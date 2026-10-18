Arnaldo André y Marta González llegan a Pergamino con “Tango para tres”

Cultura

Dos figuras emblemáticas de la actuación argentina se reencuentran sobre el escenario junto a Romina Fernández para dar vida a una comedia dramática que combina amor, celos, seducción y segundas oportunidades. La función será este jueves en el Teatro San Martín.

El Teatro San Martín de Pergamino recibirá este jueves 22 a dos reconocidos intérpretes de la escena nacional. Arnaldo André y Marta González que, junto a Romina Fernández, protagonizarán “Tango para tres”, una propuesta teatral que explora los vínculos amorosos, las contradicciones humanas y la posibilidad de recuperar aquello que parecía perdido.

La función, prevista para las 20:30, será una oportunidad para disfrutar del encuentro de dos actores que construyeron extensas trayectorias en la televisión, el cine y el teatro argentinos. Con décadas de trabajo y personajes que permanecen en la memoria del público, André y González vuelven a compartir escenario en una historia que combina humor, dramatismo y pasión.

La obra fue escrita y dirigida por Hernán Krasutzky y cuenta con la producción general de Damián Sequeira. A través de un triángulo de relaciones atravesado por la seducción y los celos, la puesta propone una mirada sobre aquello que no termina de resolverse, los sentimientos que persisten y las oportunidades que pueden surgir cuando todo parece detenido.

Las entradas se adquieren la boletería, de 16:00 a 20:00 o a través de passline

Un triángulo amoroso al ritmo del tango En “Tango para tres”, el universo del espectáculo y la creación artística se entrelaza con una historia de amor, frustraciones y deseos que vuelven a ponerse en movimiento.

Hipólito, interpretado por Arnaldo André, es un escritor reconocido que atraviesa un bloqueo creativo. A su lado está Minerva, su mujer, una prestigiosa cantante de tango que ha dejado de cantar y que se resiste a aceptar que su marido también abandone aquello que le dio sentido a su vida.

La aparición de Alma, una joven periodista y admiradora de Hipólito que llega en busca de una entrevista, altera esa dinámica y abre la posibilidad de que el escritor recupere su inspiración. Sin embargo, el encuentro también despierta una trama de seducción, celos y tensiones que involucra a los tres protagonistas.

El tango funciona como parte de la historia y, al mismo tiempo, como una metáfora de los vínculos que se construyen entre ellos: acercamientos, distancias, encuentros y desencuentros que marcan el ritmo de las relaciones.

Con una combinación de humor y dramatismo, la obra invita a reflexionar sobre aquello que se resiste a terminar, los sentimientos que no se dejan atrás y las pasiones que pueden volver a encenderse incluso cuando parecen apagadas.

La propuesta llegará a Pergamino como parte de su gira nacional, con tres intérpretes de amplia trayectoria al frente de una historia que pone en escena las complejidades del amor y las segundas oportunidades.

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Arnaldo André, un galán que marcó la televisión argentina Nacido en San Bernardino, Paraguay, Arnaldo André —cuyo nombre real es Andrés Pacuá Zaracho— llegó a la Argentina siendo muy joven para desarrollar su carrera artística. Sus primeros pasos en la televisión se remontan a la década de 1960, cuando participó en producciones como “El amor tiene cara de mujer”.

Su popularidad creció especialmente durante los años 70, una etapa en la que consolidó su presencia en la pantalla y también incursionó en el teatro. Entre sus experiencias de aquellos años se destaca su participación junto a Mirtha Legrand en la obra “40 quilates”.

Con el tiempo, André se convirtió en uno de los galanes más reconocidos de la televisión argentina. Telenovelas como “Pobre diabla” y “Piel naranja” contribuyeron a consolidar su imagen ante el público, mientras que durante los años 80 protagonizó recordadas historias junto a Luisa Kuliok, entre ellas “Amo y señor” y “Amándote”.

Su recorrido artístico abarca distintas etapas de la ficción nacional y se extiende también al cine y al teatro, ámbitos en los que continuó desarrollando su trabajo y demostrando su versatilidad interpretativa.

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Marta González, una trayectoria que atraviesa generaciones Marta González es otra de las figuras destacadas de la actuación argentina. Nacida en Buenos Aires, comenzó su vínculo con el mundo artístico durante la infancia y dio sus primeros pasos en el cine cuando todavía era una niña.

Su carrera adquirió una importante proyección televisiva con “Estrellita, esa pobre campesina”, telenovela estrenada a fines de la década de 1960 que alcanzó una amplia repercusión. A partir de entonces, su trabajo se extendió a distintos formatos y géneros, construyendo una trayectoria sostenida a lo largo de varias décadas.

En el cine participó en “Boquitas pintadas”, la reconocida película dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, basada en la novela de Manuel Puig. En televisión, su recorrido incluyó producciones de diferentes épocas, entre ellas “Casi Ángeles”, que le permitió llegar también a nuevas generaciones de espectadores.