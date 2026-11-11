> “Acá estoy, Señor”: una pergaminense vivió desde el servicio la histórica visita del Papa León XIV

Pergamino

María de los Ángeles Trucchia viajó a Buenos Aires para participar como voluntaria de la misa que el Pontífice celebró. A través de una emotiva reflexión compartida en Instagram, relató cómo una jornada de servicio, fe y encuentro se transformó en una experiencia inolvidable.

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó imágenes, encuentros y emociones que permanecerán en la memoria de miles de fieles. Entre quienes tuvieron la posibilidad de vivirla desde un lugar especial estuvo María de los Ángeles Trucchia, una pergaminense que se sumó al equipo de voluntarios durante la celebración eucarística realizada en el Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

Su testimonio, compartido a través de un video en Instagram, permite acercarse a otra dimensión de este acontecimiento: la de tantas personas que, movidas por su fe, eligieron poner su tiempo y sus manos al servicio de los demás.

Numerosos voluntarios sirvieron al Papa en su visita. — ANGELES TRUCCHIA Una respuesta al llamado de Dios “Cuando me enteré que buscaban voluntarios para la visita del Papa León XIV en Argentina no lo dudé. Sentí que era una oportunidad de decirle a Dios: ‘Acá estoy, Señor, contá conmigo para lo que necesites’”, expresó María de los Ángeles al recordar cómo comenzó esta experiencia.

La jornada empezó a las 5:00 de la mañana en Palermo. Allí se encontraron numerosos voluntarios que, aunque no se conocían, compartían una misma motivación: “Nos unía algo muy grande: el amor por Jesús y por su Iglesia”.

Orientar a los peregrinos, acompañarlos, ayudarlos y repartir agua fueron algunas de las tareas que asumieron. Al principio, reconoció, sintió cierto temor ante una experiencia desconocida y una multitud de personas. Sin embargo, esa sensación pronto dio paso a «una paz y una alegría inmensas».

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El encuentro con León XIV y la emoción de la Eucaristía El momento más esperado llegó con la presencia del Pontífice. «Ver en persona al Papa León, escuchar su voz, contemplar la paz de su rostro, caminar entre una multitud que había llegado todos por amor a Jesús», fue parte de una vivencia que describió con profunda emoción.

También destacó la posibilidad de participar de la Eucaristía celebrada por el sucesor de Pedro, una figura especialmente significativa en su camino de fe: “Aquel Pedro amigo de Jesús a quien tanto quiero”.

De regreso a Pergamino, María de los Ángeles compartió una reflexión que trasciende su propia experiencia y expresa el sentido más profundo del voluntariado cristiano: servir como una manera concreta de responder al llamado de Dios y acompañar a quienes comparten la fe.