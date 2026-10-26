> Cora Tulliani brilló en el cierre del Festival Latinoamericano de Cine en Suecia

Cultura

La cantante pergaminense se presentó junto al guitarrista sueco Andreas Bokros en el cierre del Festival Latinoamericano de Cine, en la ciudad de Malmö, donde emocionó al público con clásicos de la canción latinoamericana.

La cantante pergaminense Cora Tulliani fue protagonista de una emotiva presentación musical durante el cierre del Festival Latinoamericano de Cine, celebrado del 19 al 25 de octubre en el prestigioso centro cinematográfico y cultural Panora, uno de los espacios más destacados del cine de autor en el sur de Suecia, ubicado en la ciudad de Malmö.

Acompañada por el reconocido guitarrista sueco Andreas Bokros, la artista ofreció un espectáculo previo a la ceremonia de premiación, durante el cual el público disfrutó y cantó al ritmo de un repertorio de grandes clásicos latinoamericanos, con obras de autores como Chabuca Granda, César Isella y Julio Numhauser, entre otros.

Con su calidez, sensibilidad y fuerza interpretativa, Cora logró transmitir la esencia y la emoción de cada canción, creando una conexión especial con un público que acompañó con entusiasmo cada momento de la presentación.

«Lo más emocionante es ser cantante e interpretar la poesía de nuestros compositores», expresó Cora al referirse a esta experiencia.

El encuentro fue posible gracias a la colaboración entre ABF, organización sueca dedicada a la educación popular y la promoción cultural, y Latinamerika i Fokus, organización que estuvo a cargo de la realización integral de los eventos, en una celebración donde el cine y la música se unieron para tender puentes culturales entre América Latina y Suecia.