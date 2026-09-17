Novena y celebración en Pergamino en honor a la Virgen del Rosario de San Nicolás

Pergamino

Cada jornada en el templo de calle J.J.Valle 1113 tendrá una intención especial y estará a cargo de distintos grupos de la comunidad. El viernes 25, día de la advocación mariana, habrá acompañamiento a la Virgen, procesión y una misa en el Parque de la Parroquia.

La fe mariana vuelve a ocupar un lugar especial en la vida de la comunidad de Pergamino. En la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y San Carlos Borromeo, ubicada en J. J. Valle 1113, se desarrolla la novena en honor a esta advocación, una propuesta que invita a los fieles a acercarse al templo, compartir la oración y preparar el corazón para la celebración del viernes 25 de septiembre.

La programación contempla una intención diferente para cada día y reúne a distintos grupos y espacios de la comunidad parroquial. Las misas durante toda la novena se celebran a las 18:00, y desde la parroquia también se solicita a quienes concurran que lleven un alimento no perecedero a cada celebración, que será destinado a acompañar a quienes más lo necesitan.

Una oración para cada realidad La novena, que comenzó el miércoles, continuará este jueves con las actividades a cargo de la Capilla de Guadalupe, se rezará por las misiones. Este viernes a cargo de Cura Brochero se rezará por los difuntos. El sábado será el turno de los peregrinos, con la tradicional Misa de los Peregrinos que será a las 19:00, mientras que mañana, ministros y secretarias tendrán a su cargo la celebración y la oración estará destinada a los enfermos, los ancianos y los afligidos. También se realizará la unción de los enfermos.

La semana continuará el lunes 21, con una misa a cargo de IAM y Catequesis, en la que la oración estará especialmente dirigida a los niños. El martes 22, Cáritas y Eventos serán los encargados de la celebración, con un pedido por pan, trabajo y caridad.

El miércoles 23, la misa estará a cargo de Columna y tendrá como intención a las familias. Finalmente, el jueves 24, los Adoradores conducirán la celebración y se rezará especialmente por las vocaciones sacerdotales y religiosas.

Esa última jornada tendrá además un momento particular: después de la misa de las 18:00 se realizará una vigilia hasta la medianoche, como preparación inmediata para el día de la Virgen.

El viernes 25, la fiesta central La celebración central tendrá lugar el viernes 25 de septiembre, jornada dedicada a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás.

Durante el día, la comunidad acompañará a la Virgen por calle Colodrero, en un gesto de cercanía y devoción que permitirá llevar su presencia más allá de las puertas del templo y compartir la celebración con los vecinos.

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A las 17:00 se realizará una procesión, cuya salida está prevista desde el Cruce de Caminos, a la altura de la agencia Chevrolet. El recorrido será una oportunidad para caminar juntos, rezar y expresar públicamente la fe que reúne a los fieles en torno a María.

Luego, a las 18:00, se celebrará la Misa en el Parque de la Parroquia. Al finalizar tendrá lugar un guiso en comunidad, como cierre festivo de una jornada pensada para vivir la celebración no solamente desde la oración, sino también desde el encuentro entre quienes forman parte de la comunidad parroquial.

Así, la propuesta de estos días combina distintos momentos de oración, celebración y fraternidad, con una invitación abierta a acercarse al templo de calle J. J. Valle 1113 y compartir una novena que pone en el centro distintas realidades de la vida cotidiana: los enfermos, los niños, las familias, quienes atraviesan situaciones difíciles, los difuntos, las vocaciones y también el pedido por pan, trabajo y caridad.

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Una advocación nacida en San Nicolás La devoción a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás tiene su origen en la vecina ciudad de San Nicolás de los Arroyos. El 25 de septiembre de 1983, Gladys Quiroga de Motta manifestó haber tenido allí la primera aparición de la Virgen mientras rezaba. A partir de entonces se sucedieron los acontecimientos que dieron origen a una profunda devoción mariana y, con el paso de los años, al santuario que hoy recibe a peregrinos de distintos lugares.

La historia de esta advocación también está ligada a una antigua imagen de la Virgen del Rosario que se encontraba en la Catedral de San Nicolás y que, según el relato de la propia Gladys, reconoció durante aquellos acontecimientos. El lugar señalado para la construcción del templo se convirtió posteriormente en el conocido “Campito”, donde comenzó a crecer una multitudinaria expresión de fe que tiene en el Santuario de María del Rosario de San Nicolás su principal punto de encuentro.