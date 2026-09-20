Cirko Marisko llega a Pergamino con el humor que conquistó Villa Carlos Paz

Cultura

El próximo sábado 26, Pergamino recibirá a Cirko Marisko, el dúo de comedia integrado por Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga”, que llega a la ciudad en el marco de una gira nacional e internacional.

El reconocimiento coronó un recorrido marcado por la respuesta del público y por una propuesta que consiguió diferenciarse dentro de una cartelera caracterizada por la diversidad y la fuerte competencia. Con una identidad propia y un lenguaje escénico que combina distintas disciplinas, Cirko Marisko logró construir una conexión directa con los espectadores, sostenida función tras función por la interacción, el ritmo y el humor.

El espectáculo reúne humor físico, mímica, baile, música en vivo, absurdo, picardía y participación del público, elementos que se integran en una puesta dinámica y de permanente movimiento. La propuesta apuesta a la espontaneidad y al vínculo con quienes están del otro lado del escenario, generando situaciones que pueden transformarse de una función a otra y que convierten a la audiencia en parte activa del espectáculo.

La particularidad de Cirko Marisko también está relacionada con una trayectoria construida desde el contacto directo con el público. Esa experiencia les permitió desarrollar un estilo reconocible, basado en el humor corporal, la expresividad y la capacidad de generar situaciones cómicas sin depender exclusivamente de la palabra. El resultado es un espectáculo pensado para compartir en familia y disfrutar desde diferentes edades.

Tras su paso por Villa Carlos Paz y el reconocimiento obtenido durante la temporada, el dúo inició una nueva etapa de presentaciones con una gira nacional e internacional, llevando su propuesta a distintos escenarios y encontrándose con nuevos públicos. En ese recorrido se inscribe ahora su presentación en Pergamino, con una función en el Teatro San Martín.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline y en la boletería del Teatro San Martín, de 16:00 a 20:00.

A pocos días de su llegada a la ciudad, LA OPINION dialogó con Lucas Álvarez (conocido como Lucas Crazy Waves) y Martín Rodríguez (conocido como Martín Konga), para conocer más detalles sobre la historia de Cirko Marisko, el camino recorrido hasta el reconocimiento obtenido en Villa Carlos Paz, las características de su espectáculo y las expectativas ante esta presentación en Pergamino.

-¿Cómo fueron construyendo, a partir de esas primeras experiencias en lugares como Parque Centenario y Plaza Francia, el lenguaje artístico que hoy identifica a Cirko Marisko?

Martín: -Todo lo que sucede con Cirko Marisko se va dando de manera orgánica. Cuando comenzamos a mediados de los años 90's a presentarnos en las plazas comenzamos con un show netamente de circo, en toda esa primera etapa Lucas no estaba aun en el show. Así fuimos evolucionando y aprendiendo. Con la incorporación de Lucas ya en el 2005 el show empezó a mutar en lo que hoy es. Un show de comedia urbana donde el humor es el hilo principal y el público nuestro motor.

-¿En qué momento sintieron que aquello que había comenzado como una experiencia callejera podía convertirse en una carrera profesional?

Lucas: -En las primeras temporadas en la Costa cuando veíamos que nos venían a ver muchas personas y durante el año nos llamaron para estar en eventos sociales.

-¿Cuánto hay de improvisación en cada función y cuánto está cuidadosamente ensayado?

Martín: -La realidad es que nosotros nunca ensayamos. Al ser artista de calle siempre el material se chequea in situ. Día a día en casa presentación se va puliendo. Y así se construyó la trama del show. Hoy por hoy en el teatro también nos permitimos esos momentos de improvisación que le dan a cada función un toque único.

-¿El público también termina siendo, de alguna manera, un tercer integrante de Cirko Marisko?

Lucas: -El público es fundamental para que Cirko Marisko sea lo que es. En partes del show toma partido por alguno de los integrantes a veces es cómplice.

-¿Cómo nació “Monoargentum” y qué los llevó a elegir este espectáculo como propuesta para esta etapa del dúo?

Martín:- Monoargentum es el título que elegimos para hacer nuestra primer temporada teatral que comenzó el 2 de enero del 2026. O sea que somos muy nuevitos en el teatro. Este show hace un recorrido por toda nuestra historia.

- Este año recibieron el Premio Carlos al Mejor Espectáculo de Humor por Monoargentum. ¿Qué significó para ustedes ese reconocimiento?

Lucas: -Significo un momento bisagra, ya que lo tomamos como un reconocimiento a nuestra trayectoria y un empujón en esta nueva etapa artística.

- Han llevado su propuesta a escenarios de distintas provincias y también a festivales internacionales. ¿Qué descubrieron sobre su propio humor al presentarlo ante públicos tan diferentes?

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Martín: -Sí, es cierto, en este último tiempo tuvimos la suerte de hacer presentaciones en Latinoamérica: Ecuador, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá y hace muy poquito regresamos de Colombia donde llenamos teatros; una locura. Al principio nos preguntamos si nos convenía hablar en español neutro. Pero enseguida nos dimos cuenta que hablar con nuestro tono de barrio a la gente le gustó. Es como cuando vemos algún comediante chileno o mexicano y nos encantan sus palabras tipo lunfardo, donde uno tiene que hacer un poquito de revisión respecto a qué se refiere cada palabra. En nuestro caso tratamos de agregar a nuestra forma de hablar alguna palabra identificatoria con cada lugar al que llegamos. Por ejemplo si alguien se va de joda en Argentina. En Chile se dice que se va de "carrete". O bien, para decir hola ¿cómo va?, en Panamá se dice "Hola que sopá"; si algo está bueno en Colombia se dice que "está bacán", y así vamos investigando y agregando palabras en cada lugar diferente al que vamos.

- ¿Qué proyectos tienen por delante después de “Monoargentum”?

Lucas: -Queremos seguir creciendo, sumar gente al equipo y poder materializar nuestras ideas, estamos renovando el show y nos gustaría relanzar nuestro disco.

-¿Qué los sigue haciendo reír después de tantos años trabajando juntos?