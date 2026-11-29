Cultura

El certamen para Nuevos Valores se desarrollará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en la Sociedad Rural, con competencias en los rubros Danza y Música. Ya están confirmados los jurados, los artistas invitados y la programación de ambas jornadas. Los interesados podrán inscribirse hasta el 30.

La ciudad volverá a convertirse en escenario de uno de los encuentros más importantes para quienes buscan abrirse camino en el folclore argentino. La sede Pergamino del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2027 ya tiene fecha para su segunda edición desde que recuperó su condición de sede oficial: las actividades se desarrollarán el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Pergamino, ubicada sobre la Ruta Nacional 8, kilómetro 220/225.

La convocatoria está dirigida a artistas y agrupaciones interesados en participar de una instancia que representa una oportunidad para mostrar su talento y aspirar a llegar al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de noviembre y podrán realizarse comunicándose al teléfono 341 2752876, por correo electrónico a precosquinpergamino@gmail.com o a través de Instagram, en la cuenta @precosquinsedepergamino.

El ballet Revivir en Danza, de Mojuper. — @PRECOSQUINSEDEPERGAMINO La organización está a cargo del Centro Cultural La Adonateña, con sedes en Pergamino y Cosquín, que confirmó además la integración de los jurados para esta edición. En el rubro Música, la evaluación estará a cargo de Sebastián Farías Gómez, Roberto Machado y Carla Nieto. En Danza, los responsables serán Juan Martín Goris, Víctor Cortez y Valeria Gómez.

Las dos jornadas contarán también con la participación del ballet Revivir en Danza, de Mojuper, y el ballet Tierra Pampa, dirigido por Luis Sayal. La conducción y locución estarán a cargo de Pablo Bauhoffer, una de las voces oficiales del Festival Nacional de Folklore de Cosquín y del certamen Pre Cosquín, junto a Teresita García, representante de nuestra ciudad.

Una sede que recuperó su lugar El regreso de Pergamino al circuito oficial del Pre Cosquín fue uno de los acontecimientos destacados del calendario cultural local del año pasado. Después de once años sin contar con una sede propia, la ciudad recuperó este espacio de participación y proyección para músicos, cantantes, bailarines y artistas de la región.

La experiencia de 2026 dejó resultados significativos: cuatro representantes pergaminenses consiguieron su pase al selectivo oficial. En Solista Vocal lo lograron Pablo Javier Ivalo y Walter Juárez; en Solista Instrumental, Aldana López; y en Pareja de Baile Tradicional, la dupla Córdoba-Giménez.

En aquella primera edición también fueron distinguidas figuras vinculadas al desarrollo del folclore local. Hernán Zárate, reconocido malambista del Festival Mayor y director del Ballet Municipal, recibió un reconocimiento y tuvo a su cargo la puesta en escena de la apertura. Asimismo, Cristian Capurelli fue distinguido como embajador cultural de Pergamino en Cosquín, una designación que acompaña su trayectoria y su vínculo con el festival, donde volverá a contar con un espacio especial en 2027.

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La conducción y locución estarán a cargo de Pablo Bauhoffer junto a Teresita García. — @PRECOSQUINSEDEPERGAMINO Reconocimiento provincial y equipo organizador La nueva edición cuenta con una declaración de Interés Provincial por parte de la Cámara de Diputados bonaerense. Según informó la organización, acompañaron esta iniciativa Mariano Cascallares, vicepresidente de la Cámara, y Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la Provincia. Asimismo, el gobernador Axel Kicillof firmó el convenio de coparticipación cultural entre la Provincia y Cosquín.

La sede Pergamino está encabezada por el delegado oficial José Luis Jacobo, junto al equipo de coordinación integrado por Marina Vargas, Greta Jacobo y Javier Castro, quienes tienen a su cargo las inscripciones y acreditaciones. La comunicación y las redes sociales están bajo la responsabilidad de Jazmín Garosito, con el acompañamiento de un amplio grupo de colaboradores.

La programación La actividad comenzará el sábado 5 de diciembre con el rubro Danza. Desde las 8:30 se realizará la acreditación y la prueba de escenario. A las 10:30 tendrá lugar una charla informativa y la presentación de los jurados de Danza y Malambo. Luego de un receso previsto para las 11:00, la apertura oficial será a las 11:30 y el certamen comenzará a las 12:00. La finalización está estimada para las 4:00 del domingo.

El domingo 6 será el turno del rubro Música. La acreditación comenzará a las 10:00, mientras que a las 11:00 se desarrollará la charla informativa y la presentación de los jurados. Después del receso de las 12:00, la apertura está prevista para las 13:00 y el inicio de la competencia para las 13:30. La finalización se estima para las 3:00 del lunes.