Un orgullo para Pergamino: el sacerdote Fabricio Forcat integrará una comisión teológica del Vaticano

Pergamino

El presbítero pergaminense fue designado por el Santo Padre como miembro de la Comisión Teológica Internacional para el período 2026-2031. La noticia despertó alegría en la Diócesis de San Nicolás de los Arroyos, a la que pertenece.

Una noticia que une a Pergamino con el Vaticano y que llena de alegría a la comunidad católica de la región. El papa León XIV designó al presbítero Fabricio Leonel Forcat, nacido en Pergamino y sacerdote de la Diócesis de San Nicolás de los Arroyos, como nuevo integrante de la Comisión Teológica Internacional para el quinquenio 2026-2031. Se trata de un reconocimiento a su trayectoria académica y pastoral, que ahora estará al servicio de uno de los organismos de consulta más importantes de la Santa Sede.

La designación se conoció el lunes 19 de octubre y fue comunicada con alegría por el Obispado de San Nicolás a través de sus canales institucionales. Desde la Diócesis destacaron la incorporación del sacerdote a este espacio de reflexión teológica, en el que participará junto a especialistas de diferentes países, escuelas de pensamiento y realidades eclesiales.

Para Pergamino, la noticia tiene un significado especial: uno de sus hijos, formado en el camino del sacerdocio y con una extensa preparación en el campo de la Teología, fue convocado por el Santo Padre para colaborar en una tarea que trasciende las fronteras de su comunidad y de la Iglesia local.

Un pergaminense al servicio de la Iglesia universal Fabricio Forcat nació en Pergamino y fue ordenado sacerdote para la Diócesis de San Nicolás de los Arroyos el 24 de mayo de 1998. Desde entonces, su vida estuvo ligada al ministerio pastoral y a la formación teológica, dos dimensiones que hoy confluyen en esta nueva responsabilidad.

Actualmente se desempeña como párroco en General Rojo, localidad en la que desarrolla su tarea pastoral, y es profesor asociado de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Su formación académica comprende los títulos de licenciado, magíster y doctor en Teología, un recorrido que le permitió profundizar en los fundamentos de la fe cristiana y en las cuestiones que atraviesan la reflexión de la Iglesia.

Su nombramiento representa, de este modo, un nuevo ámbito para poner ese conocimiento al servicio de una tarea colectiva: contribuir al estudio de temas doctrinales relevantes para la Iglesia católica, en diálogo con teólogos y especialistas de distintas procedencias.

La trayectoria de Forcat combina así dos dimensiones centrales de la vida eclesial. Por un lado, el acompañamiento cotidiano de una comunidad parroquial; por otro, la investigación, la docencia y el estudio de la Teología. A partir de la decisión de León XIV, ambas experiencias tendrán un lugar en un organismo que asesora a la Santa Sede.

El Papa con la Comisión Teológica. — VATICAN MEDIA ¿Qué es la Comisión Teológica Internacional? La Comisión Teológica Internacional (CTI) es uno de los organismos de consulta con los que cuenta el Vaticano para profundizar en las principales cuestiones teológicas y doctrinales de la actualidad. Fue creada en 1969 por el papa Pablo VI y tiene como función colaborar especialmente con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Su tarea consiste en estudiar asuntos de especial importancia para la comprensión y la transmisión de la fe, elaborar reflexiones teológicas y presentar los resultados de sus trabajos al Santo Padre y al Dicasterio. No se trata de un organismo que actúe de manera aislada, sino de un espacio de estudio y asesoramiento que reúne conocimientos y perspectivas diversas para abordar interrogantes que involucran a la Iglesia en su conjunto.

La Comisión está integrada por un máximo de 30 especialistas, nombrados por el Papa por períodos de cinco años. Las designaciones se realizan a propuesta del prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, previa consulta a las conferencias episcopales.

En ese marco, la incorporación de Forcat supone que un sacerdote nacido en Pergamino participará de un ámbito de reflexión de alcance internacional, en el que se analizan cuestiones que requieren formación, investigación y diálogo entre distintas tradiciones teológicas.

La designación también pone de relieve la presencia de la formación teológica argentina en espacios de consulta de la Santa Sede, con profesionales vinculados a instituciones académicas del país.

