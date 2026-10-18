Hojarasca celebra 50 años sembrando poesía en Pergamino

Cultura

El grupo literario, fundado por Ricardo Piraccini, cumple sus Bodas de Oro con la satisfacción de haber sostenido ininterrumpidamente su compromiso con las letras.

El grupo literario Hojarasca cumple 50 años de trayectoria, un recorrido que lo encuentra fiel al propósito que impulsó su creador, Ricardo Piraccini: sembrar poesía. A medio siglo de aquel comienzo, sus integrantes celebran la continuidad de un espacio dedicado a la palabra, la creación y la difusión literaria, que forma parte de la historia cultural de Pergamino.

“Sus miembros actuales caminamos por el sendero de las letras haciendo tremolar la bandera poética”, señalan, al expresar el orgullo de sostener una iniciativa que atravesó generaciones y mantuvo su presencia a lo largo del tiempo.

“Este grupo, que valora a la poesía, se siente orgulloso de cumplir ininterrumpidamente tantas décadas dejando huellas literarias con simpleza”, destacan, con la satisfacción de haber permanecido unidos por el interés común en la literatura y el deseo de compartir sus producciones con la comunidad.

Un legado que sigue vigente Cumplir medio siglo también invita a mirar el camino recorrido y a reconocer los desafíos que plantea el paso del tiempo. En ese sentido, los integrantes de Hojarasca expresan su voluntad de preservar el espíritu que animó a Piraccini a crear el grupo, sin desconocer las dificultades que implica sostener una actividad colectiva durante tantas décadas.

“No queremos que se duerma el deseo de su fundador, pero los años nos han hecho crecer en edad y no sabemos qué lapso de tiempo nos queda, pero nos regocijamos de seguir haciendo lo que más nos gusta. Así seguimos con pasos lentos y haciendo lo mejor posible”.

En esas palabras conviven la conciencia del tiempo transcurrido y la alegría de continuar haciendo aquello que los reúne. Sin grandes pretensiones, pero con la perseverancia que caracteriza a los proyectos sostenidos durante años, Hojarasca mantiene encendida la vocación de acercar la poesía a los lectores.

La palabra compartida En su mensaje por las Bodas de Oro, los integrantes también reconocen a quienes acompañaron y acompañan la trayectoria del grupo, así como a los espacios que contribuyen a difundir la producción de sus autores.

“Agradecemos a quienes nos acompañan y al Diario LA OPINION que generosamente nos sigue dando un lugar para decir presente cada domingo con nuestras obras y de quienes nos acercan las suyas para darlas a conocer”.

La publicación periódica de poemas constituye una forma de mantener el vínculo con los lectores y, al mismo tiempo, de abrir las puertas a otras voces que encuentran en ese espacio una oportunidad para compartir sus creaciones.

Conscientes del lugar que ocupa su historia en la cultura local, los integrantes sostienen: “Sabemos que el grupo literario Hojarasca, primer grupo creado en Pergamino, quedará en la memoria de algún historiador que comentará el pequeño aporte a la historia local de la literatura”.

La celebración de los 50 años tendrá, así, el valor de un reconocimiento al camino transitado, pero también al compromiso cotidiano de quienes continúan apostando por la escritura y la poesía como formas de expresión y encuentro.

Marta Alvarez, Norma Bertone, Angel Lapolla, María Luisa Posincovich, Ermelinda Ninona y Marta Siciliano —“así por orden alfabético, sin distinciones ni prioridad”, aclaran— brindarán felices este 20 de octubre, mientras “un ramo de flores poéticas armonizará el momento”.

A medio siglo de su creación, Hojarasca celebra la permanencia de una idea sencilla y profunda: sembrar poesía para que las palabras sigan encontrando lectores y dejando su huella en la memoria de Pergamino.