> Héroe Lírico & Pop llega con la emoción del cine al Teatro San Martín

Cultura

Este domingo, a las 20:00, el trío presentará “Cinema Lírico”, un espectáculo que fusiona la potencia de las voces líricas con la música de grandes películas. Un recorrido por historias inolvidables, acompañado de humor, emoción e interacción con el público.

La magia del cine y la fuerza de la música se combinarán este domingo 8 en el Teatro San Martín de Pergamino, donde Héroe Lírico & Pop presentará Cinema Lírico, una propuesta que invita a revivir algunas de las escenas y melodías más emblemáticas de la historia del séptimo arte.

Con una puesta en escena innovadora y cautivante, el espectáculo propone un recorrido musical por películas que dejaron su huella en distintas generaciones. El repertorio incluirá temas vinculados a clásicos como Casablanca, Cinema Paradiso, El Padrino, Cantando bajo la lluvia, Il Postino, Mujer bonita, El fantasma de la ópera y Titanic, entre muchos otros títulos inolvidables.

La propuesta combina la potencia del Lírico Pop con la emoción de las grandes bandas sonoras, recuperando historias, personajes y sentimientos que forman parte de la memoria colectiva. La música será el hilo conductor de un viaje en el que habrá espacio para la nostalgia.

El espectáculo tiene como protagonistas a Federico Picone, barítono brillante; Alejandro Falcone, tenor lírico spinto; y Sebastián Russo, tenor lírico ligero. Con más de diez años de trayectoria, el trío ha desarrollado una identidad artística propia, en la que la excelencia vocal se combina con una interpretación cercana, dinámica y cargada de matices.

En Cinema Lírico, el humor y la interacción con los espectadores tendrán un lugar destacado. La intención es trascender el formato de un concierto tradicional para generar momentos únicos y compartir con el público las emociones que despiertan aquellas historias cinematográficas que acompañaron distintas etapas de la vida.

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Los artistas estarán acompañados por una banda integrada por teclado, batería y guitarra, que aportará el soporte instrumental para dar vida a un repertorio que atraviesa géneros, épocas y estilos musicales.

Producido por Imaginarium Contenidos y Héroe Lírico & Pop, el espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos.