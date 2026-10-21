Fernando Escobar: 40 años de profesión, una trayectoria que trasciende los números

> Fernando Escobar: 40 años de profesión, una trayectoria que trasciende los números

Pergamino

21 de octubre de 2026 a las 11:13 a. m.

21 de octubre de 2026 a las 11:13 a. m.

Este 21 de octubre de 2026 se cumplen cuatro décadas desde que Fernando Agustín Escobar obtuvo su título de Contador Público. Una oportunidad para reconocer una trayectoria marcada por la formación permanente, el compromiso profesional, la participación institucional y una profunda vinculación con la vida pública de Pergamino.

Hay historias que merecen ser contadas. Y hay trayectorias que merecen ser reconocidas.

El 21 de octubre de 1986, Fernando Agustín Escobar obtenía su título de Contador Público en la Universidad Católica Argentina. Aquel día comenzaba formalmente un recorrido profesional que, durante los siguientes cuarenta años, lo llevaría a transitar distintos ámbitos de la actividad privada, la gestión institucional y la función pública.

Sin embargo, su vínculo con las Ciencias Económicas había comenzado mucho antes.

La profesión ya formaba parte de su historia familiar. Su abuelo había sido tenedor de libros; su padre, Horacio Escobar, contador público; y su tío, Luis María Escobar, también había elegido el camino de las Ciencias Económicas.

En ese entorno, donde el trabajo, el estudio, la lectura y la participación en los asuntos públicos ocupaban un lugar importante, Fernando fue construyendo su propia identidad profesional.

Una profesión, muchos caminos Sus primeros pasos lo encontraron trabajando en importantes estudios contables de Buenos Aires y en la entonces Dirección General Impositiva.

Con el transcurso de los años, su actividad se extendió hacia diferentes ámbitos de la administración, el asesoramiento profesional y la gestión institucional.

Se desempeñó como gerente de la Asociación Médica de Pergamino y OSAM, al tiempo que continuó desarrollando su actividad en el estudio contable familiar iniciado por su padre y su tío.

Su permanente inquietud por aprender lo llevó a realizar estudios de posgrado en Impuestos y Sindicatura Concursal, participar de una experiencia académica en la Universidad de Harvard, en Boston, y realizar un intercambio profesional en Sicilia, Italia.

Experiencias que fueron enriqueciendo una trayectoria que nunca se limitó exclusivamente al ejercicio tradicional de la contabilidad.

El compromiso con su ciudad Hablar de Fernando Escobar es también hablar de su participación en la vida institucional y política de Pergamino.

Desde muy joven encontró en la política un espacio para expresar sus ideas, involucrarse en los asuntos públicos y asumir responsabilidades.

A los 25 años fue elegido concejal por primera vez. Años más tarde volvió a integrar el Honorable Concejo Deliberante, donde presidió el bloque radical y llegó a desempeñarse como presidente del cuerpo legislativo.

Su recorrido también incluyó responsabilidades en distintos ámbitos de la gestión pública y universitaria, entre ellas la Subsecretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

La participación institucional, el intercambio de ideas y el interés por los acontecimientos de su comunidad han sido parte de una historia que trasciende ampliamente su actividad profesional.

La inquietud de seguir aprendiendo Más allá de los números, los balances y las responsabilidades profesionales, Fernando ha cultivado siempre un profundo interés por la historia, la filosofía, la lectura y el conocimiento.

Su curiosidad intelectual lo impulsó a estudiar, viajar, conocer otras culturas y explorar nuevas ideas.

Porque hay personas para quienes aprender no es solamente una etapa de la vida, sino una manera de transitarla.

Seguí leyendo Pergamino Grupo Loughlin apuesta a la tecnología para potenciar el asesoramiento en seguros

Y esa inquietud permanente ha sido, sin dudas, una de las características que distinguieron su recorrido.

Cuarenta años después Cuatro décadas representan mucho más que el tiempo transcurrido desde la obtención de un título universitario.

Representan decisiones, desafíos, responsabilidades asumidas, experiencias compartidas, proyectos desarrollados y aprendizajes que fueron dando forma a una vida profesional.

Son también una oportunidad para detenerse, mirar hacia atrás y reconocer todo lo construido.

Porque las trayectorias no se miden únicamente por los cargos desempeñados, los títulos obtenidos o los años de ejercicio profesional, sino también por la diversidad de experiencias, los vínculos y las huellas que se dejan a lo largo del camino.

Y hoy, después de cuarenta años, esa historia merece ser celebrada.

Un reconocimiento especial Papá:

Siempre te gustó reconocer las historias, los logros y las trayectorias de los demás. Hoy quiero que seas vos quien reciba ese reconocimiento.

Quise dedicarte estas palabras porque, más allá de los años transcurridos y de los distintos caminos que recorriste, siento una profunda admiración por tu trayectoria profesional.

Seguí leyendo Pergamino Miguel Errandonea llevará el asado pergaminense a una de las grandes competencias del mundo

Por tu formación, por tu curiosidad, por las experiencias que buscaste y por todo aquello que fuiste construyendo a lo largo de estas cuatro décadas.

Hoy quiero que puedas mirar hacia atrás y sentir orgullo por el camino recorrido.

Porque cuarenta años de profesión no son solamente un aniversario. Son una parte importante de tu historia, de tu identidad y de tu vida.

Y esa historia merece ser contada, reconocida y celebrada.

Felices 40 años de profesión, papá.

Con orgullo, tu hija,

María Ignacia Escobar