La delegación de Pergamino ya está en Mar del Plata para las finales de los Juegos Bonaerenses

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Pergamino

El contingente de 350 personas partió el domingo por la noche y arribó este lunes por la mañana sin inconvenientes. Los representantes pergaminenses se encuentran alojados en el Hotel 13 de Julio y durante esta jornada se realizan las acreditaciones y los trámites organizativos.

La delegación de Pergamino que participará de las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses 2026 ya se encuentra en Mar del Plata, donde a partir de este martes comenzará una nueva edición de la tradicional competencia deportiva y cultural que reúne a representantes de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El contingente pergaminense, integrado por unas 350 personas entre competidores, profesores, entrenadores, delegados y acompañantes, partió de nuestra ciudad el domingo por la noche y arribó a la ciudad balnearia durante la mañana de este lunes, luego de completar el viaje sin inconvenientes y con todos sus integrantes en perfectas condiciones.

Una vez en Mar del Plata, la delegación se instaló en el Hotel 13 de Julio, que será su lugar de alojamiento durante el desarrollo de las finales. Allí, los representantes de Pergamino protagonizaron una fotografía grupal que refleja el entusiasmo y las expectativas con las que afrontan esta nueva experiencia.

Una jornada dedicada a la organización Durante este lunes, la actividad está centrada principalmente en las cuestiones organizativas previas al inicio de las competencias. Los delegados y coordinadores se encuentran realizando las acreditaciones correspondientes, verificando la documentación de los participantes y completando los distintos trámites necesarios para garantizar el normal desarrollo de la participación pergaminense.

También se ultiman detalles vinculados con los cronogramas, los escenarios de competencia y los traslados que deberán realizar los participantes durante los próximos días.

La actividad competitiva comenzará este martes, cuando los representantes de Pergamino salgan a escena en las distintas disciplinas para las que consiguieron su clasificación a lo largo de las etapas anteriores.

Pergamino, presente en 49 disciplinas La ciudad contará con representantes en 49 disciplinas deportivas y culturales, una participación que refleja el trabajo realizado durante el año por deportistas, artistas, profesores, instituciones y equipos de acompañamiento.

La instancia final de los Juegos Bonaerenses constituye uno de los encuentros deportivos y culturales más importantes de la provincia, con más de 30.000 finalistas provenientes de los 135 distritos bonaerenses.

Más allá de los resultados, la competencia representa una oportunidad de integración, convivencia e intercambio de experiencias para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad que participan de las distintas propuestas.

Con el viaje completado y la delegación instalada en Mar del Plata, Pergamino comienza a transitar una nueva semana de Juegos Bonaerenses, con la expectativa de alcanzar buenos resultados y sumar experiencias que trascienden lo estrictamente deportivo.