Dos teólogos argentinos entre los nuevos integrantes La información difundida por la agencia católica AICA señala que Forcat no será el único argentino que se sumará a la Comisión durante el nuevo quinquenio. También fue designado el padre Jorge Alejandro Scampini, religioso dominico y catedrático de la Facultad de Teología de la UCA, institución en la que ambos desarrollan su labor académica.

Los dos nombramientos permiten que la teología argentina esté representada en un organismo integrado por especialistas de distintas regiones del mundo. La nueva composición contempla una diversidad de procedencias geográficas, recorridos académicos y estados de vida dentro de la Iglesia.

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De acuerdo con la información publicada por AICA, la Comisión contará con 30 miembros, distribuidos por continentes de la siguiente manera: 13 representantes de Europa, cuatro de Asia, cuatro de África, tres de Norteamérica, cinco de Sudamérica y uno de Australia.

La representación sudamericana suma así un integrante respecto del período anterior. A la vez, la nueva conformación registra un crecimiento de la participación femenina y laical, con ocho mujeres —cinco de ellas laicas— y tres teólogos laicos varones. En total, ocho de los integrantes serán laicos, el doble que en el quinquenio precedente.

Esta composición busca reunir perspectivas diversas para el estudio de cuestiones teológicas que requieren profundidad académica y apertura al diálogo, dentro de la misión que la Comisión tiene encomendada.

Una historia de reflexión al servicio de la Iglesia Desde su creación, la Comisión Teológica Internacional se consolidó como un espacio de estudio de los desafíos doctrinales que atraviesan distintas épocas de la vida eclesial. Sus estatutos definitivos fueron promulgados por san Juan Pablo II en 1982 y, a lo largo de su historia, el organismo publicó 33 documentos con la aprobación de su presidente, según consignó AICA.

El décimo quinquenio, iniciado en 2021, concluyó con la publicación del documento Cuidando nuestra casa común: una respuesta responsable y fraterna al Dios Trinitario, que abordó la responsabilidad humana desde una perspectiva teológica y fraterna.

La labor de la Comisión se desarrolla mediante el estudio compartido de los temas propuestos, el intercambio entre sus integrantes y la elaboración de documentos que contribuyen a la reflexión de la Santa Sede. Su próxima sesión plenaria está prevista del 23 al 27 de noviembre.

En este contexto, la llegada de nuevos miembros representa la continuidad de una tarea que requiere tanto conocimiento especializado como capacidad para dialogar con las preguntas y los desafíos del mundo contemporáneo.

La alegría de una diócesis que acompaña su misión La designación de Fabricio Forcat fue recibida con especial alegría por la Diócesis de San Nicolás de los Arroyos, a la que pertenece como sacerdote. El anuncio institucional destacó su incorporación a la Comisión y expresó el acompañamiento espiritual de la comunidad diocesana ante la nueva misión.

La oración por quienes asumen responsabilidades dentro de la Iglesia forma parte de la vida de las comunidades católicas. En este caso, ese acompañamiento adquiere un significado particular: el sacerdote continuará ligado a su ministerio pastoral mientras suma una responsabilidad de alcance universal, vinculada al estudio de cuestiones fundamentales para la fe.

Su nombramiento también invita a mirar el camino recorrido desde su ordenación, el 24 de mayo de 1998, hasta esta convocatoria del Papa. Entre la vida parroquial, la docencia universitaria y la formación académica, Forcat construyó una trayectoria que ahora tendrá una nueva proyección en el ámbito de la Santa Sede.

Para los fieles de General Rojo y de toda la Diócesis, la noticia es motivo de alegría y una oportunidad para acompañar con sus oraciones a quien fue convocado a prestar un nuevo servicio. Para Pergamino, su ciudad natal, significa también ver a uno de sus sacerdotes llegar a un espacio de responsabilidad internacional dentro de la Iglesia católica.

La decisión de León XIV enlaza así tres realidades: la ciudad donde nació Fabricio Forcat, la Diócesis que lo recibió como sacerdote y el Vaticano, desde donde se impulsa el trabajo de la Comisión Teológica Internacional.