Todos por Romi: el humor se convertirá en un abrazo solidario para acompañar su recuperación

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Pergamino

La reconocida conductora Nora Damianovich ofrecerá un espectáculo de stand up este domingo. La propuesta será a total beneficio de Romina Aranda, una joven pergaminense que atraviesa un complejo proceso de rehabilitación neurológica en Pilar.

Hay causas que movilizan, historias que conmueven y gestos que demuestran que la solidaridad puede expresarse de muchas maneras. A veces, incluso, a través del humor. Bajo esa premisa, este domingo Pergamino tendrá una nueva oportunidad de demostrar que, cuando se trata de acompañar a alguien que lo necesita, cada aporte cuenta y cada gesto puede convertirse en una muestra de afecto y esperanza.

En el marco de la campaña “Todos por Romi”, que reúne distintas iniciativas solidarias en beneficio de Romina Aranda, la reconocida conductora Nora Damianovich ofrecerá un espectáculo de stand up a total beneficio de la joven. La cita será desde las 20:30 en Florentino Teatro Bar y tendrá como propósito recaudar fondos para colaborar con los gastos que enfrenta su familia durante el proceso de recuperación.

“Cuando el humor también es una forma de abrazar” es la consigna elegida para convocar a los vecinos a participar de esta propuesta, que invita a disfrutar de una noche diferente, pero, sobre todo, a sumarse a una causa que necesita del compromiso de toda la comunidad.

La entrada tendrá un valor de 12.000 pesos. Quienes deseen reservar su lugar o realizar consultas pueden comunicarse al 2477-591244. Además, quienes no puedan asistir, pero quieran colaborar económicamente, tienen a disposición el alias todospor.romi.

Una historia que necesita del acompañamiento de todos Detrás de esta convocatoria hay una historia familiar atravesada por un profundo desafío, pero también por la esperanza y la decisión de no bajar los brazos.

El 11 de septiembre del año pasado, Romina Aranda sufrió un accidente de tránsito que le provocó una lesión cerebral severa. Desde entonces, su vida y la de sus seres queridos cambiaron por completo. Actualmente, la joven permanece en un centro especializado en rehabilitación neurológica de la localidad de Pilar, donde transita un proceso complejo que requiere tiempo, atención y acompañamiento permanente.

Su familia está a su lado desde el primer momento, sosteniendo cada avance y enfrentando las dificultades que implica una recuperación de estas características. A la dimensión emocional de este camino se suman las necesidades económicas que demanda el tratamiento y, especialmente, la posibilidad de permanecer cerca de Romi para acompañarla en cada etapa.

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En ese contexto nació “Todos por Romi”, una campaña que busca transformar la solidaridad en ayuda concreta. A través de distintas propuestas, artistas, instituciones, familiares, amigos y vecinos se fueron sumando para colaborar con esta causa y contribuir a que la joven pueda continuar su proceso de rehabilitación.

Una noche para compartir y ayudar La presentación de Nora Damianovich se suma a esa cadena de gestos solidarios que viene creciendo alrededor de Romina. En esta oportunidad, el humor será el vehículo para reunir a la comunidad y demostrar que una salida, una entrada o una colaboración pueden adquirir un significado mucho más profundo cuando tienen un propósito compartido.

La convocatoria es abierta a todos aquellos que quieran disfrutar de una noche de stand up y, al mismo tiempo, aportar su granito de arena. No se trata solamente de asistir a un espectáculo, sino de ser parte de una iniciativa que busca aliviar, aunque sea en parte, las preocupaciones de una familia que necesita sentirse acompañada.

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Porque detrás de cada aporte hay una intención, detrás de cada entrada hay un gesto y detrás de cada persona que se suma existe una manera de decirle a Romi y a sus seres queridos que no están solos.