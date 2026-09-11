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Cufré Matafuegos: 45 años de experiencia y nuevas soluciones de seguridad en la Expo Rural

Matafuegos para distintos usos, kits de seguridad vehicular, asesoramiento, capacitaciones y una novedosa línea para baterías de litio forman parte de la propuesta.

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11 de septiembre de 2026 a las 03:38 p. m.
Cufré Matafuegos: 45 años de experiencia y nuevas soluciones de seguridad en la Expo Rural
Cufré Matafuegos combina trayectoria, asesoramiento y nuevas soluciones para la prevención.Foto: LA OPINION

Cufré Matafuegos participa por primera vez de la Expo Rural de Pergamino, una oportunidad que la firma aprovecha para acercar su propuesta a los visitantes y mostrar el amplio abanico de productos y servicios que ofrece.

“Es la primera vez que participamos de la Expo, así que estamos súper agradecidos y queremos aprovechar esta oportunidad para llegar a personas que quizás no nos conocen”, explicó Matías Cufré, integrante de la segunda generación de una empresa que cuenta con 45 años de trayectoria.

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En el stand pueden encontrarse matafuegos destinados a diferentes necesidades, tanto para ámbitos comerciales y gastronómicos como para vehículos, además de asesoramiento en higiene y seguridad.

 

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Seguridad para cada necesidad

Uno de los servicios que ofrece Cufré Matafuegos está relacionado con el acompañamiento a quienes necesitan realizar una habilitación, brindando asesoramiento sobre los elementos de seguridad requeridos y capacitaciones para su correcta utilización.

A esta propuesta se suma una novedad: la línea de matafuegos específicos para baterías de litio, desarrollada por Vukon, marca de la que Cufré es distribuidor desde 2014.

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Se trata de una alternativa pensada para situaciones en las que los matafuegos tradicionales no resultan adecuados para controlar incendios asociados a este tipo de baterías, cada vez más presentes en distintos dispositivos y vehículos.

 

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El stand también ofrece los tradicionales kits de seguridad vehicular, con matafuegos, balizas, chalecos y botiquines de primeros auxilios.

Durante la Expo, además, Cufré Matafuegos sorteará uno de estos kits entre los visitantes. Para participar, quienes se acerquen al stand podrán completar un cupón y depositarlo en la urna dispuesta para el sorteo, que se realizará el domingo 13, último día de la muestra.

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El clásico sifón Drago

La propuesta se completa con un producto que forma parte de la historia de muchos hogares argentinos: el tradicional sifón Drago.

Cufré Matafuegos ofrece tanto el servicio de recarga como el servicio técnico de estos sifones, trabajando directamente con la fábrica para garantizar la utilización de componentes originales.

De esta manera, en su primera participación en la Expo Rural, Cufré Matafuegos combina trayectoria, asesoramiento y nuevas soluciones para la prevención, acercando a los visitantes una propuesta integral vinculada con la seguridad en el hogar, el comercio y el vehículo.

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