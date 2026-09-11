Privatización de las rutas: preocupación en Pergamino por la pérdida de puestos de trabajo

> Privatización de las rutas: preocupación en Pergamino por la pérdida de puestos de trabajo

Pergamino

Alrededor de 20 trabajadores vinculados a tareas de Seguridad Vial quedaron cesantes en Pergamino en el marco de la relicitación de los corredores viales nacionales. La situación vuelve a poner el foco sobre la pérdida de fuentes laborales en la ciudad.

El proceso de privatización y relicitación de los corredores viales nacionales comenzó a generar consecuencias directas sobre los trabajadores que hasta ahora desarrollaban distintas tareas vinculadas al mantenimiento y la atención de las rutas. En Pergamino, de acuerdo con datos a los que pudo acceder LA OPINION, alrededor de 20 empleados de Seguridad Vial fueron cesanteados.

Se trata de trabajadores que cumplían funciones en el sector ubicado en inmediaciones del predio de Gimnasia y Esgrima y que formaban parte de la estructura destinada a brindar asistencia y servicios vinculados a la circulación por las rutas nacionales.

La nueva modalidad de concesión de los corredores viales modifica el esquema de funcionamiento que existía hasta el momento y deja en una situación de incertidumbre a quienes desarrollaban estas tareas. Las cesantías no alcanzan únicamente a quienes trabajaban en las cabinas de peaje: también involucran puestos relacionados con seguridad, emergencias viales, asistencia y servicios de grúas.

Una preocupación que atraviesa a Pergamino Más allá de las particularidades de cada caso, la pérdida de estos puestos de trabajo se inscribe en un escenario que también comienza a sentirse en otros sectores de la economía local.

En Pergamino, distintos comercios y emprendimientos de larga trayectoria vienen cerrando sus puertas frente a un contexto que combina dificultades económicas, cambios en los hábitos de consumo y nuevas formas de comercialización.

Seguí leyendo Cultura Tres jornadas a puro teatro improvisado en Pergamino

La expansión de las ventas online y a distancia, junto con una mayor competencia derivada de la apertura de las importaciones, modificó las condiciones en las que muchos comercios desarrollaban su actividad durante años.

Cuando el problema tiene nombre y apellido Detrás de cada persiana que se baja y de cada puesto laboral que desaparece hay trabajadores y familias que pierden una fuente de ingresos y deben comenzar a buscar nuevas alternativas.

El caso de Seguridad Vial vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que excede a una actividad determinada: qué ocurre con los empleos cuando cambian las reglas de funcionamiento de determinados sectores de la economía.