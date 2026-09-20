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Bailecitos Domingueros vuelve al Parque Belgrano con una tarde de folklore y tradición

Los Bailecitos Domingueros regresan este domingo al Parque Belgrano, de 15:00 a 18:00, con música, danzas folklóricas y la participación de Rejunte Criollo. La jornada no se suspende por mal clima y convocará nuevamente a familias, bailarines y vecinos.

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20 de septiembre de 2026 a las 08:30 a. m.
Bailecitos Domingueros vuelve al Parque Belgrano con una tarde de folklore y tradición
Los Bailecitos Domingueros son organizados por Felices en el Folklore, a través de Silvina Bartolini y Julio César Rosales.Foto: BAILECITOS DOMINGUEROS

Este domingo, de 15:00 a 18:00, el Parque Belgrano volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la música y las danzas tradicionales con una nueva edición de Bailecitos Domingueros, una propuesta que mes a mes reúne a familias, bailarines y vecinos de Pergamino en torno a las expresiones más representativas de nuestra cultura popular. La actividad se realizará igualmente en caso de lluvia.

La iniciativa propone compartir unos mates, encontrarse con otros vecinos y, principalmente, bailar al ritmo de los diferentes géneros que forman parte de nuestro folklore. De esta manera, el espacio público se transforma en un escenario abierto donde quienes tienen experiencia pueden desplegar sus habilidades y quienes se acercan simplemente por curiosidad también encuentran la posibilidad de sumarse.

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La convocatoria viene creciendo edición tras edición. Durante el encuentro realizado el mes pasado, más de 250 personas se acercaron al Parque Belgrano para disfrutar de una tarde soleada, compartir y participar de una jornada que tuvo como protagonistas a la música y la danza.

Los Bailecitos Domingueros son organizados por Felices en el Folklore, a través de Silvina Bartolini y Julio César Rosales, junto con la Subsecretaría de Cultura. La propuesta busca sostener un espacio de encuentro que permita mantener vivas las tradiciones folklóricas y, al mismo tiempo, acercarlas a nuevas generaciones.

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En esta oportunidad, la jornada contará con la participación especial del grupo Rejunte Criollo, que aportará su música a una tarde pensada para disfrutar en comunidad y con el folklore como protagonista.

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