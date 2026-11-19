Una ciudad con múltiples escenarios y propuestas culturales para todos los gustos

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Cultura

Pergamino ofrece una variada agenda de actividades para este fin de semana, con propuestas en las que se destaca La Noche de los Museos y que abarcan teatro, música en vivo, presentaciones literarias, muestras de arte, cine y espacios de baile.

19 de noviembre de 2026 a las 03:05 p. m.

19 de noviembre de 2026 a las 03:05 p. m.

Centro Cultural Registrarte “El territorio” Este jueves en el Centro Cultural Registrarte se presenta la tercera edición de “El territorio”, la novela publicada por la editorial Jackpot. Se contará con la participación de Mariano Abrate, Jimena Lantella y Dana Meucci. Además, María Florencia Allenda y Sofía Mir conversarán junto con Tomás Fernández sobre la producción, diseño y edición del libro.

Sarratea 221, a las 19:30. Actividad gratuita. Servicio de buffet.

Hipócritas Teatro Mudanza Este viernes en Hipócritas Teatro se presenta la obra Mudanza, con dirección de Pablo Mansilla. Una obra de improvisación formato largo. Musicaliza en vivo José Herrera.

Colón 20, a las 21:00. A la gorra. @hipocritasteatro

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez “Respirando intriga” Este viernes la escritora Elsa Alicia Presta presentará su novela “Respirando Intriga” en la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”. El encuentro será conducido por el poeta y escritor Ramón Tino Mollo.

Avenida Colón y Mitre, a las 19:30. Entrada libre y gratuita.

ArteMás Juan Meoz En galería ArteMás se habilitó la muestra “Ensambles” del arquitecto Juan Meoz, con trabajo curatorial de Daniel Oberti y diseño de exposición a cargo de Paulo Scarlato.

Echevarría 555. Miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 20:00. Entrada libre y gratuita.

Museo Municipal Muestra colectiva En el SUM del Museo Municipal se habilitó la muestra colectiva Somos agua que fluye, Tierra que sostiene, Aire que sueña, Fuego que transforma, de las alumnas del taller de acuarelas de Mónica Dagma, que brinda una serie de obras en acuarelas.

Avenida Alsina 405. Entrada libre y gratuita. Visitas de martes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábados y domingos, de 10:00 a 13:00.

Cinema Pergamino “Yo soy Rocky” y “Los juegos del hambre” En Cinema Pergamino se estrenan este viernes las películas “Yo soy Rocky” y “Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha”. Continúan en exhibición El gato con sombrero y Ebenezer: los fantasmas de Navidad. Además, en Cinema Club, el martes 24 se proyectará La quinta.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez “Mi abuelo, el ataúd y yo” Este sábado el escritor Hernán Luis Digilio presentará oficialmente su novela “Mi abuelo, el ataúd y yo”. El acto se desarrollará en la sala auditorio de la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”.

Avenida Colón 635, a las 20:00. Entrada libre y gratuita.

Diversos espacios La Noche de los Museos Este sábado Pergamino será escenario de la 14ª edición de este encuentro, que invita a descubrir y redescubrir el patrimonio cultural, artístico e histórico a través de una programación especialmente organizada para la ocasión por la Asociación Amigos del Museo y el Municipio local.

28 espacios, desde las 19:00.

Club Centenario Música y baile Este sábado y domingo habrá música y baile en el salón del Club de Fomento Barrio Centenario. El sábado se presentan Sergio Morán, Chelo La Bestia, Matías Pochi y La Inigualable (damas gratis; caballeros $10000 hasta las 23:00). El domingo, víspera de feriado, llegan Karisma, El Tigre Goro, Apasionados y Luis Toro y su banda (damas $6000; caballeros $8000 hasta las 23:00)

Avenida Juan B. Justo 2150.

Habemus Theatrum “Egalité” y “La denuncia” Este sábado vuelve a escena en la sala Habemus Theatrum la obra “Egalité” de Mariano Moro, con dirección de José Neme Carenzo y Bevacqua, y las actuaciones de Luis Furlano, Silvia Safar, Joaquín Fontana, Fernanda Skako, Pablo Abrego, Sabrina Boldrini y Cesia Valverde. El domingo reponen “La denuncia”, de Rafael Bruzza, basada en un hecho real ocurrido en Las Flores en 1909. Actúan: Marita Cittadini, Luis Furlano, Lorena Clavelino, Ernesto Carenzo, Nacho Nime y Julia Benedettini. La dirección es de José Neme Carenzo y Fabricio Sceglio.

Jujuy 227, sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Reservas al 02477 451467.

El Yerta Club Cultural Teatro y Luciana Jury Este viernes y sábado habrá teatro y música en El Yerta Club Cultural. El viernes Camino Teatro presenta Algo en el aire, obra de Raquel Albeniz, Laura Coton y María Rosa Pfeiffer, con dirección de Laura D’Anna (anticipadas: $15000). El sábado llega a Pergamino Luciana Jury, una de las voces más expresivas de la música popular argentina (anticipadas: $20000).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes, sábado y domingo habrá música y baile en Bufet 88. El viernes se presentan Chelo La Bestia y Lucho Show (anticipadas a $10000 hasta las 13:00). El sábado llega El Rey Juan Carlos (anticipadas a $8000 hasta las 13:00). El lunes anima el feriado El Viry y Fer Foglia (anticipadas a $12000). Todas las veladas animará el DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30; lunes a las 20:30. Reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar Música Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes se presenta la banda Crazy Magnet Blues ($7000). El sábado Facundo Bernal y Pablo Ivalo cierran el año con invitados: Guille Colautti, Nahuel Bernal y Hugo Alvarez (anticipadas $10000 a los teléfonos: 1137603440 – 2477318000; en puerta $12000. El domingo se presentan Mario y Víctor, con la participación de Natalia Orlandi ($10000).

Avenida Alsina 950, de viernes a domingo a las 21:0. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

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Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse este viernes de 16:30 a 20:00.

Avenida Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas este domingo, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda está ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Este domingo de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.