256 Dance Studio brilló en una selectiva y obtuvo el pase a una final internacional

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Cultura

Las bailarinas de la academia dirigida por Valeria Gutiérrez y Mariana Haddad lograron cuatro primeros puestos y un segundo lugar en la selectiva MATRIX, realizada en Rosario.

Las alumnas de 256 Dance Studio, academia dirigida por las profesoras Valeria Gutiérrez y Mariana Haddad, tuvieron una destacada participación en la selectiva MATRIX, realizada el pasado 13 de septiembre en el Metropolitano Alto Rosario Shopping, donde se presentaron ante un jurado internacional.

Las representantes de Pergamino compitieron con cinco coreografías, correspondientes a las disciplinas folklore fusión y urbano, y obtuvieron resultados sobresalientes: cuatro primeros puestos, con medalla de oro, y un segundo puesto, con medalla de plata.

A los resultados se sumaron reconocimientos especiales que destacaron el trabajo artístico de las bailarinas. La coreografía de Reggaetón Urbano fue distinguida como una de las propuestas destacadas del certamen y recibió además menciones por la energía escénica y la labor desarrollada dentro del género.

Por su parte, “Ni Una Menos”, coreografía de Folklore Fusión, también recibió un reconocimiento especial. La obra fue valorada por su contenido y por la manera en que utiliza el lenguaje corporal para transmitir un mensaje: “Porque hay obras que no solamente se bailan: se dicen, se sienten y se defienden con el cuerpo”, expresaron desde la academia.

Las bailarinas que compitieron son: Valeria Gutiérrez, Mariana Haddad, Camila Querede, Aylin Susenna, Melani Susenna, Agostina Carrizo, Josefina Restaine, Luz Di Giacomo, Lola Escalante, Catalina O'Brien, Isabella Biazotti, Martina del Piano, Yago Jordan, Emilia Jordan, Ana Julia Nime Haddad, Lupe Mansilla y Morena Ferreyra.

Rumbo a Brasil Los resultados obtenidos en la selectiva permitieron que 256 Dance Studio obtuviera el pase a la Final Internacional, que se llevará a cabo en Florianópolis, Brasil, en mayo de 2027.

Para las docentes, la clasificación tiene un significado especial, ya que representa la posibilidad de volver a vivir una experiencia internacional. “Ya tuvimos la enorme felicidad de representar a nuestro país el año pasado y sabemos lo que significa estar ahí. Sabemos lo que se siente llevar nuestra bandera, nuestro nombre, el de nuestra ciudad y el de nuestra academia a un escenario internacional, y queremos volver a hacerlo”, expresaron.

En esta oportunidad serán 20 bailarines los que buscarán llegar a Brasil. “Esta vez somos 20 bailarines soñando con pisar ese escenario”, señalaron las profesoras.

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El próximo desafío, entonces, estará fuera de los escenarios: recaudar los fondos necesarios para concretar el viaje. Desde la academia explicaron que la participación internacional implica un importante esfuerzo económico para los bailarines y sus familias.

“Porque soñar es hermoso, pero también sabemos que estos sueños tienen un costo. Y si algo aprendimos en estos años es que cuando una comunidad se une, las distancias se hacen más cortas y los sueños un poquito más posibles”, remarcaron.

Detrás de la clasificación hay meses de preparación y trabajo, además del acompañamiento de las familias y el compromiso de las docentes. “Detrás de estas 20 personas hay meses de trabajo, familias haciendo un esfuerzo, docentes dejando el alma y un sueño enorme que queremos volver a cumplir”, expresaron.

El objetivo está claro: volver a llevar el nombre de Pergamino y de la Argentina a un escenario internacional. “Para nosotros, hacerlo no es solamente una competencia. Es un orgullo. Es una oportunidad. Es demostrar que desde nuestra ciudad también se puede soñar en grande”, concluyeron.

Quienes quieran acompañar y conocer las próximas acciones de la academia pueden hacerlo a través de @256.dancestudio, en Instagram.