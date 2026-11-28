En verano con el sol de tu lado: cómo los paneles solares pueden aliviar la boleta y sostener la casa cuando se corta la luz

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Más horas de sol y el aire acondicionado prendido: el verano es la temporada en la que generar energía en casa tiene más sentido. Las baterías permiten atravesar los cortes y la ley habilita a descontar de la factura lo que sobra.

Es una tarde de enero en Pergamino. Afuera hace más de 35 grados, el aire acondicionado funciona desde el mediodía y la heladera trabaja sin parar. En ese mismo momento, sobre el techo, el sol pega de lleno durante más horas que en cualquier otra época del año. Esa coincidencia, el momento en que más energía se consume es el momento en que más energía se puede generar, es la razón por la que cada vez más familias miran los paneles solares como algo más que una curiosidad.

La cuenta que importa en casa El verano es también la temporada en la que la boleta de luz más pesa, porque es cuando más se consume. Cada kilovatio que se genera en el techo y se usa en el momento es uno que no se compra a la red, y eso pasa justo en los meses y en las horas de mayor consumo. Un sistema solar no hace desaparecer la boleta, pero ataca la parte que más crece cuando llega el calor.

Cuando se corta la luz La otra cara del verano son los cortes. Cuando las olas de calor disparan la demanda, quedarse sin luz durante horas deja de ser una excepción, y con eso llegan la heladera que se descongela, la bomba de agua que no arranca y el ventilador que se apaga en la peor hora de la siesta.

Con baterías, la casa sigue funcionando aunque el barrio quede a oscuras. Los equipos esenciales, como la heladera, las luces, la bomba o el router, toman energía de las baterías, y al día siguiente los paneles vuelven a cargarlas. El tamaño del banco se define según qué equipos se quieren sostener y durante cuántas horas.

Generar y entregar a la red: qué dice la ley Además de consumir su propia energía, quien tiene paneles puede entregar a la red lo que le sobra y descontarlo de la factura. Es el régimen de generación distribuida, creado por la Ley nacional 27.424. La Provincia de Buenos Aires adhirió con la Ley 15.325, la reglamentó con el Decreto 2371/2022 y la puso en marcha con la Resolución 463/2023 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

El trámite se inicia ante la Coopertaiva eléctrica (CELP). El titular del suministro presenta los datos del equipo, los planos y el responsable de la instalación, que debe ser un técnico o profesional matriculado. La distribuidora evalúa la factibilidad y, una vez aprobada, la instalación se realiza.

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Con el sistema listo, la distribuidora coloca un medidor bidireccional, que registra por separado la energía que la casa toma de la red y la que entrega. Desde ese momento, el usuario pasa a ser "usuario-generador" y queda inscripto en el registro provincial, que funciona en el OCEBA. La norma establece que el usuario se hace cargo del sistema de medición y que su correcto funcionamiento es responsabilidad de la distribuidora.

La energía entregada se valoriza con una tarifa equivalente al costo de la energía mayorista que la distribuidora evita comprar, y se descuenta en la factura. Si en un período se entregó más de lo que se consumió, queda un saldo a favor que se puede cobrar al menos dos veces por año, en febrero y en agosto, ceder a otro usuario de la misma distribuidora o dejar acumulado en kWh, sin vencimiento. El sistema puede tener hasta la potencia contratada en el suministro, con un tope de 10 kW para las tarifas T1 y T4. La provincia, además, exime por 12 años de Ingresos Brutos a la energía inyectada y de Sellos al contrato con la distribuidora.

Por dónde empezar El primer paso es mirar las boletas de los últimos doce meses para conocer el consumo real, sobre todo en verano. Después, evaluar el techo o el espacio disponible: la orientación, la inclinación y las sombras definen cuánto puede generar cada panel. Y definir qué se busca: solo bajar la factura, o también tener respaldo ante los cortes.

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En Pergamino, una de las empresas que trabaja en el rubro es CelNet Solar, el área de energía de CelNet, una firma local con casi 30 años de trayectoria. Instala sistemas conectados a la red, híbridos y aislados, para hogares, comercios, industrias y campos, y en los últimos meses avanzó en proyectos de cocheras solares, como una obra industrial de 16 cocheras con 90 paneles de 630 W. A partir de la factura de luz, la empresa dimensiona un sistema acorde al consumo y a las necesidades de cada casa, y en su sitio web (www.celnetsol.ar) publica además un dimensionador que estima cuántos paneles, baterías e inversor harían falta. También se pueden hacer consultas por WhatsApp al 2477-661510