobo y Félix Robledo ofrecerán un recital de trova latinoamericana

Cultura

El dúo se presentará este sábado a las 20:30 en el Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”, con un repertorio que reúne canciones de reconocidos referentes de la música latinoamericana, entre ellos Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Santiago Feliú y Jorge Drexler.

31 de octubre de 2026 a las 09:30 a. m.

31 de octubre de 2026 a las 09:30 a. m.

La música y la poesía se unirán este sábado en un recital dedicado a la trova latinoamericana, un género que encuentra en la canción de autor una forma de expresión artística capaz de combinar melodías, sensibilidad y letras que invitan a la reflexión.

El encuentro tendrá lugar a las 20:30 en la sala del Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”, ubicado en San Martín 621, y contará con la participación de Greta Jacobo, en voz principal, y Félix Robledo, a cargo de la guitarra, la segunda voz y los arreglos musicales.

En formato íntimo de guitarra y dúo de voces, los artistas propondrán un recorrido por una selección de canciones que forman parte del repertorio trovadoresco latinoamericano. La propuesta recuperará obras de autores que han dejado una profunda huella en la canción de habla hispana, como Santiago Feliú, Pablo Milanés, Manuel García, Augusto Blanca, Liuba María Hevia, Silvio Rodríguez y Jorge Drexler, entre otros.

Con la voz y la guitarra como protagonistas, el recital buscará poner en primer plano la riqueza musical y poética de estas composiciones, en una presentación que invita a reencontrarse con canciones en las que conviven historias, emociones y reflexiones sobre la vida y los vínculos humanos.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 para el público general y de $8.000 para estudiantes. En tanto, quienes adquieran sus localidades en la puerta deberán abonar $15.000.

Para obtener más información y consultas pueden comunicarse por WhatsApp a los números 2477 550471 o 341 2752876.

Sobre los protagonistas -Félix Robledo es diplomado por FLACSO en Enseñanza de las Ciencias Sociales y de la Historia y Profesor de Guitarra, egresado del Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”, institución en la cual se desempeña como docente.

Ha continuado su formación musical asistiendo regularmente a clases magistrales y seminarios de interpretación musical con maestros como Pablo Márquez, Eduardo Fernández, Leo Brouwer y Víctor Villadangos, entre otros.

También se ha capacitado de forma particular con Dolores Costoyas en música antigua. Ha colaborado como guitarrista acompañante y arreglador con algunas figuras de la canción de autor cubana como Augusto Blanca, Vicente Feliú, Liuba María Hevia y Santiago Feliú, a quien acompañó en sus últimas giras por Argentina.

Su actividad artística y académica se centra en la interpretación de guitarra clásica tanto en condición de solista como en agrupaciones de cámara. Paralelamente, en el ámbito de la música popular realiza un trabajo de arreglos e interpretación sobre el repertorio del cancionero vinculado a la Trova Cubana.

-Greta Jacobo es cantante, preparadora vocal y artista pergaminense, con una trayectoria vinculada a la música folklórica argentina y latinoamericana, el canto coral, la interpretación vocal y la producción artística.

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Inició su actividad musical en 2009, participando en festivales, encuentros culturales, espectáculos públicos y privados, y diversos escenarios de la región.

Su trayectoria comprende experiencias como integrante de diversos coros, entre ellos el Coral de Cámara de Pergamino, el Coro de Niños de Pergamino y Rosario Música Verbali.

Entre 2016 y 2019 desarrolló actividades artísticas vinculadas al Teatro El Círculo de Rosario, como integrante del Coro de la Ópera de Rosario.

En el ámbito folklórico, participó junto al guitarrista Javier Castro en distintas ediciones de los espectáculos callejeros del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, incluyendo su participación como finalista en la 54.ª edición del mismo.

También se presentó como artista invitada en el Festival Nacional de la Misa Criolla, en Timbúes.

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Actualmente, integra un dúo de trova latinoamericana junto a Félix Robledo, quien participa en voz, guitarra y arreglos musicales, desarrollando un repertorio de autores cubanos y latinoamericanos.

Recibió becas del Honorable Concejo Deliberante, perfeccionándose con la profesora María Sol Bennasar.

Su formación incluye estudios de canto, música y foniatría en la UNR, así como seminarios de Interpretación de Personajes y Construcción de Escena. Continúa su formación en el Profesorado de Educación Musical del Conservatorio Juan Carlos Paz de Pergamino.