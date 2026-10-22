Emotivo reconocimiento a Marta Lere por sus 40 años de trabajo por el arte y la inclusión

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Pergamino

La Provincia de Buenos Aires distinguió a la reconocida actriz, directora y docente pergaminense durante las finales de los Torneos Bonaerenses, en Mar del Plata. El homenaje destacó sus cuatro décadas al frente del Grupo de Actores Especiales (GAE).

En el marco de las finales de los Torneos Bonaerenses 2026, que se desarrollan en Mar del Plata, la Provincia de Buenos Aires rindió un emotivo homenaje a Marta Lere, una de las figuras más representativas de la cultura y la inclusión en Pergamino. La distinción reconoció sus 40 años de trayectoria acompañando a personas con discapacidad a través del arte y, especialmente, su trabajo como impulsora del Grupo de Actores Especiales (GAE).

El reconocimiento tuvo un profundo significado para quien dedicó buena parte de su vida a demostrar que el escenario puede ser un espacio de expresión, crecimiento personal y participación social para todos.

Durante la ceremonia se repasó la historia de una iniciativa que nació en Pergamino en 1986 y que, con el paso de los años, trascendió las fronteras de la ciudad para convertirse en una experiencia de referencia dentro del teatro inclusivo argentino.

Una historia que comenzó en 1986 Hace cuatro décadas, cuando las oportunidades de participación cultural para las personas con discapacidad eran considerablemente más limitadas, Marta Lere y Neme Carenzo pusieron en marcha el Grupo de Actores Especiales.

El proyecto comenzó con apenas cinco participantes, pero sostenido por una convicción que se mantuvo intacta: las personas con discapacidad no debían ocupar un lugar secundario dentro de las propuestas artísticas, sino convertirse en verdaderos protagonistas.

El GAE comenzó a crecer, a presentar espectáculos y a recorrer escenarios de diferentes provincias. Marta y Neme también compartieron su experiencia mediante talleres y encuentros, alentando la formación de nuevos elencos y contribuyendo a extender una manera diferente de entender la relación entre arte y discapacidad.

A lo largo de su trayectoria, el grupo obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos cuatro medallas de oro y tres de plata en sus primeras participaciones en los Torneos Bonaerenses, declaraciones de interés en distintas provincias y el reconocimiento de interés cultural de la Nación en 1997.

Otro momento fundamental llegó en 2015, cuando, después de casi tres décadas de esfuerzo colectivo, se concretó la inauguración del Espacio GAE, una sala teatral propia, accesible y abierta a la comunidad.

Maricel, la inspiración de toda una vida Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia en Mar del Plata se produjo cuando Marta, al tomar la palabra, invitó a acercarse a su hermana Maricel, una de las primeras actrices del grupo.

"Quiero llamar a una de las primeras actrices que hace 40 años que es actriz, a mi hermana Maricel", expresó emocionada.

Su hermana fue una figura decisiva para que Marta encontrara el camino que terminaría convirtiéndose en el proyecto de su vida. Así lo recordó durante el homenaje, al reconocer que Maricel fue quien la impulsó a dedicarse a esta actividad.

La presencia de ambas en el escenario permitió recuperar el origen profundamente humano y familiar del GAE. Aquella iniciativa nacida del deseo de ofrecer oportunidades artísticas se transformó en un espacio que, durante cuatro décadas, acompañó a generaciones de actores y actrices.

"Yo tuve tres hijos: Facundo, Luciana y el GAE" La emoción volvió a hacerse presente cuando Marta intentó resumir lo que significaron esos 40 años de trabajo.

"Yo tuve tres hijos, Facundo, Luciana y el GAE", expresó, en una frase que sintetizó el lugar que el grupo ocupa en su vida.

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Luego explicó que el proyecto implicó responsabilidades, alegrías, tristezas y miedos, del mismo modo que ocurre con la crianza de un hijo.

Sus palabras reflejaron una relación que excede ampliamente la dirección de un elenco teatral. Para Marta, el GAE ha sido un compromiso cotidiano, una construcción colectiva y una parte inseparable de su historia personal y familiar.

La homenajeada también agradeció el reconocimiento recibido y aprovechó la oportunidad para alentar a las nuevas generaciones a continuar trabajando por el desarrollo del arte inclusivo.

Además, expresó su deseo de que el teatro vuelva a tener un espacio como disciplina dentro de los Torneos Bonaerenses, una actividad que considera especialmente valiosa para las personas con discapacidad.

Un legado que trasciende los escenarios La distinción provincial llega en un año particularmente significativo para el GAE, que celebra su 40º aniversario.

A lo largo de ese recorrido, Marta Lere, también distinguida como Ciudadana Ilustre de Pergamino, construyó una trayectoria que dejó huellas profundas en la comunidad.

Su trabajo permitió que numerosas personas encontraran en el teatro un espacio donde desarrollar sus capacidades, expresar emociones, fortalecer vínculos y recibir el reconocimiento del público.

El homenaje en Mar del Plata no solamente puso en valor cuatro décadas de actividad artística. También reconoció la perseverancia de una mujer que, junto a sus colaboradores, familias y actores, contribuyó a modificar la manera de mirar la discapacidad desde la cultura.

Y quizás la imagen más representativa de esa historia haya sido la de Marta compartiendo el reconocimiento con Maricel, su hermana, la primera inspiración de un proyecto que comenzó hace 40 años y que continúa abriendo caminos.

Porque detrás de cada espectáculo, de cada premio y de cada aplauso del GAE hay una convicción que Marta Lere sostuvo durante toda su vida: el arte es un derecho y todos merecen la oportunidad de ser protagonistas.

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