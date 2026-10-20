> Pergamino tendrá su primera Casa del Terror para celebrar Halloween

Cultura

La propuesta se desarrollará el 24 y 25 de octubre en la Casa de la Cultura, con un recorrido ambientado para provocar miedo, personajes y escenas sorprendentes.

20 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m.

20 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m.

Pergamino se prepara para vivir un Halloween diferente con la llegada de la primera “Casa del Terror”, una experiencia que invita a los amantes del suspenso y las emociones fuertes a sumergirse en un recorrido especialmente diseñado para sorprender y asustar a sus visitantes.

La iniciativa tendrá lugar el sábado 24 y el domingo 25 de octubre en la Casa de la Cultura, ubicada en General Paz al 600. Durante ambas jornadas, el espacio se transformará en un escenario de terror, con personajes, escenas especialmente ambientadas y distintas sorpresas que buscarán convertir la visita en una experiencia escalofriante.

El recorrido estará habilitado de 18:00 a 21:00, con diferentes horarios de ingreso para cada grupo, una modalidad pensada para organizar la circulación de los visitantes. La boletería abrirá a las 16:00 y las entradas podrán adquirirse directamente en la puerta. Debido a que la capacidad será limitada, se recomienda llegar con anticipación.

La propuesta está destinada a mayores de 7 años. Los niños de entre 7 y 11 años podrán ingresar de manera gratuita, siempre acompañados por un adulto.

Seguí leyendo Pergamino La delegación de Pergamino ya está en Mar del Plata para las finales de los Juegos Bonaerenses

Mucho más que una experiencia de terror La actividad también ofrecerá alternativas para quienes quieran disfrutar del clima de Halloween más allá del recorrido. Habrá stands con artículos temáticos, maquillajes terroríficos y otras sorpresas, en un espacio pensado para compartir en familia o con amigos y sumarse a una celebración diferente.

Con esta iniciativa, Pergamino incorpora una propuesta temática que combina entretenimiento, ambientación y el atractivo de las experiencias inmersivas, en una celebración que cada año suma nuevas formas de participación.