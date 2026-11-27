Cultura

El tenor Ramiro Pérez y la soprano Natacha Nocetti, acompañados por destacados músicos de La Plata, ofrecerán este domingo en el Teatro San Martín una velada dedicada a grandes compositores de la ópera y la música universal.

Este domingo, a las 19:00, el Teatro San Martín de Pergamino será escenario de una gala lírica que reunirá a dos destacados intérpretes vinculados al Teatro Colón de Buenos Aires: el tenor Ramiro Pérez y la soprano Natacha Nocetti. Acompañados por músicos de La Plata, ofrecerán un recorrido por algunas de las páginas más reconocidas del repertorio lírico y musical.

La propuesta invita a disfrutar de una selección de obras de grandes compositores como Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Franz Lehár y George Gershwin, entre otros. Una velada que combinará la intensidad dramática de la ópera, el romanticismo y la belleza de melodías que trascendieron generaciones y conquistaron escenarios de todo el mundo.

Más allá de su dimensión artística, el encuentro tendrá también un importante propósito solidario. Lo recaudado será destinado a beneficio de la Subcomisión de Básquet del Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino, mientras que una parte se orientará a acompañar iniciativas y espacios vinculados a la discapacidad en la ciudad.

Dos artistas con trayectoria en el Teatro Colón Natacha Nocetti es egresada del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC), donde desarrolló una sólida formación vocal y musical, complementada con estudios de Composición y Producción Musical en la Universidad Católica Argentina, piano en el Conservatorio Astor Piazzolla y perfeccionamiento en la Academia Barroca Internacional de Francia.

Integra el elenco estable del Teatro Colón y ha participado en numerosas producciones de su repertorio, entre ellas Orfeo y Euridice, Don Giovanni, La flauta mágica, La Bohème, Turandot y La Resurrezione, de Händel, donde interpretó el papel de María Maddalena. También se presentó en escenarios como el Teatro Argentino de La Plata y el Teatro Avenida, y protagonizó La Viuda Alegre en Comodoro Rivadavia. Su recorrido incluye reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales.

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Por su parte, Ramiro Pérez inició su formación musical en el Conservatorio Julián Aguirre y se perfeccionó con destacados maestros del ámbito lírico. Su trayectoria incluye participaciones solistas en producciones del Teatro Colón, donde interpretó personajes como Gastone, en La Traviata, y Goro, en Madama Butterfly.

Su repertorio abarca además títulos como Cavalleria Rusticana, Macbeth, la Messa di Gloria y el Réquiem de Mozart. Ha actuado junto a compañías como Juventus Lyrica y Sol Lírica, y se presentó en escenarios como el Teatro Roma de Avellaneda y el Teatro Real de Muscat.