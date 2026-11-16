Martínez comprará insumos pero no dará dinero a Bomberos porque desconfía de su administración

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Pergamino

El intendente de Pergamino anticipó que vetará la ordenanza vinculada con el financiamiento de la institución. Según reveló el periodista Julio Montero, de FM Data, el jefe comunal aseguró que no confía en la actual administración de Bomberos y que el Municipio realizará directamente las compras.

La relación entre el Gobierno municipal y la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pergamino sumó un nuevo capítulo de tensión a partir de declaraciones del intendente Javier Martínez, difundidas por el periodista Julio Montero en FM Data. Según relató el comunicador, el jefe comunal fue categórico al explicar por qué no está dispuesto a entregar directamente recursos económicos a la actual administración de la institución.

“No confío en la administración actual de Bomberos”, fue una de las expresiones que Montero atribuyó textualmente a Martínez, después de aclarar que había transcripto las palabras del intendente para evitar interpretaciones equivocadas.

La afirmación constituye el punto más significativo de la posición municipal, porque coloca en el centro de la controversia no solamente una diferencia sobre los recursos destinados a Bomberos, sino también la falta de confianza del Ejecutivo en quienes actualmente administran la entidad.

El veto y los 120 millones Durante su intervención en FM Data, Montero explicó que Martínez le confirmó su decisión de vetar la ordenanza relacionada con el financiamiento de Bomberos Voluntarios.

“Efectivamente, lo vamos a vetar”, fue la primera declaración textual del intendente que el periodista leyó al aire.

A continuación, precisó que el Ejecutivo municipal mantendrá su propuesta de destinar 120 millones de pesos para atender las necesidades de la institución, en línea con lo planteado durante el tratamiento legislativo.

Sin embargo, el aspecto central de la decisión está relacionado con la forma en que se administrarán esos recursos.

Según las expresiones que Montero atribuyó al intendente, el dinero no será transferido a la conducción de Bomberos. En cambio, será el propio Municipio, a través del área correspondiente, el encargado de adquirir los elementos que la institución necesite.

“Por eso vamos a hacer la compra nosotros”, sostuvo Martínez, de acuerdo con la transcripción difundida por el periodista.

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Y agregó: “No le vamos a dar la plata en mano a la administración. No confiamos en la administración”.

Una diferencia que va más allá del dinero Las afirmaciones del jefe comunal dejan expuesto que la discusión no se limita al monto de la asistencia económica. El Municipio plantea un mecanismo de compras directas, mientras que el intendente fundamenta su negativa a transferir fondos en una explícita desconfianza hacia la administración de la Sociedad de Bomberos Voluntarios.

Montero remarcó durante su programa la contundencia de las expresiones y explicó que había decidido leerlas textualmente por la dureza de su contenido.

La posición de Martínez abre así un nuevo interrogante sobre la relación institucional entre el Ejecutivo y la entidad bomberil.

La falta de confianza manifestada por el intendente representa un cuestionamiento político y administrativo a la conducción de Bomberos,.

Lo concreto es que Martínez anticipó que utilizará la facultad de veto y que, según las palabras difundidas por FM Data, no entregará directamente los 120 millones de pesos a la institución.

La controversia queda planteada en términos que exceden la discusión presupuestaria: cómo garantizar el financiamiento de Bomberos Voluntarios y, al mismo tiempo, resolver las profundas diferencias que hoy mantiene su conducción con el Gobierno municipal.