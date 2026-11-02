Con amplia convocatoria, se realizó en Pergamino la Escuela de Montaje Industrial impulsada por Scófano y Cía. y LTN

> Con amplia convocatoria, se realizó en Pergamino la Escuela de Montaje Industrial impulsada por Scófano y Cía. y LTN

Pergamino

La iniciativa tuvo una importante respuesta de participantes y permitió desarrollar una propuesta de capacitación teórica y práctica vinculada con el montaje industrial. La experiencia puso de relieve el compromiso del sector privado con la formación y el desarrollo de nuevas capacidades laborales.

02 de noviembre de 2026 a las 04:39 p. m.

02 de noviembre de 2026 a las 04:39 p. m.

Con una amplia convocatoria y un balance positivo, se llevó a cabo en Pergamino la Escuela de Montaje Industrial, una propuesta de capacitación impulsada por Scófano y Cía. y LTN, dos empresas que unieron esfuerzos para promover la formación en una actividad vinculada con el desarrollo industrial y las oportunidades laborales.

La iniciativa, que había despertado interés desde el anuncio de su convocatoria, logró reunir a participantes interesados en incorporar conocimientos y acercarse a las prácticas propias del montaje industrial.

La propuesta combinó contenidos teóricos y prácticos, con el objetivo de brindar una aproximación a las tareas y conocimientos que demanda esta actividad.

Una iniciativa empresarial orientada a la capacitación

Uno de los aspectos centrales de la experiencia fue el protagonismo de Scófano y Cía. y LTN, que asumieron el desafío de impulsar una instancia formativa vinculada con las necesidades del sector industrial.

La realización de la escuela, en el SUM del Parque Industrial Pergamino, permitió concretar una propuesta que buscó acercar conocimientos técnicos y generar un espacio de aprendizaje para quienes tienen interés en desarrollarse en este ámbito.

En ese sentido, la articulación entre ambas empresas constituye un ejemplo de cómo la iniciativa privada puede contribuir a ampliar las posibilidades de formación en la comunidad.

La respuesta obtenida durante la convocatoria también puso de manifiesto el interés que generan las capacitaciones relacionadas con oficios y actividades industriales, especialmente cuando ofrecen la posibilidad de combinar conocimientos con experiencias prácticas.

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Formación y oportunidades

El montaje industrial comprende tareas que requieren preparación técnica, conocimientos específicos y familiaridad con los procedimientos de trabajo propios de instalaciones y estructuras industriales.

Por eso, las propuestas de capacitación representan una herramienta para acercar a los participantes a las exigencias de una actividad que demanda personal preparado.

La Escuela de Montaje Industrial desarrollada en Pergamino buscó precisamente avanzar en esa dirección, ofreciendo un ámbito para incorporar conocimientos y fortalecer capacidades.

Más allá de la respuesta a la convocatoria, la experiencia dejó como aspecto destacado la decisión de Scófano y Cía. y LTN de apostar por la capacitación como una forma concreta de contribuir al desarrollo local.