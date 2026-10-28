> El GAE presenta “Doctor Streamer” este domingo en el Teatro San Martín

Cultura

En el marco de sus 40 años de trayectoria, el Grupo de Actores Especiales llevará a escena una versión contemporánea de El médico a palos, de Molière. La función será con entrada libre y gratuita y combinará humor, actualidad e inclusión.

El Grupo de Actores Especiales (GAE) continúa celebrando sus 40 años de trayectoria con Doctor Streamer, una producción teatral de gran escala, reafirmando cuatro décadas de trabajo sostenido en inclusión, discapacidad, teatro y cultura local.

La obra, una versión libre de El médico a palos, de Molière, que se estrenó en mayo de este año, vuelve a escena este domingo 1º a las 19:00, en el Teatro San Martín -San Martín 541- con entrada libre y gratuita.

La propuesta contemporánea reinterpreta el clásico desde una mirada actual, situada y con identidad local, incorporando elementos del presente como las redes sociales, el universo digital y las nuevas formas de validación social.

Con dirección de Marta Lere y Neme Carenzo, y un elenco de más de 30 personas en escena, el GAE consolida un proyecto artístico colectivo donde la diversidad no solo está presente, sino que es el motor de la creación.

El equipo técnico está integrado por Enzo Duarte, Fito Crespi, Facundo Cruz, Mariano Risso, Raúl Samarone, Fausto Carenzo, Lorena Isola, Natalia Tealdi, Carla Testatonda, Belkis Gau, Ana Carolina Domenech, Nora Orlando y Lu Cruz.

El elenco está conformado por Julián Aguilera, Liliana Aguirre, Camila Bichara, Valeria Calia, Felipe Cantelmi, Juan Carlos Conti, María del Carmen Dinatale, Tatiana Domenech, Leonardo Espinosa, Javier Ferretti, Augusto Ferreyra, Abigail Galeano Casas, Ariel Gallego, Julián García Valinotti, Patricia Género, Irina González, Claudio Guerrini, Mariano Jesus, Maricel Lere, Georgina Marini, José Mirabet, Sol Montanos, Nora Nocelli, Diego Pitar, Marcelo Samana, Carlos Saravia, Facundo Serra, Melisa Tessadro, Claudio Tiseira, Alexis Troncoso, Gustavo Vecino y Germán Vero.

Seguí leyendo Pergamino Emotivo reconocimiento a Marta Lere por sus 40 años de trabajo por el arte y la inclusión

De qué trata la nueva propuesta del GAE ¿Qué sucede cuando un leñador del siglo XVII se adapta a la era de la fibra óptica?

Sganarelle no tiene título médico, pero acumula seguidores, luces LED y una audiencia que cree en sus supuestos milagros. Martina, su esposa, cansada de sus maltratos, decide vengarse haciéndolo pasar por un prestigioso médico capaz de curar a la hija de un poderoso magnate, quien ha quedado en un misterioso mutismo.

Forzado a sostener una farsa que lo supera, el protagonista se transforma en “Doctor Streamer” y, entre diagnósticos improvisados, latín inventado y transmisiones en vivo, pondrá en evidencia que, aun en tiempos de avances tecnológicos, la credulidad sigue siendo uno de los fenómenos más vigentes.

La obra es apta para todo público y tiene una duración de 60 minutos.