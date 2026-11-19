Pergamino

La esperada llegada de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha y Yo soy Rocky marca las novedades de la semana en las salas locales. También siguen en exhibición dos propuestas para disfrutar en familia.

La cartelera de Cinema Pergamino se renueva este viernes con dos estrenos que prometen atraer a distintos públicos. Por un lado, llega Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, una nueva entrega del universo cinematográfico de la popular saga, que vuelve a sumergir a los espectadores en una historia de supervivencia, desafíos y conflictos. Por otro, se incorpora Yo soy Rocky, una propuesta que amplía las alternativas para quienes buscan descubrir nuevas historias en la pantalla grande.

En tanto, continúan en exhibición El gato con sombrero y Ebenezer: los fantasmas de Navidad, dos opciones pensadas para disfrutar en familia.

Además, la programación tendrá un espacio especial para el cine argentino con una nueva función de Cinema Club. El martes 24 se proyectará La quinta, largometraje dirigido por Silvina Schnicer, que invita a acercarse a otras miradas y propuestas cinematográficas, en el marco de este ciclo dedicado al cine de autor.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha: Una nueva historia para revivir la tensión, la lucha por la supervivencia y los desafíos de Panem. Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha El universo de Panem vuelve a expandirse. Esta nueva entrega muestra los Juegos del Hambre más brutales jamás vistos. Cuando el Capitolio impone su regla más cruel —el doble de tributos por distrito—, la arena se convierte en un espectáculo de destrucción sin precedentes. Entre los elegidos está Haymitch Abernathy, un joven del Distrito 12 que deberá usar toda su inteligencia y astucia para sobrevivir en un juego diseñado para destruirlos a todos.

Dirección: Francis Lawrence. Actor principal: Joseph Zade. Género: ciencia ficción, acción. Origen: Estados Unidos. Duración: 159 minutos. Restringida para menores de 13 años.

Yo soy Rocky Anthony Ippolito encarna a Sylvester Stallone en Yo soy Rocky, la película de Peter Farrelly que reconstruye la escritura y el accidentado rodaje de Rocky como otro relato de triunfo improbable. El filme, estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2026, sigue a Stallone desde sus audiciones para papeles menores en Nueva York hasta la noche de estreno de Rocky, con Ippolito al frente de un reparto que incluye a AnnaSophia Robb, Matt Dillon y Jay Duplass.

Seguí leyendo Cultura Una ciudad con múltiples escenarios y propuestas culturales para todos los gustos

La crítica estadounidense da el aprobado a Anthony Ippolito, que sostiene la propuesta. El actor reproduce la dicción grave y arrastrada, la expresión abatida y la complexión física del joven Sylvester Stallone, pero no se limita a la imitación: construye a un intérprete inseguro, autodidacta y obstinado antes de convertirse en estrella.

Dirección: Peter Farrelly. Actores principales: Anna Sophia Robb, Matt Dillon, Anthony Ippolito. Género: drama, biográfica. Origen: Estados Unidos. Duración: 128 minutos. Supervición parental sugerida.

Una historia que combina tensión, secretos y conflictos familiares, donde una aparente tranquilidad vacacional se transforma en una experiencia perturbadora. — PRENSA La quinta Rudi y Silvia, junto a sus tres hijos Martín, Federico y Silvina, escapan de la gran ciudad a su quinta para disfrutar las vacaciones de invierno. Cuando Rudi abre la puerta, un olor nauseabundo sale del interior; la casa estuvo ocupada. Rudi se lanza de lleno a la tarea de convencer a los vecinos de que el culpable es Tomás, el casero del barrio, a quien pretende echar. Lejos de la mirada de los adultos, los niños vagan mientras tanto por el barrio, cometen errores, curiosean, hasta que sucede algo horrible. Rudi deberá entonces cambiar de planes, cuidar su casa, enterrar el espanto: la superficie es su único mundo posible.